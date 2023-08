Karlsruhe – Fünf Verletzte nach Unfall mit mehreren Beteiligten in der Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen in

der Douglasstraße, wurden am Samstagabend fünf Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die

Douglasstraße in Richtung Stephanienstraße. An der Kreuzung

Douglasstraße/Akademiestraße missachtete er wohl die Vorfahrt einer von rechts

kommenden 29-jährigen BMW-Fahrerin, sodass es zum Unfall kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes nach links abgewiesen, kollidierte

dort mit einem Verkehrsschild sowie einem Stromverteilerkasten und prallte

schließlich gegen einen geparkten Renault. Dieser wurde durch die Wucht des

Aufpralls auf einen davor parkenden Opel aufgeschoben. Ein Teil des

Verkehrsschildes wurde durch den Aufprall abgerissen, schleuderte die Straße

entlang und traf dort ein weiteres Fahrzeug. Am Verkehrsschild selbst war ein

Fahrrad angeschlossen, welches ebenfalls beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher sowie ein 4-jähriges Kind, das sich mit ihm im Wagen

befand, wurden leicht verletzt. Im BMW befanden sich außer der Fahrerin noch ein

32-jähriger Mann und ebenfalls ein 4-jähriges Kind. Letztere wurden mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa

130.000 Euro.

Karlsruhe – Pkw stößt mit S-Bahn zusammen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer

Straßenbahn am Samstagnachmittag in der Karlsruher Südstadt entstand ein

Sachschaden von mehrere tausend Euro.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer gegen 15:00

Uhr offenbar verbotswidrig von der Ettlinger Straße nach links in die

Nebeniusstraße einbiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer offenbar eine in

gleicher Richtung fahrende S-Bahn und kollidierte mit dieser.

An dem Kleinwagen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden an der S-Bahn wird

derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hambrücken – Zeugen und Geschädigte nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung auf der L556 gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer vermeintlichen Trunkenheitsfahrt und möglichen

Straßenverkehrsgefährdung am Freitagabend auf der Landesstraße 556 zwischen

Wiesental und Hambrücken sucht die Polizei nach Zeugen sowie möglichen

Geschädigten.

Gegen 17:10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen schwarzen

Mercedes-Benz, welcher die L556 von Wiesental in Fahrtrichtung Hambrücken

befuhr. Der Pkw-Fahrer fiel den Zeugen auf, da er Schlangenlinien fuhr und

mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, sodass ein entgegenkommender

Motorradfahrer offenbar ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Anschließend setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt in Richtung Hambrücken fort,

wo er zunächst die Hauptstraße und anschließend weitere Nebenstraßen befuhr. Der

mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs konnte kurz darauf von einer alarmierten

Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Alkoholtest

bei dem Mann einen Wert von rund 2,4 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme

angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen, denen der Mercedes aufgefallen ist sowie Verkehrsteilnehmer, die

möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 07256 93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in

Verbindung zu setzen.