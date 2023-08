Illegale Beseitigung von Tierabfällen

Bellheim (ots) – Ein unbekannter Täter beseitigte am Samstag 05.08.2023 gegen 10:30 Uhr auf einem Feld zwischen Rülzheim und Bellheim an der L509, Tierreste und Schlachtabfälle. Der dort arbeitende Landwirt konnte ein dunkelblaues Fahrzeug, vermutlich Marke VW Caddy, mit einem silbergrauen Anhänger feststellen, welcher gerade bei seinem Eintreffen davonfuhr.

Ein Kennzeichen des unbekannten Fahrzeugs ist gegenwärtig nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Tasereinsatz nach Streitigkeiten

Lustadt (ots) – Am Samstagnachmittag betrat ein 36-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße unerlaubt das Grundstück eines 38-Jährigen Hausbewohners in Lustadt. Nach einem verbalen Streit fügte sich der 36-Jährige mit einem Küchenmesser oberflächliche Schnitte am Unterarm zu.

Als der alkoholisierte 36-Jährige aus Eigensicherungsgründen durchsucht werden sollte, wurde dieser zunehmend aggressiv und renitent, weshalb durch die Beamten der Taser eingesetzt wurde.

Anschließend konnte der 36-Jährige gefesselt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach einer medizinischen Versorgung wurde der 36-Jährige schließlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Sittlichkeitsdelikt

Jockgrim (ots) – Samstagmorgen wurde in der Ludwigstraße in Jockgrim eine 29-jährige Frau von einem Mann bedrängt und anschließend unsittlich berührt. Nachdem die Geschädigte laut wurde, entfernte sich der Täter.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 180cm groß, kurze dunkle Haare, Brillenträger, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Adidas-Trainingsjacke.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen

Rauchentwicklung

Kandel (ots) – Freitagmorgen meldeten Anwohner Rauch aus einer Wohnung in der Landauer Straße in Kandel. Die eingesetzten Beamten konnten durch ein Fenster eine blutende Person auf dem Boden feststellen, weshalb die Wohnungstür durch die Feuerwehr aufgebrochen wurde.

Der 63-jährige Bewohner stürzte zuvor aufgrund seiner Alkoholisierung und konnte die Pfanne nicht mehr vom Herd nehmen, wodurch der Rauch entstand. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.