In Restaurant eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Theaterplatz brachen heute Nacht 07.08.2023 gegen 03 Uhr bislang Unbekannte in ein Restaurant ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, schlugen sie die Frontscheibe der Gaststätte ein. Danach gingen sie die Kasse an und stahlen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld.

Sie haben sachdienliche Hinweise? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Die Fensterscheibe eines Citroen (Hochdachkombi) wurde zwischen Freitag 04.08.2023, 20 Uhr und Sonntag 06.08.2023, 12:30 Uhr eingeschlagen. Das Auto stand zur fraglichen Zeit in der Saarlandstraße gegenüber der Haltestelle „Am Schwanen“. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Der entstandene Schaden am Auto dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen Motorradfahrern

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 05.08.2023 kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Worms, Höhe Pfingstweide, zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern. Gegen 15:30 Uhr hatte ein 62-Jähriger eine Hochzeitskolonne angeführt und wollte diese an der beschriebenen Örtlichkeit passieren lassen.

Der hinter ihm fahrende 56-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das anhaltende Motorrad auf. Der 62-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Worms für circa 20 Minuten vollgesperrt werden.

Schwelbrand in Scheune

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen kam es am 06.08.2023, gegen 19:40 Uhr, in der Hauptstraße zu einem Schwelbrand im Dachstuhl einer unbewohnten Scheune. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt, dürfte jedoch eher gering sein.

Hinweise auf ein fahrlässiges Verhalten oder Brandstiftung ergaben sich nicht. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Auch eine kleine Menge Sperrmüll brannte am 06.08.2023 gegen 22 Uhr, in der Edigheimer Straße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell erhoben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurde in beiden Fällen von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Autofahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete am Sonntagabend (06.08.2023, gegen 18 Uhr) an der Kreuzung Steiermark Straße/Salzburger Straße die Vorfahrt eines 64-jährigen PKW-Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der 64-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots) – Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Sonntagnachmittag (06.08.2023) ein 18-jähriger Rollerfahrer und sein 15-jähriger Sozius. Der 18-Jährige war gegen 15:15 Uhr auf dem Albert-Haueisen-Ring gefahren und hatte an der Kreuzung zur Christoph-Kröwerath-Straße die Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin missachtet.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch die beiden 15- und 18-Jährigen zu Sturz kamen, hierbei jedoch unverletzt blieben.

Stromaggregat entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.08.2023 – 06.08.2023, entwendeten Unbekannte ein Stromaggregat von einer Pferdekoppel in der Straße Hinterm Dorf.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .