Einbruch in Schreibwaren- und Tabakgeschäft

Neuhofen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Glastür gewaltsam Zugang in ein Zeitschriften- und Tabakgeschäft in der Jahnstraße. Neben mehreren Postpaketen wurden mehrere Stangen Zigaretten und ein Humidor im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Fahrradfahrer gestürzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Vermutlich aufgrund übermäßigem Alkoholgenusses stürzte ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Böhl-Iggelheim am Sonntagabend in der Lützelstraße und entfernte sich zu Fuß danach von der Unglücksstelle. Zeugen vor Ort, die den Vorfall beobachtet hatten, verfolgten den Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife.

Nach der Ansprache konnten bei dem 55-jährigen deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie eine lallende Aussprache festgestellt werden, zudem roch er stark nach Alkohol. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

en Mann, der sich durch den Sturz lediglich eine kleine Wunde am Kopf zuzog, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall an Kreuzung

Römerberg (ots) – Am Sonntag gegen 07:40 Uhr befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer den Kirchenweg in Richtung Marxenweidenweg und missachtete an der Kreuzung zur Von-Ketteler-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 76-jährigen PKW-Fahrerin, weshalb beide PKW kollidierten und der PKW der 76-Jährigen infolge des Unfalls einen Gartenzaun leicht beschädigte.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.