Brand eines Weizenfeldes – Strafunmündige Kinder ermittelt

Speyer (ots) – Im Falle eines Feldbrandes am 15.07.2023 In der Haingereut, konnten durch intensive Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen als Tatverdächtige 2 strafunmündige Kinder ermittelt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten diese einen Böller, sogenannter kubischer Kanonenschlag, gezündet und hierdurch das Feuer verursacht.

Zusammenstoß mit Mauer neben B9 unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer die B9 von Germersheim in Richtung Speyer, kam in Höhe der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer, ohne sich hierbei zu verletzen.

Der Fahrer entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und meldete den Unfall erst gegen 23:30 Uhr bei der Polizei. Er stand nach eigenen Angaben unter Alkoholeinfluss. Daher veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei ihm, um die zum Unfallzeitpunkt vorherrschende Blutalkoholkonzentration feststellen zu können.

Ein Atemalkoholergebnis liegt nicht vor, da der 39-Jährige den Test verweigerte. Am PKW entstand infolge des Unfalls ein Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Mauer steht noch nicht fest.