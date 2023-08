77-Jährige stürzte vor 11 Tagen in Linienbus – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Bereits am 27. Juli kam es zu einem Vorfall in einem Mainzer Linienbus. Aus bislang unbekannten Gründen musste der Fahrer eines Busses in der Quintinsstraße, Ecke Schusterstraße abbremsen. Hierbei stürzte eine 77-jährige Frau aus Mainz und blieb kurz liegen. Nachdem sie sich wieder „berappelt“ hatte, erklärte sie, dass alles in Ordnung sei, woraufhin der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte.

Am nächsten Tag litt die Gestürzte unter starken Schmerzen und begab sich in eine Klinik. Dort wurden mehrere Rippenbrüche und Hämatome festgestellt. Seitdem befindet sich die Mainzerin in stationärer Behandlung. Den Unfall zeigte sie mittlerweile nachträglich an.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen übernommen. Diese sucht Zeugen, welche am Donnerstag, 27.Juli 2023 zwischen 17:30-18:20 Uhr in einem aus Hessen kommenden Linienbus, bei der Fahrt durch die Quintinsstraße den Sturz einer älteren Frau beobachten konnten.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Raub am Bahnhof Nierstein

Nierstein (ots) – Ein 31jähriger Dexheimer wurde am frühen Samstagmorgen Opfer eines Raubes am Bahnhof in Nierstein. Nach dem Besuch des Winzerfestes wartete der Mann auf dem Vorplatz auf ein Taxi, als er von einer männlichen Person nach Bargeld gefragt wurde. Als der Geschädigte daraufhin sein Portemonnaie zog, griff der Unbekannte plötzlich in dieses und wollte einen Geldschein entnehmen.

Der 31-Jährige zog die Geldbörse wieder zu sich, woraufhin der unbekannte Täter ins Gesicht des Geschädigten schlug. Dieser ging zu Boden, der Täter flüchtete zu Fuß.

Anschließend bemerkte das Opfer das Fehlen seines Mobiltelefons.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, Anfang 20, marokkanisches Aussehen, ca. 1,80m groß, schmächtig, dunkle längere nach hinten gegeelte Haare. Bekleidet mit Sportsachen.

Die Polizei Oppenheim hofft auf Zeugenhinweise zu der Tat und dem Täter.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Bingen (ots) – Am 06.08. machte sich in der Zeit zwischen 15:00 und 16:20 Uhr ein Unbekannter Täter auf dem Parkplatz des JYSK in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen.

Der Unbekannte versuchte dabei erfolglos mittels Eisenstange ein Fahrrad aufzubrechen, welches auf einem Gepäckträger eines geparkten Fahrzeuges angeschlossen war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Inhalt aus Dachbox verloren

A 61/Gensingen (ots) – Den gesamten Inhalt seiner Dachbox verlor ein 48-jähriger PKW-Fahrer am 6.8.2023 gegen 15 Uhr auf der A 61 in Höhe Gensingen. diese öffnete sich während der Fahrt. Der gesamte Inhalt verteilte sich auf allen Fahrspuren und im Bereich der Mittelschutzplanke.

Ein nachfolgender 22-Jähriger konnte den Gegenständen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit seinem Auto über die auf der Fahrbahn befindlichen Teile, wodurch sein PKW Lackschäden im Frontbereich davontrug.

