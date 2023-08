Räuberischer Ladendiebstahl in der Kaiserpassage in Worms

Worms (ots) – Am 04.08.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Kaiserpassage in Worms in der Nähe des Ausgangs zum Römischen Kaiser. Hierbei entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Waren aus einem Bekleidungsgeschäft im Wert von über 100 EUR. Als die 53-jährige Ladendetektivin die Diebe hierauf ansprach und festhalten wollte, riss der männliche Beschuldigte sie zu Boden, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, kräftige Gestalt, ca. 180 cm groß und 30 Jahre alt. Wenig Kopfhaar und wenig Zähne im vorderen Bereich. Osteuropäischer Phänotyp.

Er trug einen weißen Pullover, weiß-schwarze Sportschuhe und blaue Herrenhandtasche. Täter 2: weiblich, ca. 30 Jahre und 160 cm groß, kräftig. Osteuropäischer Phänotyp.

Sie trug ein dunkles Oberteil und weiße Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der 06241-8520 oder per Mail an die piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Reifen zerstochen

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch einen bislang unbekannten Täter zwei Reifen eines in der Ludwig-Lange-Straße geparkten PKW eines 46-Jährigen zerstochen. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Samstagabend gegen 20:20 Uhr ab und bemerkte die Schäden am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Unfälle am Autobahnkreuz Alzey

A 63/Rheinhessen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am 6.8.2023 gegen 18:35 Uhr auf der A 63 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey. Dort befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Kaiserslautern, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts in Schutzplanke prallte. Anschließend zog er nach links und prallte in die Mittelschutzplanke.

Ersthelfer konnten den 58-Jährigen und zwei fünf Jahre alte Kinder aus dem Auto befreien.

Da diese über Schmerzen klagten waren, wurden sie durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf leichte Verletzungen in eine Mainzer Klinik verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Mazda des 58-jährigen musste abgeschleppt werden.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Die Feuerwehr Alzey war mit 8 Kräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn vollgesperrt werden. Es wurden mehrere Schutzplankenelemente beschädigt.

Zu einem weiteren Unfall mit verletzten Personen auf der A 63 Richtung Kaiserslautern kam es am 6.8.2023 gegen 19:46 Uhr in Höhe Albig. Dort standen drei Fahrer von PKW (54, 70 und 52 Jahre alt)wegen eines Staus hintereinander auf der Autobahn, als eine 56-jährige Frau am Stauende auf den Wagen des 54-Jährigen auffuhr.

Dieser wiederum prallte auf den Wagen des 70-Jährigen und dieser auf den des 52-Jährigen. Der 54-Jährige, dessen Wagen abgeschleppt werden musste, klagte über Schmerzen. Er wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Auch hier war die Feuerwehr Alzey mit 17 Kräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu den beiden Unfällen kommen konnte.

Den Gesamtschaden an den beteiligten Autos schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro.

Mehrere LKW stillgelegt

A61/A63/Rheinhessen (ots) – Bei der Überwachung des Fahrverbots für LKW im Rahmen der Ferienreiseverordnung stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Vormittag des 5.8.2023 mehrere Verstöße fest. Von sieben kontrollierten LKW wurden fünf beanstandet und die Weiterfahrt jeweils bis 20 Uhr untersagt.

Die jeweiligen Fahrer, die nun mit einem Bußgeld rechnen müssen, konnten keine Ausnahmegenehmigung vorlegen. Auch die jeweiligen Halter müssen mit einem Bußgeld rechnen.

