Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen

00.30 Uhr befuhr ein Rollerfahrer den Kreisverkehr in der St. Illgener Straße in

Leimen entgegengesetzt der Fahrtrichtung und stieß mit der 32-jährigen Fahrerin

eines Skodas zusammen, die aus der Tinqueux- Allee kommend die Ausfahrt in

Richtung Fasanerie nehmen wollte. Erschwerend kommt hinzu, dass der Roller mit

drei Personen besetzt war. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person vom Fahrzeug

der Dame aufgeladen und über die Motorhaube abgewiesen. Im Anschluss flüchtete

die Person fußläufig zunächst von der Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch kurze

Zeit später zurück. Die zweite Mitfahrerin stürzte ebenfalls zu Boden. Der

Fahrer des Rollers versuchte samt seinem Gefährt zu flüchten, konnte aber durch

die 32-Jährige sowie einen weiteren dazu gestoßenen Verkehrsteilnehmer daran

gehindert werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten

1.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222/ 5709-0 zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt – Unfallverursacher flüchtet – weitere Zeugen gesucht!

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 18:15 Uhr

ereignete sich in der Wilhelmstraße ein Unfall, bei dem ein 71-jähriger

Radfahrer leicht verletzt wurde. Nachdem ein bisher unbekannter

Kleinkraftradfahrer verbotswidrig den Feldweg von Neulußheim kommend in Richtung

Reilingen entlangfuhr, geriet der unbekannte Fahrer im Einmündungsbereich zur

Wilhelmstraße und Haydnallee in der Rechtskurve in die Gegenfahrbahn und

kollidierte mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer. Durch den

Zusammenstoß verlor der Radfahrer sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch

den Sturz zog sich der 71-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine medizinische

Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Nach einem kurzen verbalen

Schlagabtausch zwischen den beiden Unfallbeteiligten setzte der unbekannte Mann

seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch die Kollision

wurde das Fahrrad beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht

beziffert werden. Durch Zeugen konnten bereits erste Angaben zum Unfall gemacht

werden. Das Polizeirevier Hockenheim bittet nun weitere Zeugen, welche

sachdienliche Angaben machen können bzw. Hinweise zum Fahrer bzw. zum

Kleinkraftrad machen können, sich unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere betrunkene Fahrzeugführer unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, um 20:30 Uhr fiel zunächst einer Streife

des Polizeireviers Sinsheim ein Fahrradfahrer auf, welcher augenscheinlich nicht

in der Lage war, Fahrrad zu fahren. Nachdem der 70-Jährige mehrfach die ganze

Breite der Fahrbahn benötigte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Auf

die Anhaltesignale der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten reagierte er jedoch

nicht, sondern fuhr unvermittelt weiter. Schlussendlich gelang es den

Einsatzkräften doch noch den Mann anzuhalten. Während der Kontrolle stellten die

Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte der

Senior jedoch, so dass die Streife den Mann auf das Polizeirevier mitnehmen

musste. Dort wurde dem 70-Jährigen Blut genommen. Das Fahrrad wurde

sichergestellt, um eine erneute Trunkenheitsfahrt mit dem Rad zu unterbinden.

In Neckargemünd befuhr um 23:45 Uhr ein Pedelecbesitzer die B 37, wo er durch

eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd in Höhe der Neckarsteinacher Straße

festgestellt wurde. Nachdem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihr

Streifenfahrzeug gewendet hatten, um den Pedelecfahrer zu kontrollieren, war

dieser bereits abgestiegen und schob das Pedelec. Während der Kontrolle wurde

den Beamten auch schnell klar warum: Der 48-Jährige hatte einen Wert von über

1,8 Promille in der Ausatemluft. Der Pedelecfahrer wurde auf das Revier

gebracht, wo ihm Blut entnommen wurde. Das Pedelec wurde verschlossen

abgestellt.

Den 48-Jährigen erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

In Ketsch fuhren zwei deutlich alkoholisierte Radfahrer in der Schwetzinger

Straße am Samstagabend, um 23:40 Uhr, in die Kontrolle der Beamten des

Polizeireviers Schwetzingen. Während ein 24-Jähriger einen Wert von über 1,8

Promille aufwies, konnte beim zweiten Radfahrer, ein 31-Jähriger, eine Wert von

über 1,6 Promille festgestellt werden. Beide Radfahrer wurden auf das

Polizeirevier Schwetzingen gebracht, wo ihnen Blut abgenommen wurde. Auch die

beiden jungen Männer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand – Hund weckt Besitzerin aus dem Schlaf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 03.30 Uhr wurde die

Feuerwehr über einen Balkonbrand im Albrecht-Dürer-Weg informiert. Vor Ort

stellten die Rettungskräfte starke Flammenbildung auf einem Balkon im 1.

Obergeschoss fest. Die Anwohnerin schlief und wurde durch das Bellen ihres

Hundes auf den Brand aufmerksam. Sie konnte sich und ihren Vierbeiner

selbstständig aus der Wohnung retten und wurde nicht verletzt. Wieso das Feuer

ausbrach, ist bislang noch nicht bekannt und aktuell noch Gegenstand der

laufenden Ermittlung. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich

insgesamt 29 Personen der Feuerwehr im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 5.000 Euro.