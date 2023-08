Kaiserslautern: 80-Jährige getötet – zerstückelt und Feuer gelegt

KAISERSLAUTERN – Ein Mann, Deutsch-Amerikaner, steht im Verdacht, am Freitag im Stadtgebiet eine Frau getötet zu haben

Bei der Toten handelt es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um die 80-jährige Vermieterin des Verdächtigen. Eine Bestätigung der Identität durch die Gerichtsmedizin steht noch aus.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen lebte der 40-Jährige im selben Haus

wie das mutmaßliche Opfer. Am Freitagmittag gingen bei der Polizei mehrere

Notrufe ein, weil Anwohner Rauch aus dem Zweifamilienhauses im Uni-Wohngebiet

bemerkten. Der 40-Jährige informierte seinerseits telefonisch die Polizei und

gab an, eine Frau getötet zu haben. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst

und Polizei rückten aus. Polizisten trafen den Mann im Haus an. Weil er drohte,

die Beamten anzugreifen, setzten sie bei der Festnahme ein

Distanzelektroimpulsgerät ein.

Im Haus stellte die Polizei Leichenteile fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen

steht der 40-Jährige im Verdacht, die Tote zerteilt zu haben. Die Leichenteile

versuchte er offenbar zu verbrennen, wodurch es zu der Rauchentwicklung kam.

Außerdem fanden die Beamten im Haus einen toten Hund, vermutlich handelt es sich

um das Tier des Verdächtigen.

Auf richterliche Anordnung hin wurde der psychisch auffällige und äußerst

aggressive Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung

untergebracht. Nach Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei ist der

Verdächtige bereits unter anderem wegen Gewaltdelikten aufgefallen.

Aktuell dauern die Ermittlungen, auch zum Motiv der Tat, an. Unter Einbindung

der Gerichtsmedizin sichern Spezialisten der Polizei weiterhin in dem Wohnhaus

Spuren. Ein abschließendes Obduktionsergebnis liegt derzeit nicht vor.

Hinweis: Am Freitag berichtete die Polizei von einem 39-jährigen Verdächtigen.

Das Alter des mutmaßlichen Täters haben wir korrigiert. Der Mann ist 40 Jahre

alt. |erf

ERSTMELDUNG