Wer hat das Motorrad beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Matzenstraße ein Motorrad

beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 0631 369-2150.

Der Halter des Motorrads meldete sich am Montag bei der Polizei und gab zu

Protokoll, dass seine Maschine am Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend,

18 Uhr, und Samstagmittag, 12.30 Uhr, mutwillig beschädigt worden sei. Das

Kennzeichenschild sei absichtlich umgeknickt worden, und am hinteren Reifen sei

ein Schaden erkennbar, der durch ein Feuer oder ähnliches entstanden sein müsse.

Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf mögliche

Verursacher. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet

haben – auch im Umfeld der Matzenstraße – werden gebeten, sich unter der oben

angegebenen Nummer bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zeugen gesucht – Pkw beschädigt Mauer

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines

Unfalls, der sich am Wochenende in der Straße „Im Ehwasen“ ereignet haben muss.

Nach den Spuren zu urteilen, kam hier ein Fahrzeug zwischen Samstagnachmittag

und Sonntagabend auf seinem Weg in Richtung Bahnhofstraße nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrer streifte eine Mauer aus Drahtgeflecht und

beschädigte diese. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er

davon. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise auf den

Verursacher gibt es bislang nicht.

Die Polizei fragt deshalb: Haben Sie den Unfall zwischen Samstag, 13 Uhr, und

Sonntag, 20 Uhr, beobachtet? Ist Ihnen möglicherweise ein Fahrzeug mit

Unfallspuren auf der rechten Fahrzeugseite, in der Nähe der Straße „Im

Wenig Einsicht bei stark alkoholisiertem Pkw-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Bei einem BMW-Fahrer stellte die Polizei am Sonntagabend

im Stadtgebiet einen deutlich erhöhten Promillewert fest. Der 42-Jährige war von

einer Zeugin gemeldet worden, welche den alkoholisierten Mann an einer

Tankstelle parken sah. Andere Zeugen sahen, wie der Mann auf das Gelände fuhr.

Da er im Begriff war weiter zu fahren, rief die Frau die Beamten. Diese trafen

den Pkw-Fahrer noch vor Ort an. Die Polizisten nahmen direkt einen Alkoholgeruch

aus dem BMW wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte einen Wert von

mehr als zwei Promille. Infolgedessen wurde der 42-Jährige für einen Bluttest

auf die Dienststelle verbracht. Dort angekommen, bedrohte und beleidigte er die

Polizisten. Die entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine

Blutalkoholkonzentration geben. Der 42-Jährige muss sich nun auf ein Verfahren

wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Beleidigung und

Bedrohung einstellen. |ksr

Gestohlener E-Scooter wiederaufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei fiel am Sonntagabend im Benzinoring der

Fahrer eines E-Scooters auf, weil an dem Elektroroller das

Versicherungskennzeichen fehlte. Die Beamten hielten den Jugendlichen an. Bei

der Überprüfung des E-Scooters stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gefährt

um ein gestohlenes Fahrzeug handelte. Im Laufe der Befragung bemerkten die

Polizisten, dass der junge Mann deutlich drogentypische Auffälligkeiten aufwies.

Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf

Cannabisprodukte. Infolgedessen wurde der 17-Jährige für eine Blutentnahme zur

Dienststelle gebracht. Zudem wurde seine Mutter über den Vorfall informiert. Der

gestohlene E-Scooter wurde sichergestellt und wird dem Besitzer wieder

übergeben. In wie weit der Jugendliche mit dem Diebstahl in Verbindung steht,

ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. |ksr

Einbruch in Rettungswache und PKW-Diebstahl – Tatverdächtiger festgenommen

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Für den Einbruch in die Rettungswache und den

Diebstahl des PKW einer Mitarbeiterin am Sonntagmorgen gibt es einen

Tatverdächtigen (wir berichteten: https://s.rlp.de/GoizU). Der entwendete VW

Touran wurde am frühen Montagmorgen durch eine Polizeistreife der

Polizeiinspektion Kirn in einem Ortsteil von Bad Sobernheim unfallbeschädigt

aufgefunden. Ein im Nachgang ermittelter 28-jähriger Tatverdächtiger aus Bad

Kreuznach konnte dort ebenfalls festgenommen werden (PI Kirn:

https://s.rlp.de/vtrqs). Auf sein Konto gehen eine Vielzahl von Straftaten.

Die Klärung der Frage, ob der Mann auch für den Einbruch in einen Getränkemarkt

in Alsenz am Samstagabend und für einen Diebstahl aus PKW ebenfalls in Alsenz in

der Nacht auf Sonntag verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen. |pirok

Unbekannte verschaffen sich Zugriff auf Laptop

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Stadtgebiet wurde am Freitag Zeugin,

wie Unbekannte ihre Daten stahlen. Wie die 36-Jährige der Polizei berichtete,

saß sie an ihrem Laptop und konnte das Geschehen sozusagen live beobachten. Die

Täter verschafften sich mittels Fernzugriff Kontrolle über den Laptop und hatten

freie Bahn. Sie löschten, änderten und luden Daten herunter, bevor die Frau

etwas dagegen unternehmen konnte. Ebenso griffen die Daten-Diebe Passwörter ab

und änderten Kennwörter in mehreren Apps. Infolgedessen konnte die 36-Jährige

nicht mehr auf die Programme zugreifen. Des Weiteren versuchten die Unbekannten

eine Überweisung zu tätigen, welche allerdings durch die Bank der Frau

abgewiesen wurde. Am Folgetag bemerkte das Opfer, dass auch ihre Handys vom

Datenklau betroffen waren. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die

Polizei nahm die Ermittlungen auf. |ksr

Betrug in fünfstelliger Höhe

Kaiserslautern (ots) – Eine SMS sorgte am Sonntag bei einer 33-Jährigen für

Verwirrung: Sie erhielt eine Nachricht von PayPal, dass ihr Konto aufgrund

verdächtiger Aktivitäten eingeschränkt wurde. Die Frau kontrollierte daraufhin

ihren Account. Sie stellte fest, dass zehn Abbuchungen über insgesamt 13.000

Euro vorgemerkt waren. Da sie die Überweisungen nicht veranlasst hatte,

informierte sie die Polizei. Die Beamten gehen aktuell von einem Betrug aus.

Vermutlich haben Unbekannte auf noch ungeklärte Weise das PayPal-Konto der Frau

gekapert. Die Ermittlungen dauern an. |ksr

Wildunfall – Motorradfahrer schwer verletzt

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Infolge eines Zusammenstoßes mit einem Reh verlor ein 55-Jähriger am Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Motorrad. Er wurde schwer verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf der Bundesstraße 48 von Johanniskreuz kommend in Richtung Hochspeyer, als das Reh von links auf die Fahrbahn sprang. Der 55-Jährige versuchte, durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern, scheiterte jedoch. Bei der Kollision mit dem Reh verlor er die Kontrolle über seine Ducati und stürzte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Motorrad-Fahrer umgehend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Strecke wurde zeitweise durch die Feuerwehr gesperrt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |ksr

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern sucht Zeugen!

Obermohr (ots) – Am 3. August 2023 erreichte die Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern gegen 09:50 Uhr die Meldung seitens der DB AG, dass der

Fahrkartenautomat am Bahnhaltepunkt Obermohr Aufbruchsspuren aufweise. Eine

Streife sowie der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

verlegten zum Tatort und trafen dort einen Techniker der DB AG an. Der

Fahrkartenautomat war noch verschlossen und es konnte kein Bargeld entwendet

werden. Der Sachschaden war jedoch immens. Nach ersten Einschätzungen zufolge

beläuft sich dieser auf ca. 30.000 EUR.

Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass es in der Nacht gegen 03:15 Uhr zu dem

versuchten Aufbruch kam.

Sollten Sie verdächtige Personen gesehen haben, die sich in der Nacht vom 3. auf

den 4. August 2023 am Bahnhaltepunkt Obermohr aufhielten, nehmen Sie bitte

Kontakt mit der BPOLI Kaiserslautern unter 0631/34073-0 oder per E-Mail unter

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de auf.

