Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mann mit Messer auf Bahnhofsplatz unterwegs, Oberursel, Stierstadt, Platz des 17. Juni, Samstag, 05.08.2023, 23:25 Uhr

(he)Am Samstagabend lief ein Mann am Bahnhof Oberursel mit einem Messer in der Hand umher und verängstigte Passanten. Beim Eintreffen der Polizei warf der Mann das Messer weg und wurde von der Polizei festgenommen. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei informiert und suchte die Örtlichkeit umgehend mit zwei Streifen auf. Beim Erblicken der Polizei warf der Mann das Messer weg und wurde aufgefordert stehenzubleiben. Widerwillig kam er der Aufforderung nach und konnte anschließend festgenommen werden. Der 31-Jährige war nicht nur stark alkoholisiert, sondern befand sich den Feststellungen vor Ort zufolge auch in einem psychischen Ausnahmezustand. Dementsprechend wurde er in eine Klinik eingewiesen. Auf dem Weg in die Klinik versuchte sich der Mann im Streifenwagen selbst zu verletzen. Hierbei trug er leichte Verletzungen davon. Die Hintergründe seines Tuns konnten durch die zum Teil wirren Angaben des Mannes nicht aufgeklärt werden.

Einbruch in Wettbüro – Bargeld gestohlen, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Montag, 07.08.2023, 04:50 Uhr

(ew)Bislang unbekannte Täter haben sich am frühen Montagmorgen, gegen 04:50 Uhr, Zutritt zu einem Wettbüro in der Hugenottenstraße verschafft. Derzeitigen Ermittlungen zufolge warfen die Einbrecher mit einem Gullydeckel die Fensterfront des Wettbüros ein, durchwühlten die Räume und entwendeten in der Folge Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Motorroller in Richtung Homburger Landstraße. Die beiden unbekannten männlichen Personen sollen dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.