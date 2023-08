Mit 1,81 Promille in den Vorgarten – 4603,84 Euro bezahlt

Am 6. August nahmen Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen einen 33-jährigen Serben nach seiner Ankunft aus Belgrad/Serbien bereits am Luftfahrzeug fest. Seit Januar suchte die Staatsanwaltschaft Bamberg nach dem Serben. Der Mann fuhr im April 2022 unter Alkoholeinfluss in den Vorgarten einer Firma und beschädigte dabei die Gebäudefassade, woraus ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro resultierte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihm für 12 Monate entzogen. Das Amtsgericht Bamberg verhängte im August 2022 eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 Euro wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Serbe zahlte die Geldstrafe in Höhe von 4603,84 Euro vor Ort und konnte somit seine Haft abwenden.

Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main – Beamte der Bundespolizei haben am Samstag einen

48-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der gegen 5 Uhr einem 34-jährigen

Reisenden aus Wiesbaden den Rucksack im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen

hatte. Wie der Wiesbadener bei der Bundespolizei angab, hatte der Täter es

ausgenutzt, dass er eingeschlafen sei und sein Rucksack, in dem sich neben

Ausweisdokumenten und einem Handy nur persönliche Gegenstände befanden, damit

unbeobachtet war. Als der Geschädigte aufwachte und das Fehlen seines Rucksackes

feststellte, meldete er den Diebstahl bei der Bundespolizei. Aufgrund von

Videoaufzeichnung konnte eine Streife den Täter nur zwei Stunden später

wiedererkennen und festnehmen. Der Rucksack wurde später im Hotelzimmer des

Täters gefunden und sichergestellt. Lediglich das Handy im Wert von 600 Euro

hatte der Täter bereits an einen Unbekannten veräußert. Nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens blieb der 48-Jährige in Gewahrsam und wurde letztlich dem

Haftrichter vorgeführt.

Diebstahl im ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main

Frankfurt am Main – Auf der Fahrt von Amsterdam nach Frankfurt am Main

wurde am Samstag ein 42-jähriger Tourist aus der Volksrepublik China von einem

unbekannten Täter bestohlen. Kurz vor Einfahrt des ICE 125 im Frankfurter

Hauptbahnhof stellt der Mann den Verlust seiner Tasche fest, die er neben sich

abgestellt hatte. Trotz einer Absuche des Zuges blieb die Tasche, in der sich

neben einem hochwertigen Laptop auch etwa 2000 Euro Bargeld und Kreditkarten

befanden, verschwunden.

Nachdem er den Diebstahl mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 5.000 Euro

bei der Bundespolizei zur Anzeige gebracht hatte, setzte er seine Reise fort.

Mann in den Gleisen sorgte für Verspätungen

Frankfurt am Main – Für Verspätungen im Zugverkehr hat am Samstagmittag

ein 47-jähriger wohnsitzloser Mann gesorgt, als er in den Gleisen von der

Main-Neckar-Brücke in Richtung des Frankfurter Hauptbahnhofes lief. Nachdem bei

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gegen 12.15 Uhr die Meldung

einging, dass sich eine Person an der Main Neckar Brücke in den Gleisen

aufhalten würde, wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der

Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei konnte kurz vor dem Hauptbahnhof

der 47-Jährige Mann in den Gleisen in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht

werden. Die Sperrung der Gleise konnte um 12.45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Durch die Sperrungen kam es bei insgesamt 38 Zügen zu Verspätungen. Vier

Zugverbindungen mussten komplett ausfallen. Nachdem der 47-Jährige zur Wache

gebracht wurde, konnte dort bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,22

Promille festgestellt werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde gegen

ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Danach wurde er wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Innenstadt: 25-Jähriger wird aggressiv

Frankfurt – (dr) Am Sonntagmorgen, den 6. August 2023, kam es in der

Kurt-Schumacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer

Straßenbahn, bei der ein 68-jähriger Mann von einem 25-Jährigen angegangen

wurde. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Folge weiter aggressiv, weshalb ihn

Polizeibeamte in Gewahrsam nahmen.

Gegen 06.00 Uhr gerieten aus bislang unbekannten Gründen zwei Fahrgäste einer

Straßenbahn, 25 und 68 Jahre alt, in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 26

aneinander. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen daraufhin eine Anzeige wegen

Körperverletzung auf und erteilten dem 25-jährigen Tatverdächtigen einen

Platzverweis, welcher diesem jedoch nicht nachkam. Stattdessen gab er bekannt,

Boxer zu sein. Nach einer erneuten Aufforderung der Beamten entfernte er sich in

Richtung Konstablerwache, suchte allerdings wieder den Konflikt mit dem

68-Jährigen. Zur Verhinderung weiterer Strafteten sollte der 25-Jährige nun in

Gewahrsam genommen werden. Hiermit war er offensichtlich nicht einverstanden und

kam mit erhobenen Fäusten zügig auf die Beamten zu. Bei dem Versuch ihn zu Boden

zu bringen, trat dieser um sich und stieß mit seinem Kopf in Richtung eines

Beamten. Um den Angriff abzuwehren setzte die Polizei den Schlagstock ein. Es

folgten mehrere Beleidigungen des 25-Jährigen in Richtung der Polizeibeamten.

Letztlich gelang es den Beamten ihm Handfesseln anzulegen. Auch später auf dem

Polizeirevier zeigte er sich weiter renitent und griff erneut an. Im Rahmen der

Widerstandshandlung zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde

nach medizinischer Überprüfung ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums

verbracht.

Frankfurt – Oberrad / Offenbach: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (07. August 2023) kam

es in Offenbach zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer von der Straße

abkam und gegen eine Hauswand prallte. Der 59 Jahre alte Mann kam schwer

verletzt in ein Krankenhaus. Zuvor hatte er sich in Frankfurt einer

Polizeikontrolle entzogen.

Eine Streife des 8. Polizeireviers befuhr um kurz vor 03.00 Uhr die Offenbacher

Landstraße in Fahrtrichtung Offenbach, als diese in Höhe der Wiener Straße einen

Audi kontrollieren wollte. Die Beamten schalteten das Blaulicht an und gaben demFrankfurt – Preungesheim: Hausverbot endet in

Verfolgungsjagd

Frankfurt – (lo) Am Freitagabend (04. August 2023) kam es in der Homburger

Landstraße vor einem Kiosk zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19.50 Uhr zwischen einem 40-jährigen

Kioskangestellten und einem 32-jährigen Mann zu Streitigkeiten.

Aufgrund eines Hausverbots für den Kiosk ließ der Verkäufer den Angreifer nicht

in den Verkaufsraum. Dies brachte den jungen Mann, der mit dem Hausverbot nicht

einverstanden war, in Rage und er zog ein Messer. Hierbei erfolgten sowohl

verbale als auch einige gestikulierende Drohungen zum Nachteil des Lebens des

40-Jährigen. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in sein Geschäft und schloss

von ihnen ab. Dies hielt den aufgebrachten Mann nicht davon ab, gegen die

Fensterscheiben zu schlagen.

Nun wurden weitere Personen, die sich am Kiosk aufhielten, auf den 32-Jährigen

aufmerksam. Diese versuchten den Störenfried mit Besenstielen und Billardstöcken

vom Gelände zu vertreiben. Dabei warf ein 30-Jähriger eine Getränkekiste auf den

32-Jährigen und zückte kurzerhand ein Pfefferspray, mit dem er ihn besprühte.

Die Personengruppe, die dem Messer zückenden Mann gegenüberstand, verfolgte ihn

in Richtung Sigmund-Freud-Straße, wo alle Personen von den alarmierten Streifen

angehalten und kontrolliert werden konnten.

Im Zuge dessen schlug der 32-jährige Tatverdächtige mit dem Kopf gegen ein

geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde.

Aufgrund der Schnittverletzung an der Hand und der Platzwunde am Kopf wurde der

32-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der

Bedrohung und der Sachbeschädigung verantworten. Der 30-jährige Kioskbesucher

muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Inwieweit es im Zuge der Verfolgung des Angreifers zu weiteren Straftaten

gekommen ist, bedarf weiteren Ermittlungen.

Autofahrer über den Signalgeber mit „Stopp Polizei“ zu verstehen, das Fahrzeug

anzuhalten. Doch dieser ignorierte die Anhaltesignale und beschleunigte

stattdessen seinen Wagen erheblich. Daraufhin nahm die Streife die Verfolgung

auf. Wenig später passierte der Audi die Stadtgrenze. Die Fahrt führte in der

Folge durch das Offenbacher Stadtgebiet, wobei der Audi-Fahrer an der Kreuzung

Bismarckstraße / Sprendlinger Landstraße eine rote Ampel missachtete. Mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er dann über die Marienstraße und

vollzog in der Waldstraße ein Wendemanöver. Als er in die Feldstraße abbog,

verlor ihn die Polizeistreife aus den Augen.

Kurze Zeit später trafen die Beamten in Höhe der Feldstraße / Flutstraße auf den

Audi, der frontal in die Hauswand des dortigen Eckhauses geprallt war. Am Steuer

des Pkw saß ein 59-jähriger Mann, der mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus kam. Das völlig demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zwei

geparkte Fahrzeuge wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 59-Jährige mutmaßlich aufgrund der

überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Zudem ist er nicht im Besitz

einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Ein schlechter Tag für Verbrecher

Frankfurt – (lo) Am vergangenen Sonntag (6. August 2023) nahmen

Polizeibeamte im Rahmen von Präsenzmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest.

Hintergründe waren unabhängig voneinander ein Raub sowie ein Taschendiebstahl.

Die erste Tat ereignete sich gegen 09.55 Uhr in der Moselstraße. Ein 33-Jähriger

wollte von einem 26-Jährigen eine Jacke kaufen. Die Verkaufsverhandlungen

endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien,

wobei der vermeintliche Käufer an die Geldbörse des Verkäufers gelangte und

diese an sich nahm. Zur Unterstützung des 33-Jährigen kam ein weiterer Mann

hinzu, der ihn mit einer Schere bewaffnete. Mit der Schere verletzte dieser dann

den 26-Jährigen leicht an der Hand. Täter und Komplize flüchteten im Anschluss

mit der Jacke und der Geldbörse in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung

konnte der 33-jährige Tatverdächtige von einer Polizeistreife im Nahbereich

angetroffen und festgenommen werden. Er war noch im Besitz der „erbeuteten“

Jacke und der Schere, derer er sich zu entledigen versuchte. Die Geldbörse des

Opfers hatte er nicht mehr bei sich. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen

stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hat und

sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er wurde zwecks

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Die zweite Tat

ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Niddastraße. Hier kam ein ebenfalls

33-jähriger wohnsitzloser Mann auf die Idee, die Gesäßtasche eines 49-Jährigen

genauer unter die Lupe zu nehmen; dabei gelangte er in den Besitz von 600 Euro.

Doch weit kam der Dieb nicht. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche

Polizeistreife nahm ihn sofort fest und brachte ihn in die Arrestzellen des

Polizeipräsidiums.

Frankfurt – Gutleutviertel: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt – (th) In der Nacht von Sonntag (06. August 2023) auf Montag (7.

August 2023) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Rotfeder-Ring. Ein

Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 04.00 Uhr informierte der Inhaber eines Restaurants im Rotfeder-Ring über

Notruf die Polizei, nachdem er über eine Videoüberwachungsanlage Personen im

Innenraum der Gaststätte festgestellt hatte. Durch die umgehend entsandten

Streifen wurde ein 32-jähriger Tatverdächtiger festgenommen als er über die

angrenzende Tiefgarage flüchten wollte; weitere Personen konnten vor Ort nicht

festgestellt werden. Der 32-Jährige wurde zwecks richterlicher Vorführung in das

zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Das zuständige Fachkommissariat hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Preungesheim: Hausverbot endet in Verfolgungsjagd

Frankfurt – (lo) Am Freitagabend (04. August 2023) kam es in der Homburger

Landstraße vor einem Kiosk zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19.50 Uhr zwischen einem 40-jährigen

Kioskangestellten und einem 32-jährigen Mann zu Streitigkeiten.

Aufgrund eines Hausverbots für den Kiosk ließ der Verkäufer den Angreifer nicht

in den Verkaufsraum. Dies brachte den jungen Mann, der mit dem Hausverbot nicht

einverstanden war, in Rage und er zog ein Messer. Hierbei erfolgten sowohl

verbale als auch einige gestikulierende Drohungen zum Nachteil des Lebens des

40-Jährigen. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in sein Geschäft und schloss

von ihnen ab. Dies hielt den aufgebrachten Mann nicht davon ab, gegen die

Fensterscheiben zu schlagen.

Nun wurden weitere Personen, die sich am Kiosk aufhielten, auf den 32-Jährigen

aufmerksam. Diese versuchten den Störenfried mit Besenstielen und Billardstöcken

vom Gelände zu vertreiben. Dabei warf ein 30-Jähriger eine Getränkekiste auf den

32-Jährigen und zückte kurzerhand ein Pfefferspray, mit dem er ihn besprühte.

Die Personengruppe, die dem Messer zückenden Mann gegenüberstand, verfolgte ihn

in Richtung Sigmund-Freud-Straße, wo alle Personen von den alarmierten Streifen

angehalten und kontrolliert werden konnten.

Im Zuge dessen schlug der 32-jährige Tatverdächtige mit dem Kopf gegen ein

geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde.

Aufgrund der Schnittverletzung an der Hand und der Platzwunde am Kopf wurde der

32-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der

Bedrohung und der Sachbeschädigung verantworten. Der 30-jährige Kioskbesucher

muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Inwieweit es im Zuge der Verfolgung des Angreifers zu weiteren Straftaten

gekommen ist, bedarf weiteren Ermittlungen.