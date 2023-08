Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Handy geklaut

Unter dem Vorwand, einen Termin in einem Nagelstudio auszumachen, betrat ein unbekannter Dieb am Freitag letzter Woche das Geschäft in der Hanauer Straße. Gegen 12.30 Uhr legte er dabei geschickt einen Zettel auf ein abgelegtes Handy am Empfangsbereich und entwendetes es unbemerkt beim Verlassen des Nagelstudios. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen schwarzen Vollbart, braune Haut und war schwarz gekleidet. Im Anschluss fuhr er wohl mit einem silberfarbenen VW mit polnischer Zulassung davon. Zum Kennzeichen sind nur die Buchstaben PI-ZGH bekannt. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wem kommt der beschriebene Mann oder das Auto bekannt vor? Wer kann die Angaben ergänzen oder Hinweise zur Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/601150.

Karben- Petterweil: Diebstahl aus Opel

Auf unbekannte Weise öffneten Diebe einen blauen Opel, der im Höfer Weg geparkt stand. Zwischen letzter Woche Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr, entwendeten sie drei Tankkarten im Wert von etwa 50 Euro aus dem Astra. Ein Schaden entstand dabei nicht. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Niddatal: Radfahrer touchiert

Beim Überholen touchierte am Freitag ein 73-jähriger BMW-Fahrer aus Niddatal einen 55-jährigen Radler aus Frankfurt, der auf der L3188 zwischen Stammheim und Ilbenstadt am rechten Fahrbahnrand fuhr. Durch die Berührung stürzte der Radfahrer in einen Graben und zog sich dabei vermutlich eher leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am BMW entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden, am Fahrrad waren es etwa 350 Euro.

Butzbach: Betrunken Unfall verursacht

Offenbar aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung geriet am Freitag letzter Woche eine 48-Jährige aus Langgöns mit ihrem VW auf der L3033 zwischen Espa und Hausen in den Gegenverkehr. Gegen 19 Uhr kollidierte sie mit einem Richtung Espa fahrenden Citroen, in dem drei Erwachsene im Alter von 70, 76 und 65 Jahre saßen. Der Citroen pralle anschließend noch gegen einen hinter ihm befindlichen Ford, den ein 40-Jähriger aus Waldsolms fuhr. Die 65-jährige Citroen-Fahrerin kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Alle anderen Personen blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Für den VW und den Citroen kam ein Abschlepper zum Einsatz, insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 10.500 Euro. Die 48-Jährige mutmaßliche Unfallverursacherin pustete beim Alkoholtest 2,4 Promille. Sie kam für eine Blutentnahme auf die Polizeistation, die sie im Anschluss wieder verlassen durfte. Ihr Führerschein blieb allerdings bei der Polizei.

Bad Vilbel: PKW durchsucht

Ein Zeuge sprach einen Unbekannten am Freitag letzter Woche gegen 22.45 Uhr an, als dieser in der Paul-Ehrlich-Straße gerade einen grauen Daimler durchsuchte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne etwas aus dem PKW mitzunehmen. Wie er in den E220 gelangt war, steht bislang nicht fest, Schäden am offenbar abgeschlossenen Wagen entstanden nicht. Ganz ähnlich verlief ein versuchter Diebstahl im Franz-Schubert-Weg. Zwischen 19 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag durchsuchten Unbekannte einen schwarzen BMW, fanden dabei aber offenbar nichts Brauchbares. Schäden am vermutlich ebenfalls abgeschlossenen X3 entstanden nicht. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Diebstahl aus Mini

Ein Portmonee und ein Kartenetui entwendeten Unbekannte aus einem grauen Mini Cooper. Zwischen 22 Uhr am Freitag letzter Woche und 8.50 Uhr am Samstag machten sie sich in der Blücherstraße an dem PKW zu schaffen, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Mit der entwendeten Geldkarte kauften sie noch für 40 Euro Zigaretten. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Ortenberg-Wippenbach: PKW-Schloss beschädigt

Vermutlich mit Klebstoff beschädigten Unbekannte zwischen letzter Woche Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, ein Schloss eines blauen Opel Astra G Caravan, der in der Sudetenstraße parkte. Die Höhe des Schadens wird auf 150 Euro geschätzt, die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim- Rödgen: Fahrraddieb gestört

Während sich ein Dieb gerade an ihrem angeschlossenen Fahrrad in einer Hofeinfahrt in der Rathausstraße zu schaffen machte, kam die Besitzerin zufällig hinzu und sprach ihn am Samstag des vergangenen Wochenendes gegen 17.40 Uhr an. Der Dieb entfernte sich daraufhin mit einem anderen Fahrrad, das er noch dabeihatte. Das Mountainbike der Zeugin ließ er beschädigt zurück. Er wird als etwa 30 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Er war schlank, hatte tätowierte Arme und sogenannte „Tunnel“ in den Ohren, zudem sprach er Deutsch ohne Akzent und war mit einer schwarzen Basecap und einer schwarzen halblangen Hose bekleidet. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten (Telefonnummer 06031/6010).

Bau Nauheim- Schwalheim: Dieb auf Baumarktparkplatz

Aus einem weißen Kleinbus entwendeten Unbekannte am letzten Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr ein Portmonee mit Bargeld und Kundenkarten im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Der VW Transporter stand in diesem Zeitraum auf dem Baumarktparkplatz in der Georg-Scheller-Straße und war vermutlich unverschlossen. Schäden entstanden keine. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Hammersbach- Langen-Bergheim: In Lagerhalle eingedrungen

Einhergehend mit starken Beschädigungen an der Außenwand einer Lagerhalle in der Straße Zum Haarstrauch verschafften sich Unbekannte am vergangenen Wochenende Zutritt zur Halle. Ob sie nichts Brauchbares fanden oder gestört wurden ist nicht bekannt, Fakt ist aber, dass sie ohne Diebesgut flüchteten. Der Einbruch passierte in der Nacht auf Sonntag, zwischen 23.50 Uhr und 0.25 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt geschätzt 2.000 Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise: Wem ist etwas Verdächtiges ausgefallen? Wer hat im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Halle gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06042/96480.

Butzbach: Leichtkraftrad entwendet

Ein Leichtkraftrad der Marke „Sachs-Bike“ im Wert von etwa 2.000 Euro entwendete Unbekannte am vergangenen Wochenende vom Abstellplatz an den Fahrradständern am Bahnhofsplatz. Das mittels Schloss und Lenkradschloss gesicherte Zweirad kam zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 22.30 Uhr abhanden. Auffällig an dem Gefährt ist der auf der Plastikverkleidung angebrachte Aufkleber „Grenzgaenger“ sowie die goldfarbenen Felgen, Gabel, Fußrasten und Streifen am Tank. Das Kennzeichen lautet FB-I 228. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Bad Nauheim- Nieder-Mörlen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Eine Tasche mit Lebensmitteln sowie eine Kofferraumtasche mit einem alten Fernglas und Handschuhen entwendeten Unbekannte aus einem Subaru Forester, nachdem sie an dem grauen PKW eine Scheibe eingeschlagen hatten. Der dadurch entstandene Schaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen, der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Der Diebstahl passierte am gestrigen Sonntag zwischen 5.50 Uhr und 10 Uhr in der Frauenwaldstraße. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Diebe im Kiosk

Einen Tresor, Bargeld, Briefmarken und Zigaretten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einem Kiosk in der Jahnstraße. Zwischen letztem Samstag, 13.30 Uhr, und dem heutigen Montag, 4.40 Uhr, verschafften die Diebe sich gewaltsam Zutritt zum Kiosk und verursachten dabei Schäden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim- Schwalheim: Fahrradteile entwendet

Wem ist am letzten Samstag eine Person mit dem Vorder- und Hinterrad eines Fahrrads und einem Sattel aufgefallen? Dabei könnte es sich um den Dieb gehandelt haben, der die mittels Schnellspanner befestigten Zubehörteile von einem angeschlossenen Fahrrad in der Straße Am Sauerbrunnen entwendete und zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr lediglich den Rahmen zurückließ. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro, die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (06031/6010).