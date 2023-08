Dietzhölztal-Mandeln: Parolen gesprüht –

In der Nacht von Freitag auf Samstag verewigten sich Unbekannte mit Sprühfarbe am Vereinsheim der Mandelner Fußballer. Zwischen 21.00 Uhr und 14.00 Uhr brachten die Täter zweimal „AFD“ und einmal die Parole „ISLAM STOP“ auf Wände des Clubheims und einer Holzhütte auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Wochenende auf dem Sportgelände beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Nach Überschlag mit Hubschrauber ins Krankenhaus –

Mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen flog ein Rettungshubschrauber am Freitagabend eine Unfallfahrerin in eine Siegener Klinik. Die 36-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Smart auf der Landstraße zwischen Oberscheld und Hirzenhain unterwegs. Zeugen beobachteten, wie die Fahrerin in starken Schlangenlinien unterwegs war und dabei auch in den Gegenverkehr geriet. Bei einem Ausweichmanöver verlor die in Dillenburg lebende Frau die Kontrolle über ihren Smart, geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete im Straßengraben. Ersthelfer bargen sie aus dem Wagen und informierten Polizei und Rettungskräfte. Wegen möglicher Wirbelsäulenverletzungen übernahm ein Rettungshubschrauber ihren Transport in eine Siegener Klinik. Der Smart hat nur noch Schrottwert – den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Unfallfahrerin unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die den Unfall aufnehmenden Polizisten eine Blutentnahme an und stellten ihren Führerschein sicher.

Herborn: Dreister Dieb stiehlt Uhren –

Drei Uhren erbeutete ein Trickdieb am Freitagnachmittag in einem Juwelier- und Uhrengeschäft in der Bahnhofstraße. Gegen 15.30 Uhr betrat der Mann den Laden und gab zunächst vor die Batterie seiner Uhr wechseln zu wollen. Der Kunde folgte dem Mitarbeiter bis in die Werkstatt und verwickelten diesen in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment griff der Mann nach zwei Papiertüten, in denen Uhren lagen, die von Kunden zur Reparatur abgegeben worden waren. Nachdem die Batterie gewechselt war, verließ der Unbekannte das Geschäft. Erst später fiel der Diebstahl auf. Der Dieb war zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, einen dunklen Teint und stammte nach Einschätzung des Mitarbeiters aus dem nordafrikanischen Raum. Zur Tatzeit trug er eine schwarz-blaue Basecap mit der Aufschrift „BOSS“, eine dünnen blaue oder schwarze Jacke sowie Jeans. Zudem hatte er Mund und Nase mit einer medizinischen Maske bedeckt. Angaben zum Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die weitere Angaben zur Identität des Trickdiebes machen können oder denen der Mann am Freitagnachmittag in Herborn auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Lack zerkratzt –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem blauen Kia zurückließen. Der „Ceed“ parkte am Sonntag, zwischen 00.40 Uhr und 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 11. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Trickdieb greift sich Handy –

Sein gestenreiches und hektisches Auftreten verschaffte einem dreisten Dieb die Möglichkeit in einer Versicherungsagentur ein I-Phone zu erbeuten. Der Unbekannte betrat am Freitag, gegen 14.15 Uhr das im Karl-Kellner-Ring gelegene Versicherungsbüro und lenkte eine Mitarbeiterin wild gestikulierend und unter Vorhalt eines Zettels ab. Diese nahm den Zettel und wandte sich an einen Kollegen am Nachbartisch, um dem Mann helfen zu können. Der Unbekannte nutzte die Situation aus, lehnte sich über den Schreibtisch der Frau, griff sich ihr I-Phone 13 und machte sich aus dem Staub. Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Ende 20 Jahre alt, groß, hager, Dreitagebart mit südländischem, dunklen Teint. Er war bekleidet mit einer schwarzen Kappe und einer Jeans mit Löchern. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Baumaterial angesteckt –

In der Straße „Am Wackenbach“ zündelten am Samstagnachmittag Unbekannte an Baumaterial. An einem Einfamilienhaus finden derzeit Renovierungsarbeiten statt. Aus diesem Grund lagerten vor dem Haus Baumaterialien. Die Täter entzündeten mit Plastik und Pappe verpackte Rollladen, die auf Holzpaletten gelagert wurden. Ein Nachbar bemerkte den Brand, löschte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Die Brandschäden belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr in der Straße „Am Wackenbach“ beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.