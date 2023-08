Bad Endbach – Bushaltestelle beschädigt

Erst riss der Täter den an der Bushaltestelle „Sportzentrum“ angebrachten Metallmülleimer ab und dann zerstörte er damit die Glasscheibe des Wartehäuschens. Gemeldet wurde die Sachbeschädigung in der Straße Am Bewegungsbad am Sonntag, 06. August, gegen 16.30 Uhr. Wer hat vor diesem Zeitpunkt Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kombach – Wand und Fenster beschmiert

Rote Farbe auf der Hauswand und einem Kellerfenster bedeuten für den Besitzer eines Einfamilienhauses in der Bergstraße einen Schaden in vierstelliger Höhe. Die Sachbeschädigung durch Graffiti war zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag, 06. August. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wolfgruben – Einbruch in Gartenhaus

Bei dem Einbruch in ein Gartenhaus brachen der oder die Täter zwei Vorhängeschlösser auf und stahlen ein Solarpanel, eine Akku-Ladestation, Elektrokabel und eine Sackkarre. Der Einbruch war zwischen Montag, 31. Juli und Freitag, 04. August. Der betroffene Garten liegt in der Verlängerung der Haselheide Richtung Lahn. Wer hat in der fraglichen Zeit einen Transport mit derartigen Gegenständen auf einer Sackkarre gesehen? Wo sind die beschriebenen Gegenstände seither aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Waschmaschine gestohlen

Am Sonntag, 06. August, meldete ein Marburger den Diebstahl seiner Waschmaschine aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße. nach seinen Angaben verschwand das Gerät zwischen 16 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 06. August. Der Waschkeller hat eine zur Straße gelegene Nebeneingangstür. Wer hat zur fraglichen Zeit den Transport oder das Verladen des schweren Elektrogeräts gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberwalgern – Reifen platt und Türen verkratzt

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung an einem grauen Skoda Rapid nach Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Ein noch unbekannter Täter verkratzte beide Türen der Beifahrerseite und stach den hinteren rechten Reifen platt. An dem Auto entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Tat war von Samstag auf Sonntag, 06. August, zwischen 18 und 09.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – BMW beschädigt

Als er seinen grauen 3er BMW am Freitag, 04.August, gegen 18 Uhr vor dem Anwesen Gerhard-Hauptmann-Straße abstellte, war der Wagen noch unbeschädigt. Bei der Rückkehr am Samstag um 15.45 Uhr bemerkte der Besitzer frische Schäden durch Kratzer hinten links und rechts. Aufgrund der Beidseitigkeit und Art der Schäden dürfte es sich um eine mutwillige Sachbeschädigung handeln. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Caldern -Einbruch in Kleidercontainer

Das aufgeflexte Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers zeugt von einem Einbruch. Betroffen ist ein Kleidercontainer auf dem Platz beim Sportplatz in der Mühlenstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 03 und Samstag, 05. August. Ob aus dem Container Kleiddung fehlt, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Weimar – BMW schleudert zwei Mal in die Leitplanke

Am Samstag, 05.August, um kurz nach 21 Uhr, geriet ein roter 3er BMW auf der nassen B 3 zwischen Niederweimar und Marburg Süd ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte mindestens zwei Mal gegen die Leitplanken. Der Wagen blieb danach rundherum erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit liegen. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort. Nach den Ermittlungen steht ein in der Gemeinde Gladenbach lebender 35 Jahre alten Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, unter dem Verdacht gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des roten BMW machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schild auf der Verkehrsinsel beschädigt

Am Samstag, 05. August meldete ein Autofahrer ein offenbar umgefahrenes Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel an der Wilhelm-Röpke-Straße an der Anschlussstelle zur B 3. Nach weiteren Informationen muss der zum Schaden führende Unfall bereits vor Freitag, 04. August, 19 Uhr passiert sein. Bislang gibt es keine Unfallzeugen und damit auch keinen Hinweis auf einen Unfallhergang. Wer hat einen Unfall an der Einmündung beobachtet? Sachdienliche Hinweise auch hier bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Silberner Golf beschädigt

Nach den Spuren an der beschädigten Tür hinten rechts, kam es möglicherweise bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision mit dem silbernen VW Golf. Der Golf parkte zur Unfallzeit am Samstag, 05. August, zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Landstraße 23. Wer hat in dieser Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Golf gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Friedensdorf – Vandalismus – Ein Gartentor, ein Briefkasten und fünf Autos beschädigt

In der Nacht zum Samstag, vermutlich zwischen 02 und 03 Uhr kam es in Friedensdorf zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Aufgrund von ersten Zeugenaussagen richtet sich ein Verdacht gegen eine Gruppe von drei oder vier Männern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die zu dieser Zeit offenbar lauthals durch die Straßen zog. Wem ist diese Gruppe, zu der es bislang leider keine weitere Beschreibung gibt noch aufgefallen? Wer hat sie gesehen, erkannt oder kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beiträgt. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten und Tatorte geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Die Tatorte waren in der Ludwigstraße, In der Lache, Bahnhofstraße, Lahnstraße. Der oder die Täter beschädigten fünf Autos durch das Abreißen von Scheibenwischern und in einem, Fall durch ein Einschlagen einer Scheibe. Außerdem rissen sie die Abdeckklappe eines an zwei Pfosten angebrachten Metallbriefkasten und eine der hölzernen Latten eines gerade frisch montierten Gartentörchens ab. Die Holzlatte, die Briefkastenklappe und ein Scheibenwischer landeten nach dem Werfen über eine Hecke im Garten eines Anwesens in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lohra/Gladenbach – Erfolgreiche Suche

Nach einem Hinweis auf einen aus medizinischer Ursache hilflos im Graben liegenden Mann, startete die Polizei in der Nacht zum Samstag, 05. August, um 22.30 Uhr, eine intensive Suche mit etlichen Streifenwagen und Unterstützung durch die Feuerwehr und Rettungskräfte. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte den vermissten 27 Jahre alten Mann zwischen Oberweidbach und Rollshausen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst folgten der Transport und die anschließende Versorgung im Krankenhaus.

Gladenbach – Bohrhammer gestohlen

In der Kreuzstraße stahl ein Dieb einen Würth Bohrhammer (BMH 40-BL) im Wert von fast 1000 Euro. Der Eigentümer hatte die Baumaschine mit schwarzem Metallkoffer zum Schutz vor Regen nahe der Haustür unter den Torbogen zum Hinterhof des Mehrfamilienhauses Kreuzstraße 14 abgestellt. Nach ersten Ermittlungen kam es am Donnerstag, 03. August, zwischen 14.30 und 15 Uhr, zu dem Diebstahl. Als der Benutzer seine Maschine wieder brauchte, fand er statt des neuen Koffers mit der neuen Maschine nur ein deutlich älteres Gerät in einem gleichartigen aber erheblich mehr abgenutzten Koffer. Wer hat den Austausch der Maschinen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Streit am Markt

Die Polizei Marburg war am Samstag, 05. August, gegen 01 Uhr wegen einer Auseinandersetzung am Markt im Einsatz. Dort ließ sich der Grund der Auseinandersetzung zweier aufgebrachter Parteien nicht ermitteln. Als ein 24 Jahre alter Mann eine gleichalte Frau angriff., setzte die Polizei Pfefferspray ein. Anschließend beruhigten sich die Gemüter und man verließ den Marktplatz in verschiedene Richtungen.

Weimar – Fünf Verletzte bei zwei Unfällen – B 3 mehrere Stunden gesperrt

Am Sonntagabend kam es auf der B 3 zwischen Weimar Roth und Niederweimar zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt fünf verletzten Menschen. Die B 3 war in Richtung Marburg für mehrere Stunden gesperrt.

Um 19.35 Uhr folgte ein BMW der 5er Reihe einem grauen Opel Astra Sports Tourer auf dem linken Fahrstreifen. Beide Autos überholten zunächst ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto. Als der Astra nach dem Überholvorgang einscherte, beabsichtigte der BMW-Fahrer auch den Opel noch zu überholen. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision der Autos, durch die beide ins Schleudern gerieten und in der Folge links und rechts gegen die Fahrbahnbegrenzungen prallten. Auslaufende Betriebsstoffe und Trümmerteile der erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos verteilten sich über ca. 300 Meter. Für die Räum- und Reinigungsarbeiten erfolgte eine Vollsperrung der B 3, die bis kurz nach 02 Uhr andauerte. An einem dritten Fahrzeug, einem weißen Opel entstand durch die herumfliegenden Trümmerteile ebenfalls noch ein Schaden.

Die beiden Insassen des BMW, der 28 Jahre alte Fahrer und seine 29 Jahre alte Mitfahrerin, erlitten wie auch die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer in dem Astra leichtere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Untersuchung und Versorgung in Krankenhäuser. Die Insassen des BMW leben in der Gemeinde Bad Endbach, die aus dem Opel in der Gemeinde Wetter. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Leitplanken liegt bei deutlich über 20.0000 Euro.

Während der Absperrung ereignete sich um 22.55 Uhr nahe der Anschlussstelle Weimar Roth noch ein Auffahrunfall. Beteiligt waren ein VW Passat und ein Skoda Rapid. Der 37 Jahre alte Passatfahrer aus dem Lahntal blieb unverletzt. Der Rapid war mit vier Erwachsenen und einem einjährigen Kleinkind aus Marburg besetzt. Eine 46 Jahre alte Mitfahrerin erlitt eine leichte Verletzung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Bei der eher leichten Kollision entstand an dem Passat ein geringer Frontschaden und am Rapid ein größerer Schaden an der Heckstoßstange. Bei diesem Unfall blieben beide Autos noch fahrbereit.

Wetter/Münchhausen – Betrüger erhielt kein Geld

In den vier der Polizei am Samstag, 05. August, gemeldeten Fällen blieb ein mutmaßlicher Betrüger ohne Erfolg. Er hatte sich in Wetter als angeblicher Mitarbeiter der Pflegekasse und in Münchhausen als Finanzbeamter ausgegeben, an der Haustür geklingelt und versucht angebliche Außenstände zu kassieren. Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung geht die Polizei derzeit von einem Täter aus.

Der mutmaßliche Betrüger war ca. 1,80 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und sprach deutsch. Er trug eine Jeans, ein blaues Hemd und einen Mundschutz. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten?

Der Gesuchte hielt sich gegen 14.15 Uhr in Wetter in der Straße In den Gucksgärten und unmittelbar zuvor offenbar in der Pforte auf. Er klingelte mindestens an drei Haustüren, gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung aus und verlangte die Begleichung angeblicher Zahlungsrückstände von 1600 Euro. Der Mann verließ jeweils die Grundstücke, nachdem seine potentiellen Opfer die Zahlung ablehnten.

Kurz vor 16.50 Uhr meldete sich dann ein Anwohner aus der Pfarrgasse in Münchhausen. Er berichtete von einem angeblichen Finanzbeamten, der bei ihm an der Haustür angebliche Kosten in Höhe von 1800 Euro für einen Freistellungsauftrag eintreiben wollte. Begleitet von dem angeblichen Finanzbeamten ging der Münchhausener zum Geldautomaten, wo der Mann dann ohne erkennbaren Grund davonrannte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Betrunkener Zechpreller türmt mit gestohlenem Rad

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 50 Jahre alten wohnsitzlosen Mann. Er steht unter dem Verdacht, ein Fahrrad gestohlen zu haben sowie in einem Restaurant die Zeche geprellt und dann unter Alkoholeinfluss mit dem gestohlenen Rad geflüchtet zu sein. Möglicherweise schlug er auch die Heckscheibe eines Autos ein und stahl die braune Damenhandtasche. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Am Samstag, um kurz nach 20 Uhr, meldete ein Zeuge den beobachteten Fahrraddiebstahl. Nach dessen Aussage ging der Täter in eine offen stehende Garage eines Anwesens in der Straße Rondehausen, kam mit einem Damenfahrrad wieder heraus und fuhr weg. Trotz der sofortigen Fahndung, blieb der mutmaßliche Fahrraddieb verschwunden. Um kurz vor 22.30 Uhr meldeten und verfolgten die Verantwortlichen eines Restaurants an der B 3 einen Zechpreller, der mit einem Fahrrad auf der B 3 flüchtete. Die Polizei konnte den Mann dank der Zeugen festnehmen. Es handelte sich um einen wohnsitzlosen 50Jährigen. Sein Alkotest zeigte 1,64 Promille, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste.

Am Sonntag, 06. August, kam es in unmittelbarer Nähe zu einer weiteren Straftat. Die Polizei prüft einen etwaigen Zusammenhang und sucht dazu weitere Zeugen. Zwischen 11.30 und 13.15 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines dunkelblauen Skoda Fabia ein und stahl die im nicht abgedeckten Kofferraumteil liegende und damit sichtbare Handtasche. Das Auto parkte am Ortsrand von Bürgeln auf dem Parkplatz des Normamarktes etwa vor der Bäckerei. Mit der Tasche erbeutete der Täter die Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten und anderen persönlichen Dokumenten, sowie diverse Schlüssel und weitere persönliche Gegenstände. Die Suche nach der braunfarbenen Handtasche mit zwei Tragegriffen und ohne Umhängeriemen rund um den Tatort blieb erfolglos. Wer hat zur Tatzeit rund um den Normamarkt verdächtige Personen beobachtet? Wer hat an dem Skoda Fabia oder in unmittelbarer Nähe jemanden gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Scheibe beschädigt

Am Donnerstag, 03. August, flog um etwa 23 Uhr ein Gegenstand gegen ein Fenster des Hauses Friedrich-Ebert-Straße 36 und richtete einen Sachschaden an. Aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung entweder durch einen vehementen Wurf oder durch die Nutzung einer Schleuder aus. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Drogentest zeigt THC-Einfluss

Nachdem der Drogentest auf THC reagierte, endete für einen 35 Jahre alten Mann aus Gießen die Autofahrt mit der Polizeikontrolle in Kirchhain. Die Polizei hatte sein Auto zur allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag, 06. August, um 21.30 Uhr auf einer Kreisstraße in Kirchhain angehalten. Die Kontrolle endete mit einer Blutprobe und der Sicherstellung des Autoschlüssels.

Haftbefehle gegen 3 Männer – Neun gestohlene Fahrzeuge sichergestellt – Zwei Polizisten verletzt

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf führen ein Ermittlungsverfahren gegen drei Männer im Alter von 20, 29 und 31 Jahren sowie eine 22jährige Frau wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die drei männlichen Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.

Bei einem Einbruch in einen Gebrauchtwagenhandel in Heskem am Samstag, 29. Juli, hatten zunächst noch unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrzeuge erbeutet. Eines dieser Fahrzeuge stellte die Polizei in der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, in Schröck sicher. Die Fahndung nach dem oder den Insassen, u.a. auch mit einem Polizeihubschrauber, blieb in der Nacht erfolglos.

Intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen führten am Dienstag, 01. August, zur vorläufigen Festnahme der polizeibekannten Beschuldigten sowie zur Sicherstellung von insgesamt neun gestohlen gemeldeten Fahrzeugen, darunter alle vier noch fehlenden Autos aus dem Einbruch in Heskem. Bei der Festnahme soll einer der Männer mit einem der gestohlenen Autos einen Zivilstreifenwagen gerammt haben. Zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen.

Die umfassenden Ermittlungen nach dem Einbruch in Heskem führten die Zivilfahnder zunächst in die Gegend rund um den Afföller. Dort fanden und observierten sie dann Fahrzeuge mit nicht ausgegebenen oder für andere Fahrzeuge ausgegebenen Kennzeichen. Als die 29 und 20 Jahre alten beschuldigten Männer sowie die 22jährige beschuldigte Frau gegen 19 Uhr in eines dieser Autos einstiegen, wollten die Polizeibeamten die Insassen kontrollieren und vorläufig festnehmen, wobei zwei zivile Streifenwagen den Weg des Autos nach vorne und hinten blockierten. Der 29 Jahre alte Fahrer versuchte dennoch, mit dem PKW zu flüchten und rammte beim Zurücksetzen den hinter ihm stehenden Zivilwagen so vehement, dass dessen Airbags auslösten und der am Steuer sitzende Polizeibeamte erhebliche Verletzungen erlitt, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Im Zuge der vorläufigen Festnahme der Beschuldigten zog sich ein weiterer Polizeibeamter eine Verletzung zu, die ebenfalls einen Krankenhausaufenthalt nach sich zog.

Gegen 19.25 Uhr erhielten die Ermittler einen Hinweis auf den möglichen Standort eines weiteren in Heskem gestohlenen Autos am Richtsberg in Marburg. Dort nahm die Polizei den 31jährigen Beschuldigten widerstandslos vorläufig fest und stellten einen gestohlenen und mit falschen Kennzeichen ausgerüsteten BMW sicher. Bei dem 31jährigen Beschuldigten fand die Polizei eine Fernbedienung für ein Garagentor. Diese gehörte zu einer Tiefgarage, in der die Polizei weitere vier gestohlene PKW und ein ebenfalls entwendetes Zweirad fand und sicherstellte.

Die männlichen Beschuldigten wurden am Mittwoch, 02. August, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehle gegen alle drei Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls und hinsichtlich des 29jährigen Beschuldigten zudem wegen des dringenden Tatverdachts des schweren gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es bestehen die Haftgründe der Flucht- und/oder Wiederholungsgefahr. Bei der 22 Jahre alte Frau lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei sie nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen entließ.

Die umfangreichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und beziehen sich auch auf weitere, mutmaßlich durch die Beschuldigten begangene Straftaten.

Weitere Rückfragen und Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg unter Tel. 06421 290 222.