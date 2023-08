Gießen- Regenbogenflagge entzündet- Polizei sucht Zeugen

Unbekannte versuchten zwischen dem 02.08.2023 und Freitagnachmittag (04.08.2023), 15:10 Uhr eine Regenbogenflagge in der Gartenstraße in Brand zu setzen. Diese war an einem Balkon im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses angebracht. Offenbar entzündeten Unbekannte die schwer-entflammbare Flagge und stahlen die an der Unterseite angebrachten Gewichtssäckchen. Durch das Feuer entstanden Löcher sowie Rußanhaftungen an der Fahne. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Langgöns: mit Promille hinters Steuer gesetzt

Mit über zwei Promille setzte sich in der Sonntagnacht (06.08.2023) ein 34-Jähriger hinter das Steuer seines Daimlers und fuhr los. Um 02:15 Uhr hielten Gießener Polizisten den offensichtlich alkoholisierten Autofahrer in der Langgönser Straße an. Es folgte eine Blutentnahme für den aus dem Landkreis Gießen stammenden Daimler-Fahrer. Auf dem Weg zur Polizeiwache bedrohte und beleidigte er die Ordnungshüter als Bastarde und hier nicht zitierfähigen Worten. Zudem trat er in Richtung der Beamten. Der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Gießen- in Pfarrhaus eingebrochen

Am Sonntag (06.08.2023) haben Unbekannte in das Pfarrhaus der ev. Luthergemeinde eingebrochen. Sie brachen ein Kellerfenster auf und drangen in das Kellergeschoss ein. Dort öffneten die Diebe gewaltsam eine Tür um in einen weiteren Kellerraum zu gelangen. Dort stahlen sie Abendmahlgeschirr und Edelmetall im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr im Bereich „Lutherberg“ aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen- Gitterkanaldeckel ausgehoben

Insgesamt drei entnommene viereckige Gitterkanaldeckel stellten Polizisten gestern Nachmittag (06.08.2023) um 14:45 Uhr in der Lahnstraße fest. Einen Gullideckel fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe und setzten ihn wieder ein, die beiden weiteren blieben verschwunden. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls. Wer kann Hinweise zum Verbleib der zwei viereckigen Gitterkanaldeckel geben? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, die die Deckel entnahmen? Wer wurde möglicherweise durch die fehlenden Kanaldeckel geschädigt? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu kontaktieren.

Gießen- Klein-Linden- Zeuge meldet Einbrecher am Friedhof

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagabend (04.08.2023) Einbrecher im Friedhof Kleinlinden. Gegen 22:35 Uhr bemerkte er die Eindringlinge und informierte die Polizei. Offenbar waren die Diebe mit ihrem silbernen Mercedes über das unverschlossene Zufahrtstor auf das Friedhofsgelände gefahren. Sie parkten die A-Klasse neben der Trauerhalle und machten sich auf den Weg zu einem Lagerhaus auf dem Friedhofsgelände. Dort brachen sie eine Tür zur Werkstatt und ein Tor zum Lagerraum auf. Offensichtlich wurden sie aufgeschreckt und flüchteten in ihrem Benz auf die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Unbekannten auf Gartengeräte abgesehen. Hinweise zu den Dieben, sowie dem silbernen A-Klasse Mercedes, in dem sie mit offenem Kofferraum vom Tatort flüchteten, erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen- Auseinandersetzung endet mit Schnittverletzung

Nachdem einem offensichtlich alkoholisierten Mann der Zutritt zu einer Gaststätte in der Frankfurter Straße verwehrt wurde, kam es am späten Samstagabend (05.08.2023), gegen 23:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der alkoholisierte Unbekannte warf ein Glas in Richtung eines 54-Jährigen, der durch den Wurf eine leichte oberflächliche Schnittverletzung im Bauchbereich erlitt. Der Angreifer flüchtete in Richtung Bahnhof. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem dunkelhäutigen Mann, der mit einem hellblauen Oberteil und einer hellblauen Jeans bekleidet war. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- in Kiosk eingedrungen

Mit Leergut, Chips und Süßigkeiten flüchteten Diebe nach ihrem Einbruch in den Freibad Kiosk in der Ringallee. Dort waren sie zwischen 20:00 Uhr am Samstag (05.08.2023) und 05:30 Uhr am Sonntag (06.08.2023) eingedrungen. Zuvor hatten sie den Rollladen zum Verkaufsraum herausgerissen und mit Bierbänken blockiert. Sodann waren sie in den Kiosk eingestiegen. Der Schaden wird mit rund 2.700 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen- Motorrad geklaut

Zwischen Samstag (05.08.2023), 19:45 Uhr und Sonntag (06.08.2023), 12:45 Uhr stahlen Diebe eine rot/weiße Honda in der Henriette-Hezel-Straße. Die CRF450L stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz am dortigen Restaurant. Die Polizei beziffert den Schaden auf 7.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben oder zum Verbleib des Motorrads erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Fernwald-Annerod: Anhänger weg

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an einem Anhänger in der Gottlieb-Daimler-Straße zu schaffen. Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (05.08.2023) und 13:00 Uhr am Sonntag (06.08.2023) stahlen sie den mit Z-Stahlprofilrohren beladenen Anhänger und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.350 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu kontaktieren.

Gießen: Kontrollen gegen illegales Glücksspiel

Bereits im Jahr 2020 war das Polizeipräsidium Mittelhessen mit einem Pilotprojekt, das sich mit illegalem Glücksspiel und kriminellem Handeln im Umfeld von Spielotheken, Wettbüros und ähnlichen Betrieben befasste, an den Start gegangen. Schon in der ersten Phase des Projekts wurde festgestellt, dass bei einigen illegalen Gelspielgerät Gewinne von bis zu zehntausend Euro pro Monat möglich waren. Schnell stellte sich heraus, dass die Grundlage für die Maßnahmen eine enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den Regierungspräsidien, sowie dem Zoll und den Finanzbehörden war. Fazit des Projekts war, dass bei nahezu allen Kontrollen erhebliche Ordnungswidrigkeiten, viele Straftaten, insbesondere wegen Veranstaltungen von illegalem Glücksspiel und Verstöße nach der Abgabenordnung festgestellt wurden. Seit Juli 2022 wird der Deliktsbereich nun durch die Kontrollgruppe Gießen weiter unter die Lupe genommen. Am vergangenen Donnerstag (03.08.2023) kontrollierten die Beamten der Kontrollgruppe gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamts Gießen, sowie Bad Vilbel in der Gießener Innenstadt. In den frühen Nachmittagsstunden starteten die Ermittler mit ihren Maßnahmen. In der Nordanlage stellten die Beamten in einer Lokalität mehrere Geldspielgeräte fest. Bei drei Geräten steckte das Identifikationsmittel. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Ein Spieler bespielte gleichzeitig zwei Geräte. Es wurden die Personalien festgestellt und ein Verfahren eingeleitet. Auf den Betreiber kommt ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro zu. In der Gaststätte direkt nebenan untersagten die Ordnungshüter den Betrieb. Diese hatte einen direkten Zugang zur voran kontrollierten Lokalität. In der Gaststätte war kein gesondertes Aufsichtspersonal vorhanden. Vielmehr wurden die Kunden durch die Mitarbeiterin der Nachbarlokalität versorgt. Eine Oasis-Überprüfung, die seit 2021 Pflicht für Betreiber von Spielhallen mit Geld- und Warenspielgeräten ist, war nicht vorhanden. Auch hier kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren auf den Betreiber von 1.000 Euro zu. In einer Bar in der Bahnhofstraße konnten ebenfalls keine Oasis-Abfragen gemacht werden. Weiterhin wurden geringe Verstöße gegen die Gewerbeordnung festgestellt. Auch in einer vierten kontrollierten Bar in der Bahnhofstraße fehlte die Sperrdatei für Spielsüchtige. An zwei Geldspielgeräten fehlten zudem die gültige Prüfplakette. Ein entsprechendes Verfahren leiteten die Beamten ein. Zu guter Letzt erfolgte die Überprüfung des Mitarbeiters der Lounge. Ein Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie des Leistungsbetruges werden derzeit noch geprüft.

Heuchelheim: BMW auf Parkplatz beschädigt

3.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Sonntag (06.August) auf einem Parkplatz in der Schwimmbadstraße. Vermutlich zwischen 8.30 Uhr und 11.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen 1er BMW an auf der Beifahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Audi gestreift

Am Freitag (04.August) zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr streifte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios einen geparkten grauen Audi Q5 an der hinteren Stoßstange. Anschließen entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald: Unfallflucht in Annerod

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag (04.August) zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr in der Straße „Helgenwald“ einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Passat auf der linken Seite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Zwischen Sonntag (30.Juli) 22.30 Uhr und Donnerstag (03.August) 18.00 Uhr streifte ein Unbekannter in der Wilhelmstraße (Höhe 26) einen geparkten grauen Audi A3 auf der Fahrerseite. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW touchiert

Am Donnerstag (03.August) touchierte ein Unbekannter in der Wilhelmstraße einen in Höhe der Hausnummer 44 geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Golf zurückkam, hatte dieser Kratzer an der Beifahrerseite. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen Radfahrer handeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.