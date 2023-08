Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Trickdieb im Seniorenheim ohne Beute

Am Samstagabend verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Seniorenheim in der Itterstraße in Korbach. Wahrscheinlich wollte er Bewohner bestehlen, blieb aber nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in der Straße Grüner Weg, außerdem könnte auch ein aufgebrochenes Auto im Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 19:20 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer älteren Frau in der Straße Grüner Weg in Korbach. Er stellte sich als Mitarbeiter einer „Pflegedienstzentrale“ vor. Man habe einen 100 Euro-Schein mit einem Zettel, gefunden, auf dem ihr Name gestanden habe. Er fragte sie, ob ihr vielleicht dieses Geld fehlen würde. Sie verneinte das. Da sie ihm auch nicht glaubte, dass er vom Pflegedienst ist, ließ sie ihn nicht herein.

Etwa 20 Minuten später verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Seniorenheim in der Itterstraße. Er klopfte an der Terrassentür einer Bewohnerin und erklärte, dass er Wasser liefern wolle. Die Bewohnerin forderte ihn auf, draußen zu warten, um nachzuschauen, ob noch Waser da ist. Dies nutzte der Unbekannte aus und betrat das Seniorenheim. Hier klingelte er bei einer anderen Bewohnerin. Ihr erzählte er, dass eine Mitarbeiterin des Seniorenheims Geld gestohlen habe. Sie solle daher nachschauen, ob ihr Geld und Schmuck noch da sind. Als die Bewohnerin nicht darauf einging, verließ er ihr Zimmer. Anschließend versuche er noch in mindestens ein weiteres Zimmer zu gelangen, ihm wurde aber nicht geöffnet.

In der Zeit von 17.00 bis 20.30 Uhr wurde im Korbacher Birkenweg ein Auto aufgebrochen. Der Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen und einen von außen sichtbaren 20 Euroschein gestohlen.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Ermittler der Polizei Korbach besteht der Verdacht, dass in allen drei Fällen derselbe Mann aktiv war.

Von dem Unbekannten liegt von Zeugen aus dem Seniorenheim folgende Beschreibung vor.

Etwa 30 bis 40 Jahre alt,

schlanke Statur, etwa 170 bis 180 cm groß, gebräunte Haut, schwarze Haare, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit türkisfarbenem Oberteil, trug weiße OP-Maske sprach Hochdeutsch.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Arolsen-Mengeringhausen – Mehrere Autos aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen bisher unbekannte Täter in Mengeringhausen an mehreren Autos Scheiben ein. Teilweise stahlen sie Geld und Ausweispapiere, in einigen Fällen hinterließen sie Sachschaden, blieben aber ohne Beute.

Im Laufe des heutigen Montags meldeten sich bisher insgesamt sechs betroffene Autobesitzer bei der Polizeistation Bad Arolsen. In allen Fällen hatten unbekannte Täter eine Scheibe der an Straßen parkenden Autos eingeschlagen. In vier der sechs Fälle konnten die Täter nichts entwenden. In einem Fall entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapiere, in einem weiteren Fall eine geringe Menge Bargeld, Ausweispapiere und ein Notebook.

Die Tatorte befanden sich in der Dr.-Ohlendorf-Straße, in der Marktstraße, Breslauer Straße, Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße und im Freundegrund. Betroffen waren Autos verschiedener Hersteller, an denen jeweils Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.