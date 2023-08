Betrunkene Frau macht Ärger im Bahnhof

Mit fast 2,8 Promille ging am Freitagabend (4.8.) eine 38-Jährige

aus Cottbus im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf zwei Bundespolizisten los. Wegen

ihres offensichtlich übermäßigen Alkoholgenusses wurden Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kassel auf die Frau aufmerksam.

Bei der Kontrolle griff die 38-jährige Ukrainerin wiederholt an deren

Schutzweste. Zudem versuchte die Frau die Polizisten ins Gesicht zu schlagen und

zu treten.

Mit einfacher körperlicher Gewalt konnten die Bundespolizisten dies unterbinden.

Sie brachten die Randaliererin zu Boden und legten ihr Handfesseln an.

Anschließend musste die Frau aus der brandenburgischen Kreisstadt die

Ordnungshüter zwecks Ausnüchterung zur Dienststelle begleiten. Am Samstagmorgen

(5.8.) kam die Ukrainerin wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 38-Jährige ein Strafverfahren

wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

85-jährige Fußgängerin bei Sturz im Goldsternweg schwer verletzt: Polizei sucht Jungen auf Fahrrad nach mutmaßlichem Unfall

Kassel-Jungfernkopf: Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde eine Streife des Polizeireviers Nord in den Kasseler Stadtteil Jungfernkopf gerufen, da dort eine 85-jährige Fußgängerin infolge eines Unfalls gestürzt und dabei schwer verletzt worden war. Wie die Seniorin aus Kassel den Beamten schilderte, war sie gegen 13:45 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg im Goldsternweg, Ecke „Am Ziegenberg“, unterwegs. Hier soll ihr ein ca. zehnjähriger Junge auf einem Fahrrad entgegengekommen und frontal mit ihr zusammengestoßen sein, sodass sie zu Boden stürzte und sich dabei schwer verletzte. Ob sich das unbekannte Kind, das anschließend weitergefahren sein soll, auch verletzt hatte, ist bis dato nicht bekannt. Ein Rettungswagen brachte die 85-Jährige mit einem Beinbruch und einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll aktuell für sie nicht bestehen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder auf den etwa zehn Jahre alten Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Polizei bietet „Safe Holiday“ Kontrollaktion für Wohnwagen und Reisemobile an: Einladung für Camper und Medienvertreter

A 7/ Lohfelden (Landkreis Kassel): Am Mittwoch, dem 9. August 2023, zwischen 9 und 15 Uhr, bietet die Polizeiautobahnstation Baunatal eine „Safe Holiday“ Kontrollaktion zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Urlaubsreisezeit an der Tank- und Rastanlage Kassel Ost an. Fachkundige Beamte werden an diesem Tag Wohnwagengespanne und Reisemobile auf dem Parkplatz an der A 7 überprüfen. Interessierte Camper haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug vor dem Start in den Urlaub verwiegen zu lassen, denn oft möchte man mehr einpacken, als das Volumen oder die Nutzlast des Wohnwagens oder des Reisemobils hergibt. Außerdem beantworten die Polizisten Fragen und geben Tipps rund um das Thema Ladungssicherung.

Bei der Kontrollaktion steht der präventive Charakter im Vordergrund. Camper, die ihr Fahrzeug überprüfen lassen möchten, können ohne Anmeldung zwischen 9 und 15 Uhr vorbeikommen.

Interessierte Medienvertreter sind eingeladen, ab 11 Uhr an der Kontrollaktion teilzunehmen. Um vorherige Anmeldung unter pressestelle.ppnh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter Tel. 0561-910 1025 wird gebeten.

Die Kontrollaktion findet an der Tank- und Rastanlage Kassel Ost, zwischen dem Autobahndreieck Kassel-Süd und dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte, statt. Alternativ kann die Anschrift Bergshäuser Straße 59 in 34253 Lohfelden ins Navigationsgerät eingegeben werden.

Gefährliche Alkoholfahrt endet mit Unfall: 41-Jähriger verletzt sich leicht

Kassel-Wolfsanger/ Hasenhecke: Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntagmittag im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Kassel war offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 12:20 Uhr in der Straße „Dessenborn“ auf gerader Strecke zu weit nach rechts gefahren, sodass er gegen einen geparkten Renault stieß. Durch die Kollision war an beiden Fahrzeugen ein Blechschaden von insgesamt rund 2.500 Euro entstanden. Der 41-Jährige hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb Rettungskräfte ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus brachten. Andere Verkehrsteilnehmer waren glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Da die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord bei dem Fahrer Alkoholgeruch vernommen hatte, führte sie einen Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 4 Promille, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Drei Wohnungseinbrüche in Kassel: Kripo erbittet Hinweise

Kassel-Nordshausen, -Niederzwehren und -Süsterfeld/ Helleböhn: Gleich zu drei Wohnungseinbrüchen in den südwestlichen Kasseler Stadtteilen wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am gestrigen Sonntag gerufen. In einem der drei Fälle, in der Leuschnerstraße, war der Täter bei dem Einbruch von den nach Hause kommenden Bewohnern überrascht worden und daraufhin über die Terrasse nach draußen geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Die beiden weiteren Einbrüche ereigneten sich in der Straße „Auf der Dönche“ und im Glockenbruchweg. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar. Die Kasseler Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise.

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Dönche“ war der Polizei am gestrigen Sonntagnachmittag gemeldet worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatten sich zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft und durchsuchten in Abwesenheit der Bewohner sämtliche Räume. Mit erbeutetem Bargeld, Computerspielen und Schmuck ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Den Einbrecher in der Leuschnerstraße, Ecke „An der Kurhessenhalle“, ertappt hatten die Bewohner gestern Abend gegen 18:40 Uhr. Sofort alarmierten sie die Polizei, während der Täter durch eine Hecke und einen Brombeerbusch auf das Nachbargrundstück rannte. Ein Anwohner hatte den Einbrecher bei seiner weiteren Flucht durch mehrere Gärten in der Straße „An der Kurhessenhalle“ gesehen, wo sich seine Spur verliert. Wie sich später herausstellte, hatte der Täter in mehreren Zimmern des Hauses nach Wertsachen gesucht und Schmuck erbeutet.

Auch bei der Tat im Glockenbruchweg, nahe dem Spessartweg, wurde Schmuck erbeutet. Der Einbruch, bei dem Unbekannte über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus eingestiegen waren, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Sonntagabend, 18:30 Uhr.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Homberg/Efze (Landkreis Schwalm-Eder): Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

Ein bisher unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend eine Tankstelle in der Marbuger Straße in Homberg/Efze überfallen.

Wie die Polizeibeamten der Polizeistation Homberg berichten, betrat der Täter gegen 21.50 Uhr die Tankstelle, bedrohte den anwesenden Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20-30 Jahre alt, korpulente Gestalt, ca. 170-175

cm groß, lange, braune Haare, bekleidet mit grüner Jacke, trug

eine FFP2-Maske und eine dunkle Mütze.

Nach Tatausführung flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen die Angaben zum Täter oder Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.