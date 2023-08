BMW auf Parkplatz beschädigt

Bebra. Am Samstag (05.08.) ereignete sich gegen 11 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße. Ein 52-jähriger Alheimer parkte seinen schwarzen BMW und ging in den Einkaufsmarkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Verkehrsunfall auf der B 27

Bad Hersfeld. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld kam auf der B 27 von Bad Hersfeld kommend in Höhe der Kläranlage aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die abgeflachte Leitplanke. Dabei wurde die Ölwanne des Golfs beschädigt, weshalb eine rund 200 Meter lange Ölspur von der Straßenmeisterei Rotenburg entfernt werden musste. Für die Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise einseitig gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 11.350 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Crash bei Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Freitag (04.08.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug den rechten von zwei Fahrstreifen der Berliner Straße aus Richtung B62 kommend in Fahrtrichtung Hainstraße. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den linken Fahrstreifen. Kurz hinter der Einmündung zur Heinrich-Von-Stephan-Straße wollte der 21-Jährige derzeitigen Erkenntnissen nach auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 85-Jährigen kam. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

35.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Philippsthal. Am Sonntag (06.08.), gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippstahl die Heringer Straße (L 3172) aus Harnrode kommend in Richtung Einmündung zur Eisenacher Straße. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Erkrath (Landkreis Mettmann) befuhr die Eisenacher Straße in Richtung Friedewalder Straße. Als der Pkw-Fahrer nach links in die Eisenacher Straße einbog, übersah er derzeitigen Erkenntnissen nach die von links herannahende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tankstellenautomat aufgebrochen

Mücke. Zwei unbekannte Männer brachen in der Nacht zu Montag (07.08.), zwischen 1.45 und 2 Uhr, gewaltsam einen Zahlautomaten einer Tankstelle in der Mühlgasse in Ruppertenrod auf. Sie entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich und flüchteten in Richtung Dorfmitte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die beiden Unbekannten waren bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer Jogginghose. Zudem trugen sie Handschuhe und hatten jeweils ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Pedelec entwendet

Romrod. Ein 56-jähriger Mann stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Raleigh mit einer blauen Seitentasche am Samstag (05.08.), gegen 9.45 Uhr, vor einem Einkaufsmarkt in der Zeller Straße ab und sicherte dieses. Als er gegen 10.05 Uhr zu seinem Zweirad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten das Pedelec im Wert von rund 800 Euro auf bislang nicht bekannte Weise entwendet.

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Aus einer Gaststätte in der Breitenstraße stahlen Unbekannte einen Spielautomaten. Zunächst hatten die Einbrecher die Tür der Lokalität aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie den Automaten. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen (04.08.), gegen 5.30 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht unbekannt. Auch der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (04.08.) in den Bauhof der Gemeinde einzubrechen, indem sie ein Fenster gewaltsam beschädigten. Die Täter gelangten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht in die Räumlichkeiten des Gebäudes in der Straße „In der Aue". Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen BN-SY 4664 eines schwarzen BMW 520D stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (04.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Wittastraße.

I-Phone unterschlagen

Bad Hersfeld. Ein I-Phone 14 nahmen Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (30.07.), gegen 23 Uhr, bis Montagmorgen (31.07.), gegen 2 Uhr, in einer Gaststätte in der Straße „Am Markt" unerlaubt mit. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte ein 30-jähriger Mann das Handy im Wert von etwa 700 Euro zuvor dort liegen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ergänzungsmeldung zur Einbruchsschutzaktion der Polizei Osthessen am Dienstag (08.08.) in Fulda: Temporäres Bürgertelefon eingerichtet

Osthessen

Osthessen. Sollten Bürgerinnen und Bürger sich unsicher sein, wer sich da am 08. August 2023 gerade auf Ihrem Grundstück befindet oder bestehen Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz, können diese sich am Aktionstag, zwischen 8 Uhr und 20 Uhr, gerne unter der Rufnummer 0661/105-3060 an eine unserer Expertinnen des Einbruchskommissariats wenden.

Auch außerhalb dieser Aktion: Beratungstermine ganz einfach und telefonisch vereinbaren

Übrigens: Die Einbruchsschutzberaterinnen und -berater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne zu jedem anderen vereinbarten Zeitpunkt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046

(Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112

(Landkreis Hersfeld-Rotenburg) Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag (17.07.) und Freitag (04.08.) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße. Dort brachen sie gewaltsam eine Wohnungstür im fünften Obergeschoss auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Handtasche aus Pkw entwendet

Fulda. Unbekannte öffneten am Samstag (05.08.), zwischen 0 und 6 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise die Autotür eines schwarzen VW Touran, der in der Brüsseler Straße in einem Hof geparkt war. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Handtasche.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Das Badezimmerfenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brachen Unbekannte am Sonntagmittag (06.08.), gegen 13 Uhr, gewaltsam auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall (Alleinunfall) mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Alsfeld

Am Sonntagabend (06.08.) kam es in der Alten Liederbacher Straße in Alsfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Alsfelderin mit ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, fuhr die Dame gegen 23.30 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst an der Hessenhalle vorbei in Richtung der „Alten Liederbacher Straße“. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei gleichzeitiger regennasser Fahrbahn, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine dort befindliche Mauer etwa zwei Meter tief in eine dahinter liegende, baulich bedingte Spalte zwischen den beiden dortigen Gebäuden. Die nur rund einen halben Meter breite Spalte befindet sich am Ende eines Parkplatzes, der zu einem der beiden Gebäude gehört und ist auf den ersten Blick nur schlecht einsehbar. Durch lautes Rufen machte die Verunglückte zufällig vorbeigehende Passanten auf sich aufmerksam, die der Dame dann halfen. Durch den Sturz zog sich die Frau, die ersten Erkenntnissen zufolge keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Sie wurde zur Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Zwei Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht/ 6.000 Euro Fremdschaden



Ein 50-jähriger Mann aus Fulda parkte in der Zeit von Freitag (05.08.), 20.15 Uhr, bis Samstag (05.08.), 10.50 Uhr, seinen PKW, einen schwarzen Nissan Juke, ordnungsgemäß in einer Parkbucht gegenüber der Goerdeler Straße, etwa Höhe Hausnummer 8. Am Samstag morgen musste der 50-Jährige dann feststellen, dass sein PKW einen massiven Schaden im Frontbereich aufwies.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug die Goerdeler Straße in Fahrtrichtung der Von-Stauffenberg-Straße befuhr und aus unbekannten Gründen im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem geparkten PKW kollidierte. Im Anschluss daran flüchtete die unfallverursachende Person von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden an dem geparkten PKW Nissan Juke wird auf circa 6.000 Euro beziffert.

Laut unabhängigen Zeugenangaben könnte sich der Verkehrsunfall am Samstagmorgen (05.08.) gegen 05.15 Uhr ereignet haben, da man um diese Uhrzeit einen lauten Knall wahrnehmen konnte.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person/ 30.000 Euro Sachschaden



Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag (06.08.), gegen 19.50 Uhr in Fulda in der Turmstraße / Ecke Phillip-Reis-Straße.

Eine 70-jährige Frau aus Künzell befuhr mit ihrem PKW, einem Toyota Yaris, in Künzell die Phillipp-Reis-Straße in Fahrtrichtung der Straße Liedeweg. In Höhe der Turmstraße wollte die 70-Jährige in diese einbiegen, beachtete hierbei jedoch offenbar nicht den auf der Turmstraße in Fahrtrichtung Pilgerzell bevorrechtigt fahrenden PKW Skoda Oktavia, so dass es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge kam.

Während die 70-jährige Unfallverursacherin unverletzt blieb und mit dem Schrecken davonkam, wurde die Fahrerin des Skoda, eine 48-jährige Frau, ebenfalls aus Künzell stammend, glücklicherweise nur leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Zusammenprall wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 – Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro

Fulda

Drei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagabend (06.08.),gegen 17.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen der Anschlussstelle Bronnzeller Kreisel und der Anschlussstelle Eichenzell.

Ein 32-jähriger Mann aus Kalbach befuhr mit seinem PKW, einem Toyota Corolla, den linken von zwei vorhandenen Fahrspuren der B 27 aus Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Hinter ihm fuhr ein 21-jähriger Mann aus Schlüchtern mit seinem PKW, einem BMW 320i.

Als der 32-Jährige Toyota-Fahrer einen auf der rechten Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung fahrenden PKW überholte und den Überholvorgang abgeschlossen hatte, überholte der 21-Jährige wiederum den PKW des 32-Jährigen und scherte unmittelbar direkt vor dessen Toyota ein, wobei er offenbar stark bremste. Hierdurch musste der 32-Jährige ebenfalls stark abbremsen und verlor dadurch die Kontrolle über seinen PKW. Er kam in Schleudern, prallte im weiteren Verlauf gegen den PKW des 21-Jährigen und wurde über die linke Fahrspur gegen die dortige Schutzplanke katapultiert, wo er letztendlich zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurden der 21-Jährige Unfallverursacher, dessen 37-jährige Beifahrerin aus Schlüchtern als auch der 32-Jährige Toyota-Fahrer jeweils nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Die Einsatzmaßnahmen der Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Pkw dauerten bis circa 19.15 Uhr.

Sonderkontrollen im Bereich Bebra und Wildeck

Rotenburg an der Fulda

Die Polizeistation Rotenburg führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kassel am Mittwoch, den 02.08.23, Sonderkontrollen im Bereich Bebra und Wildeck durch.

Dabei wurde in Bebra ein Kfz. kontrolliert mit zwei 18-jährigen Insassen.

Bei beiden Personen wurden Einhandmesser festgestellt. Zudem hatte der Beifahrer Marihuana in geringer Menge bei sich. Den beiden männlichen Personen, die aus dem mittelhessischen Mücke stammen, wurden die Messer sowie das Betäubungsmittel abgenommen.

Beide müssen sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer Waffe einstellen und gegen den Beifahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

In der Nacht auf den 03.08.23 wurde ein 15-jähriger Radfahrer aus Wildeck in der Ortslage Obersuhl kontrolliert. Bei ihm wurde ein Joint und eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.