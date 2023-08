Bergstrasse

Unfallflucht in Lorsch

Lorsch – Im Laufe der letzten Woche zw. Mo. 31.07.23 um Mo. 07.08.23

wurden auf dem Parkplatz des Schimmbades in Lorsch durch ein größeres,

vermutlich landwirtschaftliches Fahrzeug zwei abgestellte Glascontainer

beschädigt.

An den Containern entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel.

Nr. 06252 70 60 rund um die Uhr entgegen.

Zwingenberg: Reifen im Visier/Kriminelle brechen in Autohaus ein

Zwingenberg – Kriminelle haben es in der Nacht zum Montag (07.08.), gegen

2.00 Uhr, auf ein Autohaus im Gießer Weg abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge

verschafften sich die Einbrecher Zugang in mehrere Container auf dem

Firmengebäude und entwendeten daraus eine noch unbekannte Anzahl Autoreifen. Im

Anschluss konnten sie unerkannt flüchten.

Wer hat zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen

oder Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06252/706-0 ist das Kommissariat

21/22 in Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Römerstraße in Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch – Am Donnerstag, den 03.08.2023 um 23:15 Uhr, kam es in der

Römerstraße in Lorsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall entfernte

sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geparkten Fahrzeug

entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es

sich um einen silberfarbenen oder grauen Kombi handeln, bei dem ein

Teilkennzeichen HP-KR 1?? oder HP-MR 1?? bekannt ist. Hinweise bitte unter der

Tel. 06252 7060 an die Polizeistation in Heppenheim.

Darmstadt

Darmstadt: Baustelle im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Auf Bohrmaschinen und Werkzeuge hatten es Kriminelle am

Samstagvormittag (5.8.) abgesehen. Zwischen 10 und 11 Uhr gelangten die bisher

unbekannten Täter auf die Baustelle eines Firmengebäudes in der Frankfurter

Straße.

Dort öffneten sie gewaltsam eine Kiste und entwendeten daraus unter anderem eine

Bohrmaschine und andere Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich nach

bisherigen Erkenntnissen auf mehrere hundert Euro. Im Anschluss an die Tat

flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

Darmstadt: Kameraequipment aus Auto gestohlen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt – Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt suchen nach einem Diebstahl, der sich zwischen Donnerstag (27.7.) und

Samstag (5.8.) zugetragen hat, Zeugen.

Der blaue Volkswagen war in der Kahlertstraße geparkt, als er von den

Kriminellen ins Visier genommen wurde. Nach aktuellem Stand verschafften sich

die bislang unbekannten Kriminellen über die Beifahrertür gewaltsamen Zugriff

ins Fahrzeuginnere und entwendeten dort Kameraausrüstung im Wert von mehreren

hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Kriminelle nutzen derartige Situationen stets aus, deshalb rät die Polizei erneut:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen

Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt, wenn sich doch

Wertgegenstände darin befinden

Wertgegenstände darin befinden Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und vergewissern Sie sich,

dass alle Fenster und Türen geschlossen sind

Darmstadt: Kriminelle erbeuten Volkswagen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Nachdem bislang Unbekannte einen grauen Wagen aus einer Garage

in der Ruthsstraße entwendet haben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen zwischen

Donnerstagabend (3.8.) und Freitagvormittag (4.8.) in eine Garage und machten

sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Schließlich entwendeten sie einen grauen

Volkswagen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Golf Sportsvan die

Kennzeichen „GG-S 9646“ angebracht.

Wer das Auto gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zum Abstellort des

Wagens geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern

der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

aufzunehmen.

Darmstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt

Ein Mehrfamilienhaus in der Nieder-Ramstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Freitag- (4.8.) und Sonntagabend (6.8.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere des Hauses und öffneten unter Anwendung von Gewalt die Tür zu einer dortigen Wohnung. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Aktuellen Ermittlungen zufolge entwendeten sie diverse elektronische Geräte, unter anderem eine Spielekonsole, sowie eine Umhängetasche der Marke „Louis Vuitton“. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Anwohner oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Mehrere Verstöße und Strafanzeigen bei Verkehrskontrollen festgestellt / Polizei stellt 2 Kilogramm Haschisch sicher

Babenhausen – Am späten Freitagabend führten Beamte der Polizeistation

Dieburg Verkehrskontrollen im Bereich einer Veranstaltung in Babenhausen durch.

Im Vordergrund stand dabei die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Autofahrer.

Hierbei kontrollierten die Ordnungshüter um die 30 Fahrzeuge und 40 Personen.

Die Beamtinnen und Beamten stellten neun Ordnungswidrigkeiten sowie einen

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest.

Zudem musste ein 52-jähriger Wagenlenker die Streife auf die Polizeistation

begleiten, weil sein Atemalkoholwert höher als erlaubt war. Ein hinzugerufener

Arzt führte daraufhin eine Blutentnahme an ihm durch.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierten die Polizisten zudem einen Audi, der mit drei

18-jährigen Männern besetzt war. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter

knapp zwei Kilogramm Haschisch sowie über 2000 Euro Bargeld sicher.

Es erhärtete sich ebenfalls der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Hier endete die Fahrt der jungen Männer. Wegen des

Verdachts des Drogenhandels mussten sie die Beamten mit auf die Polizeistation

begleiten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde anschließend vom Amtsgericht

Darmstadt ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume der Tatverdächtigen

erlassen. Die anschließende Suche nach weiteren verdächtigen Gegenständen

verlief ergebnislos. Der Fahrer musste sich zudem einer Blutentnahme

unterziehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation konnten die

Männer wieder entlassen werden. Für ihr Handeln werden sie sich nun

strafrechtlich verantworten müssen.

Ober-Ramstadt/Wembach: Werkzeuge aus Transporter gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Wembach – Zwischen Freitagmittag (4.8.) und

Samstagnachmittag (5.8.) entwendeten bislang Unbekannte aus einem weißen

Transporter, der in der Schloßstraße abgestellt war, diverse Werkzeuge. Unter

Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Wagens. Ersten Ermittlungen

zufolge machten sie sich unter anderem eine Bohrmaschine der Marke „Hilti“ und

einen Bohrhammer des Herstellers „Bosch“ zur Beute. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem

Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann

Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06154/6330-0

zu erreichen.

Modautal-Neutsch: Rohbauten im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Modautal-Neutsch – Zwischen Samstagabend (5.8.) und Sonntagmorgen (6.8.)

rückten mehrere Rohbauten in Neutsch in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an den Türen von

mindestens drei Baustellen zu schaffen. Aus einem Rohbau entwendeten sie nach

jetzigem Stand diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und eine

Tischkreissäge. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die

Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Sachverhalt betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Weiterstadt/Gräfenhausen: Erste Hinweise nach versuchtem Einbruch – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt

Am Freitagvormittag (4.8.) versuchten zwei noch unbekannte Männer gegen 10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Westring einzubrechen. Dazu hebelten die Einbrecher an der Eingangstüre. Aus bislang ungeklärten Gründen flüchteten die Kriminellen noch bevor sie die Türe öffnen konnten.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Männer in einem dunklen Auto mit „GG“ Kennzeichen davon. Zudem sollen sich die Buchstaben „YZ“ oder „ZY“ auf dem Kennzeichen befunden haben.

Ein Tatverdächtiger soll 30 bis 35 Jahre alt und schmal gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und trug zur Tatzeit eine blaue „Adidas“ Jogginghose sowie eine schwarze „Kappa“ Regenjacke. Zudem führte er eine Umhängetasche mit sich und hatte dunkle Schuhe.

Der zweite Mann trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle Hose mit Streifen sowie helle Schuhe und weiße Handschuhe.

Wenn Sie Hinweise zu dem Auto oder zu den Männern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Raunheim/Rüsselsheim: Polizei kontrolliert Lokale

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Sonntag (06.08.) in den Abendstunden drei Lokale in Raunheim bzw. Rüsselsheim.

In einem Lokal verstieß der Betreiber gegen seine Pflicht zur Überprüfung von Spielern in den Sperrdateien der Länder. Zudem wurden hier Verstöße gegen die Pfandbestimmung festgestellt. In einer weiteren Lokalität konnte im Tresenbereich eine zugriffsbereite Federdruckwaffe und eine Gaspistole festgestellt werden. Weiterhin wurden unversteuerte Zigaretten, die offenbar zum Einzelverkauf vorgesehen waren, durch die Ordnungshüter sichergestellt.

Im dritten Fall konnten zwei illegal aufgestellte Geldspielautomaten bemerkt werden. Auch dieser Inhaber verstieß gegen die Pflicht zur Überprüfung von Spielern in den Sperrdateien der Länder, nahm weiterhin bauliche Veränderungen im Lokal vor und überschritt damit die zulässige Anzahl von zwei Spielgeräten pro Schank-oder Speisewirtschaft.

Die Betreiber erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Die Gaststättenkontrollen werden fortgesetzt.

Mörfelden-Walldorf: Ehepaar mittels „Toilettentrick“ bestohlen/Zeugen gesucht

Ein Krimineller gab am Samstagvormittag (05.08.), gegen 11.20 Uhr, an der Haustür eines Ehepaars in der Bamberger Straße vor, dringend auf die Toilette zu müssen. Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Räume. Während des angeblichen „Toilettengangs“ entwendete der Unbekannte anschließend mehrere Schmuckstücke. Danach suchte der Mann mit der Beute sofort das Weite. Die Frau bemerkte die Tat umgehend und ihr Mann hielt den Kriminellen vor dem Haus noch fest, bevor dieser sich losriss und mit dem Diebesgut in Richtung Rüsselsheimer Straße flüchtete. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos.

Der Täter ist 1,65 Meter groß und kräftig. Er war mit einer kurzen dunklen Hose, hellem T-Shirt, Kapuzenjacke und Turnschuhen bekleidet und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Groß-Gerau: Kleingartenanlage im Visier Krimineller/Zeugen gesucht

Mindestens zwanzig Gartenparzellen einer Kleingartenanlage in der Helvetiastraße, gerieten in der Nacht zum Sonntag (06.08.), in der Zeit zwischen 3.30 und 7.15 Uhr, in das Visier Krimineller.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Gelände und öffneten mehrere Gartenhäuser gewaltsam. Über die Beute sowie den insgesamt angerichteten Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Von Zeugen wurde zur fraglichen Zeit ein Unbekannter im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, schlank mit Dreitagebart und südländischem Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein braunes Kapuzenshirt.

Die Polizeistation Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06152/1750 entgegengenommen.

Mörfelden-Walldorf: Mülleimer vor Stadthalle brennt

Ein unter dem Vordach der Stadthalle in der Waldstraße befindlicher Mülleimer geriet am Sonntagvormittag (06.08.), gegen 11.30 Uhr in Brand. Der Mülleimer brannte samt Holzverkleidung vollständig aus. Zudem wurde auch die Dachhaut durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Im Innenraum der Halle entstand glücklicherweise nur eine geringe Rauchbelastung. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Schwarzer Toyota gestohlen (GG-OF-QQ 171)

Ein vor einem Wohnhaus im Rothwiesenring geparkter schwarzer Toyota Land Cruiser, geriet zwischen Samstagnachmittag (05.08.) und Sonntagnachmittag (06.08.) in das Visier von Dieben. Die Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OF-QQ 171 im Wert von mehreren zehntausend Euro auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Toyota geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Samstag (05.08.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 13.30 Uhr und 17.05 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein Fenster ins Innere des Anwesens in der Rennbrückenstraße ein. Hier durchsuchten die Kriminellen mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Geld und Schmuck. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Mehrere Reifen von insgesamt drei auf einem Parkplatz in der Kellereibergstraße abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Nacht zum Montag (07.08.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Reichelsheim: Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein

Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Reichelsheim einen Termin für das Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltung können sich Interessierte am Donnerstag, den 17. August, telefonisch anmelden.

Die Fahrradregistrierung findet am Donnerstag, den 24. August, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, beim Bürgerbüro der Polizei in Reichelsheim (Bismarckstraße 24) statt. Um Ihr Rad polizeilich registrieren lassen, benötigen Sie ein Ausweisdokument, den Eigentumsnachweis und das Rad selbst.

Was genau ist die Fahrradregistrierung? Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für die Veranstaltung anmelden? Dann melden Sie sich am Donnerstag, den 17. August, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06164/7569540

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Odenwaldkreis/Michelstadt: Polizei und Kreisverkehrswacht bieten Pedelec-Training an

E-Bikes und Pedelecs haben, bedingt durch den Antrieb und das höhere Gewicht, gegenüber einem normalen Fahrrad ein anderes Fahrverhalten. Das Fahren mit einem Pedelec sollte man üben. Damit Sie Spaß und Freude beim Fahren mit Ihrem E-Bike/Pedelec haben, bietet die Kreisverkehrswacht Odenwald gemeinsam mit der Polizeistation Erbach sowie der Jugendverkehrsschule Odenwald im September entsprechende Trainings zum sicheren Umgang mit dem Rad an.

Die Trainings bestehen aus zwei Teilen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und Allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike/Pedelec erklärt. Im Praxis-Teil werde ihre Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, etc. geübt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte sollten sich schnellstmöglich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Erbach, unter den Telefonnummern 06062-953-659 oder 06062-953-660 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sie benötigen hierzu ihr eigenes E-Bike/Pedelec, der Witterung angepasste Kleidung und einen Fahrradhelm. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Helm möglich. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dass ihr Fahrrad in der polizeilichen Datenbank registriert wird und hierdurch einen kleinen Schutz vor Diebstahl erhält, indem es potenzielle Diebe abschreckt bzw. auch gestohlene, gefundene oder auch kontrollierte Räder schneller wieder ihrem Besitzer zugeordnet werden können.

Die beiden Veranstaltungen finden am 5. und 13. September, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr, auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Odenwald, Am Hallenbad in Michelstadt statt.

Oberzent: Brand in einer Gaststätte

Am frühen Montagmorgen (07.08) kam es gegen 04.00 Uhr zum einem Brand in einer Gaststätte in der Gammelsbacher Straße im Ortsteil Beerfelden. Durch das Feuer wurden die Gasträume stark beschädigt. Ein Nachbar bemerkte zufällig die Rauchentwicklung und versuchte die Anwohner zu wecken, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Von den vier in den Wohnungen in den oberen Geschossen des Gebäudes befindlichen Anwohnern konnten sich zwei aus eigener Kraft ins Freie retten, während die beiden anderen Anwohner durch die Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen werden konnten. Insgesamt wurden drei Personen im Alter von 22, 34 und 55 Jahren durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da das Gebäude vorläufig nicht mehr bewohnbar ist, werden die Anwohner durch die Stadt Oberzent vorübergehend anderweitig untergebracht. Über die Ursache des Brandes kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. An dem Einsatz beteiligt waren neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach, die Feuerwehr Beerfelden sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße und seine beiden Beifahrerinnen befuhren am Sonntag (06.08.) gegen 3 Uhr mit ihrem Kleinwagen die B460 vom Marbach-Stausee kommend in Fahrtrichtung Erbach. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur B45, verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach und blieb schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeuginsassen konnten das schwerbeschädigte Fahrzeug noch selbstständig verlassen, wurden bei dem Unfall aber leichtverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizisten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers wahrgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird sich dieser in einem Strafverfahren verantworten müssen. Neben dem PKW wurde bei dem Unfall ein Zaun des angrenzenden Industriegebietes, ein Verkehrszeichen und ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000EUR beziffert. Die Fahrbahn mussten zur Bergung des Fahrzeugs mehrere Minuten gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Erbach im Einsatz.

Michelstadt: Kellerbrand in MFH mit fünf Leichtverletzten

Am frühen Samstagmorgen (05.08.) gg. 05:45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des Odenwaldkreises die Meldung über einen Brand im Keller eines von acht Personen bewohnten Mehrfamilienhauses in der Kellereibergstraße ein. Das Treppenhaus war stark verraucht. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner aus dem Haus. Drei Bewohner wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des benachbarten MFH mussten wegen der starken Rauchentwicklung ebenfalls das Gebäude verlassen. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrleute ebenfalls leichte Verletzungen durch Rauchgase. Die Wohnungen in beiden MFH sind auf Grund des Rauches zumindest für heute nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch das Fachkommissariat K 10. Die Schadenshöhe liegt nach einer ersten Schätzung in einem hohen fünfstelligen Bereich. Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Michelstadt, Stockheim, Zell und Steinbach mit 50 Einsatzkräften, sowie sieben Rettungswagen und ein Notarzt. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag (04.08.2023), gegen 17:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße, auf Höhe einer Baustelle, ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein PKW am linken hinteren Kotflügel beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Bei der flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um eine Dame in einem dunkelgrauen Ford gehandelt haben.

Am blauen Opel Tigra des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.