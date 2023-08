Seit dem 15. Oktober 2020 unterscheiden sich die Spielvorschriften für regulierte Casinos grundlegend von denen in Casinos ohne Oasis.

Diese Neuerungen, die nun auf der ganzen Welt gelten, wurden bisher nur in Schleswig-Holstein umgesetzt. Jetzt haben jedoch alle fünfzehn deutschen Bundesländer den Staatsvertrag akzeptiert und müssen eine entsprechende Lizenz erwerben, um ihre Dienstleistungen international anzubieten.

Die Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um Spieler vor Online-Casinos zu schützen, die versuchen, ohne ordnungsgemäße Lizenz oder Wissen über das deutsche Rechtssystem zu agieren. Seit Juli 2020 dürfen Online-Casinos deshalb nur noch Sportwetten, Tischspiele und Spielautomaten anbieten.

Es ist nun schon eine Zeit lang her, dass diese neuen Regeln eingeführt wurden, und sie haben weitreichende Folgen für Casinos auf der ganzen Welt. In diesem Artikel möchten wir Sie über die neuesten Gesetze aufklären. Wir werden erklären, was lizenzierte Websites von unlizenzierten unterscheidet, ob es legal ist, in Online Casinos ohne Oasis zu spielen, und vieles mehr. Machen Sie sich jetzt schlau und informieren Sie sich über diese wichtigen Spielvorschriften.

Deutsche Casino-Lizenz – Ihre Bedeutung

Die Existenz einer Lizenz für Online-Casinos in Deutschland wirkt sich auf Verbraucher und Betreiber aus. Beispielsweise wird die neue Aufsichtsbehörde in Sachsen-Anhalt zentralisiert. Im Vergleich zum britischen System (UKGC) gibt es bemerkenswerte Unterschiede.

Das deutsche Lizenzsystem gilt als strenger als das britische. So sind Online-Casino-Betreiber in Deutschland beispielsweise verpflichtet, eine Sicherheitsleistung zu erbringen und strikte Bedingungen zu erfüllen, um ihre Lizenz zu erlangen und zu behalten. Im Vereinigten Königreich hingegen sind die Richtlinien weniger rigoros, was zu einem höheren Risikofaktor für Spieler führt.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal betrifft die Besteuerung. Für die Lizenzbeantragung müssen Anbieter eine Mindesteinlage von 5 Millionen Euro nachweisen, diese kann jedoch je nach prognostizierten Jahresgewinnen steigen. In Deutschland wird eine Gewinnsteuer auf Online-Casinos eingehoben, während im Vereinigten Königreich keine solche Steuer vorgesehen ist.

Aufgrund dieser Faktoren könnten sich die Höhe der Boni und Promotionen sowie die Spielequalität ändern, was dazu führt, dass viele Spieler bereits nach einem Casino ohne Oasis suchen.

Die deutsche Lizenzregelung beschränkt sich außerdem auf das Angebot von Online-Casinospiele, während das Vereinigte Königreich auch Online-Sportwetten zulässt. Obwohl Poker zugelassen ist, gehören virtuelle Online-Casinospiele wie Blackjack, Roulette und andere Live-Spiele nicht zu den neuen Regulierungen.

Genauso wie bei Online Casinos ohne Oasis dürfen lizenzierte deutsche Online-Casinos Sportwetten und virtuelle Spielautomaten anbieten. Diese müssen jedoch separat beworben und ihre Dienstleistungen müssen getrennt sein, d.h., der Betreiber sollte separate Bereiche für Spielautomaten und Sportwetten haben und diese dürfen nicht kombiniert werden. Außerdem gibt es generelle Werbeeinschränkungen, zum Beispiel darf das Wort „Casino“ nicht direkt in den Anzeigen verwendet werden.

Wie unterscheiden sich Online Casinos ohne Oasis von deutsch lizenzierten Casinos?

Die Casinos in Deutschland, im Vergleich zu einem Casino ohne Oasis, unterliegen einer strengen Regulierung und wenden rigorose Sicherheitsrichtlinien für ihre Kunden an – ein entscheidender Aspekt, um problematisches Glücksspiel zu verhindern.

Um die Kunden zu schützen, legen regulierte Casinos diverse Grenzwerte fest – wie zum Beispiel, oberen Limits für Einzahlungen, „Time-Outs“, bei denen Benutzerkonten vorübergehend oder permanent gesperrt werden können, sowie hilfreiche Funktionen wie Realitäts-Checks, die Spieler an die Dauer ihrer Spielzeit und ihre Ausgaben erinnern.

Casinos mit deutscher Lizenz begrenzen darüber hinaus den maximalen Wetteinsatz pro Slot auf 1 € und setzen eine 5-Sekunden-Pause zwischen jedem Dreh durch. Darüber hinaus dürfen Kunden im Allgemeinen monatlich nicht mehr als 1000 € abheben oder einzahlen. Glücklicherweise gibt es alle diese erwähnten Regelungen in Casinos ohne Oasis nicht.

Es ist auch möglich, dass in Zukunft ein Dienst ähnlich dem schwedischen Spelpaus oder dem britischen GamStop eingeführt wird, der Kunden die Möglichkeit gibt, sich durch eine einzige Anfrage bei mehreren Plattformen zu sperren. Diese Funktion zum Selbstausschluss auf Systemebene würde es den Menschen einfacher machen, ihre Finanzen zu managen, aber sie sind gleichzeitig eingeschränkter im Vergleich zu Online Casinos ohne Oasis.

Sind Casinos ohne Oasis – legal oder nicht?

Trotz Änderungen in den Regularien existieren glücklicherweise zahlreiche Casinos ohne Oasis, die weiterhin ein großes Angebot ohne Einschränkungen zur Verfügung stellen. Jedes Casino ist selbst für seine Lizenzierung verantwortlich und bietet diese Spielmöglichkeiten an, daher müssen Sie sich um rechtliche Aspekte keine Gedanken machen.

Bei der Wahl von einem Casino ohne Oasis sollten Sie die zusätzlichen Vorzüge berücksichtigen.

Boni und Sonderaktionen sind oft besonders attraktiv in diesen Casinos. Solange diese Einrichtungen über eine gültige Lizenz verfügen, spricht nichts dagegen, das Online-Casino auszuprobieren und bewusste Risiken einzugehen.

Um sorglos und sicher in vertrauenswürdigen Online Casinos ohne Oasis zu spielen, ist es ratsam, die Lizenz gründlich zu überprüfen. Eine Lizenz, die von Behörden wie der Malta Gaming Authority oder Curacao ausgestellt wurde, ist vorzuziehen, da diese eine legale Geschäftstätigkeit der im Casino präsenten Unternehmen gewährleistet und den Spielern eine verlässliche und hochwertige Spielerfahrung bietet.

Sollte ein Casino nicht über eine Lizenz verfügen, sollten Sie sich von diesem distanzieren. Andernfalls laufen Sie Gefahr, auf illegalen Plattformen zu spielen und potenziellen Betrügern sowohl Ihre persönlichen Daten als auch Ihre Zahlungsinformationen preiszugeben.

Schlussfolgerung

Die neuen Gesetze könnten zu einem Rückgang der Besucherzahlen und einem Einbruch der Rentabilität in deutschen Casinos führen. Die Spieler könnten sich auch aufgrund der begrenzten Spielmöglichkeiten zunehmend an Anbieter wie Casinos ohne Oasis wenden, die weniger strenge Regeln haben.

Die neue Verordnung mag den Spielern Sicherheit bieten, wenn sie in regulierten Casinos spielen, aber sie hat auch ihren Preis: eine begrenzte Auswahl an Anbietern und Spielen, eingeschränkte Boni und Zahlungslimits. Kurz gesagt, die Möglichkeiten sind in einem Casino ohne Oasis größer.

Unternehmer in Deutschland haben gemischte Gefühle hinsichtlich der Pflicht zur Lizenzierung. Einige sehen es als Chance zur Verbesserung ihres Geschäfts an, andere beklagen die mit dieser Verpflichtung verbundenen Kosten. Die genauen Auswirkungen dieser neuen Regelung auf Unternehmen und Casinos, ob mit oder ohne Oasis, sind noch unklar und werden mit der Zeit sichtbar werden.

Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass das Spielen in einem Online-Casino ein unterhaltsames und aufregendes Erlebnis sein sollte, aber es sollte immer mit Verantwortungsbewusstsein angegangen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Einsätze und Spielzeiten im Auge behalten und sich daran erinnern, dass das Hauptziel des Spiels darin besteht, Spaß zu haben.