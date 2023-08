Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

Germersheim (ots) – Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-jähriger Germersheimer rechnen. Dieser wurde am Freitagabend durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in der Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Weil er stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher vor Ort einen Wert von 1,42 Promille ergab. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Seine Fahrerlaubnis bekam er erst einmal nicht wieder.

Unfall verursacht und geflüchtet

Bellheim (ots) – Einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter PKW Fahrer, welcher in der Zeit zwischen dem 02.08.2023, 20.00 Uhr bis 04.08.2023, 08:30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten PKW im Bereich des hinteren Kotflügels touchierte und beschädigte.

Dies ereignete sich in der Richard-Wagner-Straße, Höhe der Hausnummer 4 in Bellheim. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per

E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.

Fahrerflucht ist eine strafbare Handlung und kann schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich nach einem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.´

LKW kollidiert mit Brücke

Wörth (ots) Zu einem Unfall kam es am 04.08.2023 gegen 17:30 Uhr, auf der B10 in Fahrtrichtung Landau, als sich ein LKW-Fahrer aufgrund einem weiteren auf seiner Ladefläche befindlichen LKW, welcher die maximal zulässige Gesamthöhe überschritt, an der Eisenbahnbrücke bei Wörth-Maximiliansau festfuhr und hängenblieb.

Der Bahnverkehr musste daraufhin zwischenzeitlich gestoppt werden. Zudem kam es aufgrund der Sperrung der rechten Fahrspur zu Verkehrsbehinderungen. Durch einen Abschleppdienst wurde der LKW wieder freigesetzt. Die Arbeiten dauerten bis 21:45 Uhr an.

Der Schaden am LKW beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Ob Schaden an der Brücke entstanden ist, ist bislang unklar und wird durch die Deutsche Bahn geprüft. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.