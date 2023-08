PKW Nach Festbesuch festgefahren (Foto)

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein 81-jähriger Ludwigshafener besuchte mit seiner Frau das Fischerfest der Vereinten Sportangler am Backsteinweiher in Oggersheim. um den Heimweg anzutreten, fuhr er mit dem Pkw bis an den Festplatz, um ihr den Fußweg zum Auto zu ersparen. Von dort aus wählte der Fahrer aus noch unbekannten Gründen einen unbefestigten Gehweg, welcher an dem Gewässer entlangführt.

Dieser wurde durch dichten Bewuchs immer enger und der Untergrund durch die zurückliegenden Regenfälle immer weicher. Die Fahrt endete an einer Engstelle, in welcher sich das Fahrzeug festsetzte und eine Fortbewegung in jedwelche Richtung nicht mehr möglich war.

Die Fahrzeuginsassen mussten das Fahrzeug schließlich über die Heckklappe verlassen. Eine Bergung des Fahrzeuges ist erst im Laufe des Tages durch eine Fachfirma möglich.

Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Hemshof (ots)-(SR) – Am 06.08.2023 um 06:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Hemshofstraße gerufen. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte einen brennenden PKW am unteren Rheinufer vor. Der PKW war gegen die Fassade eines Gebäudes der BASF gefahren und stand im Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Insassen mehr in dem Fahrzeug.

Eine beteiligte Person wurde abseits des Einsatzgeschehens aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personenschäden gab es nicht.Der Brand war schnell unter Kontrolle. Am Gebäude selbst entstand durch den Unfall mit Brandauswirkung ein Schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, die Werkfeuerwehr der BASF, die Polizei und der Rettungsdienst.

19-Jähriger zusammen geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am frühen Samstag gegen 05:20 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Erzbergerstraße, in Höhe der Eberthalle, von mehreren Personen zusammengeschlagen. Die bisher unbekannten Täter flüchteten nach der Tat. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Die Polizei bittet Sie, sofern Sie Hinweise zur Sache machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 telefonisch (0621 963-2222) oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) zu melden.