Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots) – Am 04.08.2023 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt. Eine 67-Jährige Autofahrerin aus Schifferstadt befuhr mit ihrem Skoda die Kirchenstraße und bog in zu weitem Bogen nach rechts in die Große Kapellenstraße ein, weshalb sie mit dem in der Großen Kapellenstraße entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer eines PKW Smart zusammenstieß.

Der Fahrer des Smart wurde hierdurch leicht verletzt, bedurfte vor Ort aber keiner medizinischen Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000€.

Einbruchsdiebstahl in Schreibwarengeschäft

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Morgen des 06.08.2023, kam es gegen 05 Uhr in der Luitpoldstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein dortiges Schreibwarengeschäft. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Glaseingangstür, um in das Geschäft zu gelangen. Die Täter dürften bei der Tatausführung aufgrund wachsamer Anwohner gestört worden sein, weshalb sie mit einem PKW in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

PKW-Aufbruch Parkplatz Badesee Mechtersheim

Römerberg (ots) – Im Zeitraum von 16.20 bis 17.25 Uhr wurde am Freitagnachmittag bei einem geparkten PKW durch bislang unbekannte Täter das hintere Beifahrerfenster eingeschlagen und Geldbörse, Handy und Kleidungsstücke entwendet.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Erreichbarkeit 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.