Diebstahl aus Garage

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage in der Reisstraße in Speyer. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 02:30 Uhr beobachten, wie 2 Täter die besagte Garage durchsuchten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie auf zwei Fahrrädern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde Werkzeug aus der Garage entwendet, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen? Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rotlichtverstöße

Speyer (ots) – Am Freitag um 18.50 Uhr fuhr ein blauer PKW BMW X6 in der Bahnhofstraße Richtung Postplatz bei roter Ampel auf der Linksabbiegespur zum Hirschgraben geradeaus weiter. Auch an der Einmündung zur Oberen und später Unteren Langgasse missachtete der Fahrer jeweils die rote Ampel und setzte seine Fahrt geradeaus fort.

Dies wurde der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer angezeigt.

Die Polizei Speyer bittet weitere Zeugen für diese Rotlichtverstöße oder ggf. Geschädigte einer dadurch herbeigeführten Gefährdung im jeweiligen Einmündungs- bzw. Kreuzungsbereich, sich unter der Erreichbarkeit 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruchsversuch

Speyer (ots) – Am Donnerstag zur Mittagszeit oder Freitagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter, bei einem Einfamilienhaus im Biersiederstück/Binsfeld die Haustür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Erreichbarkeit 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.