Landau: Die Polizei-News

Bei Widerstand verletzt

Herxheim-Hayna (ots) – Am 05.08.2023 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 21 Uhr ein 26-jähriger Mann gemeldet, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Vor Ort versuchte dieser zu flüchten. Er konnte eingeholt und gefesselt werden. Gegen die Fesselung wehrte sich der 26-Jährige mit Leibeskräften.

Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisiert war und unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfallörtlichkeit und Geschädigte gesucht

Landau (ots) – Am Freitagnachmittag 04.08.2023, kam es möglicherweise in Landau zu einem Verkehrsunfall durch eine körperlich beeinträchtigte 78-jährige Fahrzeugführerin. Der Polizeiinspektion in Landau wurde zunächst durch mehrere Zeugen ein grauer VW Polo mit extrem auffälliger Fahrweise in der Nähe des Media-Marktes gemeldet.

Das Fahrzeug würde immer wieder extrem langsam geführt werden, sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen und habe eine rote Ampel überfahren. Fahrzeug und die Fahrerin konnten schließlich auf der B38 an der Zufahrt zum Flugplatz Ebenberg festgestellt werden.

Die 78-Jährige war in Folge ihrer Diabetes in den Unterzucker gefallen und nicht ansprechbar. Sie wurde daher durch Rettungssanitäter vor Ort medizinisch erst versorgt. Am Fahrzeug konnten frische Schäden festgestellt werden, welche vermuten lassen, dass die 78-Jährige im Verlauf des Tages einen Verkehrsunfall hatte. Nachdem sie sich etwas erholt hatte, konnte sie sich jedoch an keinen Verkehrsunfall erinnern.

Die Polizeiinspektion Landau sucht daher nun nach Zeugen oder möglichen Geschädigten des nicht genauer bekannten Verkehrsunfalls. Die 78-Jährige muss sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert werden.

Trunkenheitsfahrt Industriestraße

Landau (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitagmorgen ein 71-jähriger Pkw-Fahrer einer Trunkenheitsfahrt überführt werden. Der Zeuge meldete zunächst, dass er den 71-Jährigen dabei beobachtet habe, wie dieser zunächst eine Vodka Flasche erwarb und dann in seinem Fahrzeug daraus trank befuhr er davonfuhr.

Fahrzeug und Fahrzeugführer konnten schließlich auf einem Supermarkt Parkplatz festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Zur Beweissicherung wurde ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 71-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Zeugen gesucht

Landau (ots) – Im Zuge eines aktuellen Ermittlungsverfahrens wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizei Landau werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können. Bereits am 02.07.2023 um ca. 09:43 Uhr kam es in der Drachenfelsstraße, im Bereich des Friedhofs zu einem Vorfall, bei dem 2 männliche Personen den Hitlergruß gezeigt hatten und „Sieg Heil“ skandiert hatten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass der Vorfall durch weitere, bislang unbekannte Personen beobachtet wurde. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Betrunken und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots) – Am 05.08.2023 wurde gegen 12:35 Uhr ein 39-jähriger E-Scooter Fahrer in der Rheinstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Versicherung bestand nicht. Zu allem Überfluss konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Dem 39-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.