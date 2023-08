Hochwertiges E-MTB entwendet

Maikammer (ots) – In der Zeit vom 05.08.2023 von 16:00 Uhr bis 06.08., 12:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Schuppen eines Anwesens in der Schloßstraße ein hochwertiges, optisch auffälliges E-Mountainbike der Marke „Conway“ vom Typ „Xyron S5.9“ entwendet.

Das Fahrrad war in diesem Schuppen angeschlossen und hat einen Neuwert von mehr als 5.500 Euro. Wer Angaben zum Diebstahl oder zum neuen Besitzer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung unter 06323-9550 zu setzen.

Pkw beschädigt – Zeugenaufruf

Edenkoben (ots) – In der Zeit vom 04.08.2023, 16:00 Uhr – 05.08.2023, 8:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Edenkoben ein Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten an einem geparkten Pkw die Windschutzscheibe sowie die Seitenscheibe der Beifahrertür. Aus dem Pkw selbst wurde hierbei nichts entwendet.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben Tel: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Wohnhausbrand in Rhodter Straße

Edenkoben (ots) – In der Rhodter Straße in Edenkoben kam es aus bislang ungeklärter Ursache am 05.08.2023 gegen 22:00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Polizei betreibt Absperrmaßnahmen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf Verletzte gibt es bislang keine. Aufgrund des Brandes und der Einsatzmaßnahmen kann es in Teilen des Stadtgebietes zu Geruchsbelästigungen und Stromausfällen kommen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Verkehrsteilnehmer umfahren Stau in Baustelle

A 65 Gemarkung Edesheim (ots) – Am Freitag 04.08.2023 von 15:10 Uhr bis 16:30 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion in Edenkoben eine Verkehrskontrolle auf dem Gelände einer Raststätte bei der A 65 durch.

Die Kontrolle wurde durchgeführt, weil etliche Verkehrsteilnehmer das Gelände der Raststätte nutzen, um den sich stauenden Verkehr im Baustellenbereich zu umfahren. Allerdings stellt das Verhalten ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar, welches mit einem Verwarnungsgeld geahndet wird. Insgesamt konnten stolze 33 Verstöße festgestellt werden.