Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagabend kam es auf der L108 bei Waldböckelheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 3 Personen verletzt wurden. Demnach befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinen beiden 17-jährigen Beifahrern die L108 aus Richtung Waldböckelheim kommend in Fahrtrichtung Hüffelsheim.

In einem Kurvenbereich kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Insassen konnten sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden im Anschluss mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die L108 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwochvormittag 02.08.2023 wurde auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bad Sobernheim ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug wurde zuvor rückwärts in eine der Parklücken abgeparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von E-Scooter

Kirn, Bahnhof (ots) – Am 29.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Kirn. Der E-Scooter befand sich am Fahrradparkplatz am Gleis 1 und war mittels Schloss gesichert.

Mögliche Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter der Tel. 06752 1560 in Verbindung zu setzen.