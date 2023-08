Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 05.08.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Holtzendorfstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 33-jähriger Mann hatte seinen PKW ordnungsgemäß geparkt und diesen verlassen. Ein 19-jähriger Heranwachsender parkte mit seinem PKW aus der gegenüberliegenden Parkreihe aus und touchierte den PKW des 33-jährigen Mannes.

Hiernach entfernte der Heranwachsende sich, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtenden PKW notiert und der

Fahrer festgestellt.

Ebenfalls am Samstag 05.08.2023 gegen 18:18 Uhr ereignete sich in der Augustastraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Straße in Richtung Fabrikstraße. Er streifte im Vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Hiernach entfernte der Mann sich, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtenden PKW notiert und der Fahrer festgestellt.|wey

Verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 06.08.2023 gegen 02:29 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der Martin-Luther-Straße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt. Während der Kontrolle wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 0,90 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Glück dagegen hatte am Samstag 05.08.2023 gegen 23:32 Uhr ein 35-jähriger Mann. Vor Nutzung eines E-Scooters wurde er in der Gaustraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,49 Promille festgesellt. Nach einem belehrenden Gespräch wurde ihm die Nutzung des E-Scooters untersagt.|wey

Mehrere verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 05.08.2023 in den frühen Morgenstunden wurden mehrere verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Kaiserslautern festgestellt. Gegen 00:50 Uhr wurde ein 20-jähriger Heranwachsender in der Fischerstraße einer Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurden bei diesem 1,40 Promille sowie eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls gegen 00:50 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann am Messplatz einer

Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei diesem 1,06 Promille sowie eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 02:30 Uhr wurde in der Lutrinastraße ein 32-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem PKW fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem 1,20 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 04:32 Uhr wurde in der Bremerstraße ein 23-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem 1,02 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.|wey

Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 04.08.2023, gegen 21:00 Uhr wurden zwei 27-jährige Männer in der Glockenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei beiden Personen eine geringe Menge Amphetamin sowie Marihuana aufgefunden. Auf beide Männer kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.|wey

Kreis Kaiserslautern

Diebstahl aus PKW

Otterbach (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag 03.08.2023, 17:00 Uhr bis Freitag 04.08.2023, 08:30 Uhr ereignete sich An der alten Kirche ein Diebstahl aus einem dort geparkten PKW. Bisher unbekannter Täter entwendete aus dem unverschlossenen PKW eine geringe Summe Bargeld.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Sachbeschädigung

Hochspeyer (ots) – Am Freitag 04.08.2023 gegen 21:35 Uhr, ereignete sich in der Kirchstraße eine Sachbeschädigung an einem dortigen Verkehrsschild. Vermutlich 3 Jugendliche wurden beobachtet, wie diese an einem Schild sich zu schaffen machten. Die Jugendlichen konnten nicht mehr festgestellt werden.

Das Verkehrsschild blieb unbeschädigt, lediglich das Verbindungsstück wurde beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Fahrraddiebstahl

Hochspeyer (ots) – Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:53 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Nelkenstraße ein Mountainbike. Dieses war auf einem Fahrradträger gesichert. Durch den Täter wurden die Halterungen durchgeschnitten und das Mountainbike entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey