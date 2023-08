Frau holt renitenten Mann beim Polizeirevier ab und beschimpft Polizeibeamte

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 03.35 Uhr kam es in Heidelberg am Bismarckplatz zunächst zu einem verbalen Streit, wobei sich 2 Personengruppen gegenseitig „Nettigkeiten“ an den Kopf warfen. Damit nicht genug, mündete der zunächst verbal geführte Streit in Handgreiflichkeiten. Ein 36-jähriger Mann griff einen 48-jährigen Mann mit einem Kniestoß gegen den Kopf an, wodurch der Geschädigte starke Kopfschmerzen verspürte.

Eine medizinische Versorgung des Geschädigten war nicht von Nöten. Eine Augenzeugin der Tathandlung verständigte die Polizei, welche den Täter vor Ort festnehmen konnte. Hierbei ließ der jetzige Beschuldigte seinen Emotionen freien Lauf und titulierte die

eingesetzten Polizeibeamten mit Schimpfwörtern.

Zudem verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien. Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen musste der Täter letztendlich unter Zwang zum Polizeirevier

Heidelberg-Mitte verbracht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der jetzige Beschuldigte freien Fuß gesetzt.

Zuvor begab sich die Freundin des Beschuldigten eigenständig zum Polizeirevier-Mitte, um ihren Lebenspartner abzuholen. Auch ihr gelang es hierbei nicht, ihre negativen Emotionen im Zaum zu halten und die richtige Wortwahl gegenüber den Polizeibeamten des Polizeirevier

Heidelberg-Mitte zu treffen. Die Dame titulierte ebenfalls die Polizeibeamten mit zahlreichen Wörtern aus der Gossensprache.

Gegen den 36-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Das Verhalten der Freundin mündete ebenfalls in einer Anzeige aufgrund Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten.

Zwei Personen auf einem E-Scooter – Sturz

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Samstag 05.08.2023 gegen 02 Uhr, bemerkte eine Streife

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei Personen, welche gemeinsam auf einem E-Scooter in der Bergheimer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs waren. Die Streife konnte beobachten wie kurz darauf bei einem Fahrmanöver die hintere der beiden Personen vom E-Scooter stürzte und zu Boden fiel.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um Mutter und Tochter handelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 17-jährigen

E-Scooter-Fahrerin einen Wert von ca. 1,3 Promille; die gestürzte Mutter war ebenfalls betrunken, sie hatte einen Wert von ca. 1,2 Promille.

Die 17-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Sie ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, eine Meldung an die Führerscheinstelle

wurde vorgelegt.

Geldbeutel weg – Kreuzfahrt futsch – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Ein Unglück kommt selten allein, das musste auch ein 81-Jähriger Mann aus Heidelberg feststellen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin machte er sich am Samstag um 07 Uhr mit der Bahn auf den Weg nach Rostock um dort auf eine dreiwöchige Kreuzfahrt zu gehen.

Auf dem Weg dorthin kam seine Umhängetasche abhanden. Ob sie ihm gestohlen wurde oder ob sie der Senior verloren hat, ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Aufgefallen war der

Verlust erst um 9 Uhr bei einer Fahrkartenkontrolle in der Bahn. Doch es kam noch schlimmer.

In Rostock angekommen, musste man ihm mitteilen, dass die Reise durch britisches Hoheitsgewässer führte und dafür zwingend ein Reisepass nötig war. Dieser hatte sich aber, ebenso wie sein Personalausweis, in der Umhängetasche befunden, so dass der 81-Jährige seine Kreuzfahrt nicht antreten konnte. Die Lebensgefährtin teilte aber sein Leid und verzichtete darauf, die Reise ohne den Mann anzutreten, weshalb beide gemeinsam den Weg nach Hause antraten.

Die Polizei ermittelt nun ob die Tasche entwendet oder als Fundsache unterschlagen wurde.

Zeugen, insbesondere denen Personen am Samstag zwischen 07-09 Uhr im Zug von Heidelberg nach Mannheim bzw. von Mannheim nach Rostock mit einer braunen Lederumhängetasche aufgefallen sind, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden