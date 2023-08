Angetrunkene Fahrerin verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitagabend eine 45-jährige Frau in Mannheim-Käfertal einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Citroen den linken Fahrstreifen der Mannheimer Straße in Richtung der Weinheimer Straße. Dort überholte sie einen, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fahrenden, Mercedes-Benz wobei sie sich nur sehr knapp wieder vor dem Geschädigten auf die rechte Fahrbahn einordnete.

Der Mercedes-Benz konnte trotz einer Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin des Citroen setzte ihre Fahrt jedoch fort und konnte durch den Geschädigten erst im Bereich der Weinheimer Straße mittels Lichthupe zum Anhalten gebracht werden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Unfallverursacherin wurde mit auf die Dienststelle genommen, wo ihr eine

Blutprobe entnommen wurde.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. /jn

Radfahrerin wird Tasche aus Fahrradkorb entwendet

Mannheim (ots) – Eine 63- Jährige Fahrradfahrerin befuhr am Freitag gegen 18.55 Uhr die Speyerer Straße, als Ihr in Höhe des dortigen „Gemüse Döners“ durch einen bislang unbekannten Täter eine Badetasche samt Inhalt aus dem Fahrradkorb entwendet wurde. Der Tatverdächtige näherte sich ihrem Fahrrad von hinten und entwendete die nicht gesicherte Tasche.

Im Anschluss entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Rheingoldplatz. Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine auffällig türkisfarbene Badetasche, in welcher sich, Badesachen, Personalausweis, Hausschlüssel und Handy befanden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Bei dem Dieb soll es sich um eine unter 18 Jahre alte männlichen Person mit blonden Haare handeln, dunkel gekleidet und Basecap auf dem Kopf.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf den Täter haben, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden./EF