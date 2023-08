Bienenstock umgeworfen und beschädigt – Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Am Freitag 04.08.2023 gegen 12:30 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass im Bereich eines Gartengrundstücks neben dem Ziegenkäsehof bei Nußloch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen herumschreien würden. Bei einer Nachschau durch die gerufene Polizeistreife, konnte auf dem Grundstück ein umgeworfener Bienenkasten festgestellt werden.

Erst mit Hilfe des Bezirksimker konnte an den Kasten herangetreten werden, da dieser durch ein Bienenvolk bewohnt war. Der Bienenkasten konnte durch den Imker wieder aufgestellt werden. Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden, da durch das Umwerfen

die Möglichkeit besteht, dass die Bienenkönigin entfernt oder gar gestorben ist.

Bei der Gruppe, die nicht mehr vor Ort anzutreffen war, handelte es sich um mindestens 10 männliche Personen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, mit südländischem Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

35-Jähriger greift Polizeibeamte tätlich an

Hemsbach (ots) – Gegen 23:40 Uhr des späten Samstag kümmerten sich zunächst mehrere Polizeibeamte um eine betrunkene Dame in der Landstraße in Hemsbach. Hinzu kam ein 35-Jähriger, der sich immer wieder in die Amtshandlungen der Beamten einmischte und in der Folge den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete.

Da sich der 35-Jährige weiter weigerte die Handlungen zu unterlassen, mussten die Polizeibeamten schließlich körperlich einschreiten. Hierbei widersetzte er sich einerseits und griff die Beamten mit Schlägen an. Ein Polizeibeamter wurde hierbei getroffen, glücklicherweise aber nicht verletzt.

Den Beamten gelang es, den Beschuldigten zu überwältigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Der Beschuldigte musste anschließend die Beamten zum Polizeirevier Weinheim begleiten und wurde dort nach den Maßnahmen wieder entlassen.

Der Beschuldigte gelangt unter anderem wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Der Polizeiposten Hemsbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verlorener Kfz-Anhänger führt zu Verkehrsunfall

Wiesloch (ots) – Gegen 21:45 Uhr am Samstagabend befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford Anhängergespann die Landesstraße 723 in Richtung Walldorf. Als er an der Ausfahrt zur Straße am Schwimmbad die Landesstraße verließ, kuppelte sich der gezogene Kfz-Anhänger vom Ford ab und blieb quer auf der Landesstraße stehen.

Ein nachfolgender 63-Jähriger konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er mit dem Anhänger zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am Mercedes. Als der Fahrer des Ford kurze Zeit später merkte, dass sein Anhänger nicht mehr an seinem Fahrzeug angekuppelt war, fuhr er die Strecke zurück und konnte an der Unfallstelle seinen leicht beschädigten Anhänger diesmal vorschriftsmäßig am Zugfahrzeug befestigen.

Der 58-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeit entgegen. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Walldorf aufgrund der beiden blockierten Fahrspuren.

Alkoholisierte Fahrerin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Helmstadt-Bargen (ots) – Am Samstag gegen 22 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei nachdem eine silberne Mercedes A-Klasse in der Hausener Straße gegen einen geparkten Fiat Ducato stieß und sich hiernach die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte das Verursacherfahrzeug an der Halteranschrift festgestellt werden.

Dort konnte auch die 25-Jährige Fahrerin angetroffen werden. Im Rahmen des Gesprächs mit den

Beamten, konnte bei ihr deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Im Polizeirevier Sinsheim wurde der 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein zu den Akten genommen.

An beiden Pkw entstand je ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die 25-Jährige gelangt unter anderem aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Anzeige.