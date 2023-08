Frankfurt – Preungesheim: Hausverbot endet in Verfolgungsjagd

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (04. August 2023) kam es in der Homburger

Landstraße vor einem Kiosk zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19.50 Uhr zwischen einem 40-jährigen

Kioskangestellten und einem 32-jährigen Mann zu Streitigkeiten.

Aufgrund eines Hausverbots für den Kiosk ließ der Verkäufer den Angreifer nicht

in den Verkaufsraum. Dies brachte den jungen Mann, der mit dem Hausverbot nicht

einverstanden war, in Rage und er zog ein Messer. Hierbei erfolgten sowohl

verbale als auch einige gestikulierende Drohungen zum Nachteil des Lebens des

40-Jährigen. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in sein Geschäft und schloss

von ihnen ab. Dies hielt den aufgebrachten Mann nicht davon ab, gegen die

Fensterscheiben zu schlagen.

Nun wurden weitere Personen, die sich am Kiosk aufhielten, auf den 32-Jährigen

aufmerksam. Diese versuchten den Störenfried mit Besenstielen und Billardstöcken

vom Gelände zu vertreiben. Dabei warf ein 30-Jähriger eine Getränkekiste auf den

32-Jährigen und zückte kurzerhand ein Pfefferspray, mit dem er ihn besprühte.

Die Personengruppe, die dem Messer zückenden Mann gegenüberstand, verfolgte ihn

in Richtung Sigmund-Freud-Straße, wo alle Personen von den alarmierten Streifen

angehalten und kontrolliert werden konnten.

Im Zuge dessen schlug der 32-jährige Tatverdächtige mit dem Kopf gegen ein

geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde.

Aufgrund der Schnittverletzung an der Hand und der Platzwunde am Kopf wurde der

32-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der

Bedrohung und der Sachbeschädigung verantworten. Der 30-jährige Kioskbesucher

muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Inwieweit es im Zuge der Verfolgung des Angreifers zu weiteren Straftaten

gekommen ist, bedarf weiteren Ermittlungen.

Frankfurt – Innenstadt: Hakenkreuzschmiererei

Frankfurt (ots) – (lo) Die Fassade eines Gebäudes in der Albusstraße / Breite

Gasse wurde von bislang unbekannten Tätern mit einem 70 cm x 70 cm großen

Hakenkreuz in roter Farbe beschmiert. Ein Zeuge wurde auf die

Hakenkreuzschmiererei aufmerksam und erstattete über die Onlinewache Anzeige. Im

Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht.

Frankfurt – Innenstadt: Täter auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) In der vergangenen Nacht (05. August 2023) gegen 02:30

Uhr nahmen Zivilfahnder einen 27-jährigen Mann fest.

Der Dieb bemerkte in der Töngesgasse ein dort geparktes Cabriolet, stieg in

einem für ihn günstigen Moment in das Fahrzeuginnere und entwendete diverse

Ladegeräte einer Technologiefirma aus dem Silicon Valley.

Nachdem die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst wurde, flüchtete er mit dem

Diebesgut. Die Polizeibeamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung festnehmen und

brachten ihn in die Arrestzellen des Präsidiums.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus

Kraftfahrzeugen verantworten.

Frankfurt – Ostend: Tickender Rucksack

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (05. August 2023) meldete sich ein

Zeuge bei der Polizei und berichtete von einem lauten Ticken aus dem Keller

eines Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt.

Die Polizeistreife konnte aus dem Kellergeschoss ebenfalls das Geräusch

wahrnehmen, welches einem Alarmton ähnlich war.

Bei näherer Nachschau fanden die Beamten einen Rucksack, der auch nach Befragung

der Anwohner niemanden zugeordnet werden konnte.

Beim zu Boden fallen des Rucksacks kam ein sogenannter Taschenalarm für

Notsituationen, ein kleines Gerät, das beim Drücken einen lauten Alarm auslöst,

zum Vorschein.

Bei der Durchsuchung der Tasche wurde ein darin befindlicher Brief gefunden. Im

Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass der auf dem

Briefkopf stehende 69 – jährige Mann seinen Rucksack als gestohlen gemeldet

hatte.

Der Rucksack wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

gesunkenes Sportboot im Hafen Mainkur

Frankfurt (ots) – Ein Sportbootfahrer stellte am heutigen Tag fest, dass ein

Sportboot im Hafen Mainkur achter tiefer lag und die am Heck lag. Nachdem er

eine Wasserpumpe geholt hatte, stellte er fest, dass das Boot achtern gesunken

war. Obwohl angeblich keine Betriebsstoffe an Bord waren, entstand eine

großflächige Gewässerverunreinigung, die durch die Feuerwehr eingeschlängelt

wurde. Die Bergemaßnahmen wurden vorerst eingestellt, da nicht sichergestellt

werden konnte, dass das Boot nach der Bergung nicht wieder sinkt. Ein Auswassern

war spontan ebenfalls nicht möglich. Das betroffene Boot ist in den vergangenen

Jahren schon mindestens einmal gesunken. Die Wasserschutzpolizei Frankfurt

ermittelt den Sachverhalt.