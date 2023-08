Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 05.08.2023, 20:45 Uhr Eine 34-jährige PKW Fahrerin befuhr die Bundesstraße 83 von Heinebach kommend in Richtung Morschen. Durch Unachtsamkeit geriet der PKW ins Schleudern, fuhr über die Bankette in den Straßengraben, überschlug sich dort und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte den PKW selbst verlassen, sie blieb unverletzt; jedoch wurde sie am Unfallort durch einen alarmierten Notarzt untersucht. Der PKW musste abgeschleppt werden. Sachschaden: 8100 Euro.

Straßenverkehrsgefährdung, Bebra

Sonntag, 06.08.2023, 04:45 Uhr Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra kam auf der B27 von Eschwege kommend in Höhe der Abfahrt Bebra-Mitte von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dann auf der rechten Fahrbahnspur zum Stehen.Es wurden mehrere Felder der Schutzplanke beschädigt, der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Blutentnahme wurde angeordnet. Sachschaden: 5000 Euro

Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 04.08.23, zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen PKW in der Tiefgarage Stadthaus, Dippelstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der PKW Ford Focus, hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fehler beim Fahrstreifenwechsel – Pkw touchiert Stadtbus

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (04.08.2023) befuhr eine 46-jährige Frau aus Schwalmtal mit ihrem Pkw Opel Corsa gegen 18.45 Uhr die Hainstraße – aus Richtung der Hochbrücke kommend – in Fahrtrichtung Eichhofstraße. Sie befuhr mit ihrem Fahrzeug den rechten von zwei Fahrstreifen. Links neben ihr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Stadtbus. Als die Fahrzeugführerin aus dem Vogelsbergkreis den Fahrstreifen nach links wechseln wollte, übersah sie den dort fahrenden Kraftomnibus MAN des jungen Mannes und touchiert diesen seitlich. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

1.) Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bebra-Iba Ein 58-jähriger Kradfahrer aus Celle fuhr am Freitag (04.08.2023) gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 3250 von Nentershausen bzw. „Triesch“ kommend in Richtung Iba. Vor der dortigen Industrieanlage kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 20 Meter im Straßengraben und stürzte anschließend. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

2.) Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bebra Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Friedberg fuhr mit ihrem Pkw Opel am Freitag (04.08.2023) gegen 17.40 Uhr auf den Parkplatz des McDonalds-Restaurants in Bebra und wollte dort in eine Parkbucht einparken. In in diesem Moment lief ein 4-jähriges Kind (Junge), welches gerade das Schnellrestaurant mit seinen Eltern (aus Bad Hersfeld) verlassen hatte, auf die Fahrbahnfläche direkt in die linke Fahrzeugseite des PKW. Das Kind stürzte so unglücklich, dass der Fuß des Kindes vom Hinterrad des Pkw überrollt wurde. Nach Erstbehandlung vor Ort wurde das Kind durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden Gemarkung Tann (Rhön) (ots)

Auf der Kreisstraße 32 zwischen Tann-Schlitzenhausen und Theobaldshof kam es am heutigen Nachmittag (04.08.23), gg. 13:38 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Es wurde eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 85.000 Euro.

Ein Renault Master aus dem Landkreis Fulda, welcher von einem 30-jährigen ungarischen Fahrer geführt wurde, befuhr die K 32 von Tann-Schlitzenhausen in Richtung Theobaldshof. An einer unübersichtlichen Stelle überholte er den vor ihm fahrenden PKW Skoda Fabia aus dem Landkreis Meiningen, welcher von einem 34-jährigen südafrikanischen Fahrer genutzt wurde. Ein entgegenkommender Mercedes-Vito aus dem Wartburgkreis (35-jähriger Fahrer aus Thüringen) bremste angesichts des Überholvorgangs bis zum Blockieren der Reifen. Hierdurch schob sich sein Vito über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn, touchierte den gerade noch eingescherten Renault-Master seitlich und schob diesen in die Außenschutzplanke. Der danach folgende Skoda wurde ebenfalls von dem Mercedes seitlich berührt. Der Renault Master wurde durch die Schutzplanke abgewiesen und landete schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben. Der Vito wurde durch den Anprall nach rechts geschleudert und rutschte ebenfalls im Straßengraben. Der Skoda-Fahrer aus Südafrika trug eine leichte Schnittverletzung davon, die ambulant versorgt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme und Bergung für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Fahrer des Renault-Master wurde zwecks einer Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht.

Diebstahl von Bargeld

Bad Hersfeld. Aus der Kasse einer Spielhalle in der Dudenstraße stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen (03.08.), gegen 5.30 Uhr, eine noch unbekannte Menge Bargeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Langfinger zu, als sich eine Mitarbeiterin kurzzeitig von ihrem Arbeitsplatz entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Bebra. Unbekannte brachen zwischen Dienstag (01.08.) und Donnerstag (03.08.) in ein Kiosk im Bereich des Breitenbacher Sees ein. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den gewerblichen Räumen und entwendeten daraus circa 20 Flaschen Bier. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy entwendet

Bebra. Am Donnerstag (03.08.), gegen 13 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann in einem Geschäft in der Rathausstraße ein Handy einer Frau aus Bebra. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Täter den Laden, sprach die Dame an und griff beim Verlassen der Geschäftsräume unbemerkt nach ihrem Handy – einem schwarzen Samsung Galaxy S22 Ultra. Der Unbekannte kann als männlich, circa Mitte 20, etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und mit süd-/ osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine blaue OP-Maske, eine schwarze Basecap sowie eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Hoodie. Der Mann habe zudem kein Deutsch gesprochen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Schenklengsfeld. Kurz vor Mitternacht schlugen Unbekannte am Donnerstag (03.08.) eine Fensterscheibe eines Betriebs in der Straße „In der Aue“ ein. Anschließend betraten die Täter das Gebäude. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Einbrecher aber schließlich wieder. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de