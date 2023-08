Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mögliche Brandstiftung

Friedrichsdorf, Lohgrundweg, 05.08.2023 gg. 06:02 Uhr

Am Samstagmorgen kam es in Friedrichsdorf zu einem Brand in einem Altglascontainer. Aufgrund des Gesamtbildes ist davon auszugehen, dass der Container durch Fremdeinwirkung in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

Motorroller gestohlen

Bad Homburg v. d. Höhe, Wallstraße, 04.08.2023, 22:30 Uhr bis 05.08.2023 10:00 Uhr

In Bad Homburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Motorroller entwendet. Der rote Motorroller des Herstellers Alpha Motors stand in der Nacht vor dem dortigen Restaurant. Am Morgen musste der Geschädigte feststellen, dass Unbekannte seinen Motorroller im Wert von ca. 1600EUR gestohlen hatten. Am entwendeten Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen „247 AHP“ angebracht. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 06.08.2023, gg. 04:23 Uhr

In Bad Homburg kam es am Sonntagmorgen zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Gegen 04:23 Uhr warfen zwei unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des Handyladens mit einem Gullydeckel ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Vor Ort entwendeten die Täter diverse Elektrogeräte und Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einem Motorroller in Richtung des Kurhauses. Der Wert des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Personenbeschreibung:

maskiert

schwarz bekleidet

führten sowohl eine schwarze Sporttasche mit weißen

Applikationen, als auch einen schwarzen Rucksack mit sich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Neu-Anspach, Zu den Gärten, 05.08.2023, 04:10 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem unverschlossenen KFZ des GS (schwarzer VW Touran), öffnete die Fahrertür und durchsuchte das Innere des Fahrzeugs. Dabei entwendete er aus dem in der Ablage der Fahrertür befindlichen Portemonnaie des GS Bargeld, sowie ein Letherman-Tool aus der Mittelkonsole. Im Anschluss entfernte sich UT vom Tatort. Das Stehlgut wird auf ca. 200 EUR geschätzt Die Polizei Usingen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg 18-24, 05.08.2023 19:00 Uhr bis 20:20 Uhr

Am Samstagabend kam es in Bad Homburg zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin des schwarzen Opel Corsas hatte ihr Fahrzeug gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Gluckensteinweg abgestellt. Als sie gegen 20:20 zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wies ihr Fahrzeug frische Beschädigungen im Bereich der rechten Seite ihrer Heckstoßstange auf. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW gefahren. Der Schaden wird auf circa 2000EUR geschätzt. Der oder die Verantwortliche hatte sich nach dem Zusammenstoß verbotenerweise von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.-Nr.: 06172-120 0, in Verbindung zu setzen.

Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Neu-Anspach, Am Dorfbrunnen, 02.08.2023, 18:00 bis 03.08.2023, 11:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt mit seinem Fahrzeug vermutlich die Straße Im Rödchen in Fahrtrichtung Am Dorfbrunnen. Vermutlich im Zuge eines Rangiermanövers touchiert er den Zaun des Geschädigten und beschädigt diesen hierbei. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und floh in unbekannte Richtung ohne sich zu erkennen zu geben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1300 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Usingen in Verbindung zu setzen. Tel.Nr. 06081 9208-0