Deidesheim, Wachenheim: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel mit schwerverletzter Person

Deidesheim (ots) – Am 06.08.2023 gegen 09:40 Uhr geriet ein 39jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B 271 zwischen Deidesheim und Wachenheim in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf eine dort beginnende Schutzplanke auf, dadurch wurde sein Fahrzeug in die Luft katapultiert. Der Pkw prallte im Flug gegen ein größeres Verkehrsschild, welches dabei abgerissen wurde, und kam nach ca. 50 Meter auf dem Dach zum liegen.

Durch Ersthelfer konnte der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte dann durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Pkw-Fahrer musste auf Grund innerer Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die B 271 musste während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zeugen des Unfallgeschehens oder der Fahrweise des verunfallten Pkw werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.