Groß-Umstadt (ots) – Am Samstag 05.08.2023 kurz nach Mitternacht, wurde ein Einbruchsalarm in einem Drogeriemarkt in der Georg-August-Zinn-Straße ausgelöst und durch den Sicherheitsdienst bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt gemeldet. Umgehend wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen alarmiert, welche schon wenige Minuten später über Funk „Täterkontakt“ meldeten.

Ein kleines Kätzchen hatte sich während seines nächtlichen Streifzuges durch den Drogeriemarkt zwischen Fensterglas und Rollladen eines Aufenthaltsraumes verfangen und dadurch den Alarm ausgelöst.

Da der Tierhalter bis dato nicht bekannt und das Kätzchen somit rein formell „ohne festen Wohnsitz“ ist, nahmen die Polizeibeamten die Samtpfote mit zur Polizeistation.

Dort durfte die Katze ihre nächtliche „Streiftour“ fortsetzen und unter anderem auch die Gewahrsamszellen inspizieren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen