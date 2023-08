Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim, Haßloch: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Deidesheim / Haßloch (ots) – Am Freitag, 04.08., führte die Polizei zwei Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst wurden von 10.00 bis 11.15 Uhr Verkehrsteilnehmer gemessen, die in Deidesheim in der Appengasse in Richtung Forst unterwegs waren. Zwei waren zu schnell und mussten verwarnt werden. Der schnellere der beiden war mit 48 km/h unterwegs.

In Haßloch wurde von 11.30 bis 12.15 Uhr noch eine Messung in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße betreffend den Verkehr aus Richtung Westrandstraße durchgeführt. Zwei Verkehrsteilnehmer waren auch hier zu schnell. Der mit 46 km/h gemessene Verkehrsteilnehmer wurde vor Ort verwarnt, gegen den mit 52 km/h fahrenden wurde ein förmliches Bußgeldverfahren eingeleitet.

Laumersheim: Fehler beim Vorbeifahren

Laumersheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag (03.08.2023) gegen 08:50 Uhr erlitt eine Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine 23 Jahre alte Frau befuhr die L 454 von Obersülzen kommend in Richtung Laumersheim. Auf der Strecke befand sich eine Arbeitsstelle, an der sie links vorbeifahren wollte. Nach dem Ausscheren bemerkte die Autofahrerin Gegenverkehr, weshalb sie direkt wider auf die rechte Fahrspur lenkte. Hier kollidierte sie dann mit Warnbaken, die zur Absicherung der Arbeitsstelle dienten und mit einem Anhänger der die Arbeiten ausführenden Firma. Der Pkw der jungen Frau war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit; die Sachschadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro. Der Schaden am Anhänger wird auf ca. 500 Euro geschätzt. An den Scherben der geborstenen Frontscheibe des Pkw zog sich die Beifahrerin der Unfallverursacherin leichte Schnittverletzungen zu. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und des erforderlichen Abschleppvorgangs bis ca. 10:00 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Grünstadt: Auffahrunfall – Person leicht verletzt

Grünstadt (ots) – Rückenschmerzen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag, 03.08.2023, gegen 08:30 Uhr. Die 20-Jährige befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim. In Höhe des Talwegs stockte der Verkehr, weshalb sie anhielt. Die ihr nachfolgende, 37 Jahre alte Pkw-Fahrerin erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2800 Euro. Die Verletzte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):