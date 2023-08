Falschfahrerin

Kandel/Edenkoben (ots) – Über eine Fahrstrecke von mehr als 20 Kilometern befuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Worms am frühen Morgen des 04. August gegen 02:00 Uhr die BAB65 zwischen den Anschlussstellen Kandel Nord und Edenkoben in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der falschen Richtungsfahrbahn der Autobahn. Sofort eingeleitete Fahndungs- und Absperrmaßnahmen entlang der Fahrstrecke führten zunächst nicht zur Beendigung der Falschfahrt.

Erst als die Fahrerin im einspurigen Baustellenbereich auf Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße verunfallte und sich ihren PKW fahruntüchtig beschädigte, kam ihre Fahrt zum Ende. Vor Ort wurde die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand angetroffen, was für sie nach der Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte, dass sie im Pfalzklinikum zur weiteren Begutachtung vorgestellt wurde.

Ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten. Zeugen, insbesondere solche, die durch den entgegenkommenden PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch

Rheinzabern (ots) – Mittwochnacht versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Rheinzabern einzubrechen. An der Hauseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es blieb beim Versuch. An der angegangenen Tür entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.