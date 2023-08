Mit Softairwaffe geschossen

Ludwigshafen-Blies (ots) – Ein 14-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag (03.08.2023) von einem Zeugen beobachtet, wie er mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse im Bereich der Bruchwiesenstraße (an der Blies) abgab. Die unmittelbar verständigte Polizei traf den 14-Jährigen noch vor Ort an. In der Hand hielt er eine Softairwaffe. Die Polizei übergab den Jugendlichen anschließend die Eltern. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Der Vorfall zeigt, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss.

Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren. Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc

Sensoren für Assistenzsystem an PKW entwendet

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch 02.08. auf Donnerstag 03.08.2023, Sensoren für Fahrtassistenzsysteme, die an einem geparkten Audi S5 angebracht waren. Der Audi stand im Tatzeitraum auf einem Parkdeck in der Prager Straße.

Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.800 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwei unbekannte Personen versuchten am Freitag 04.08.2023 gegen 24 Uhr, in eine Wohnung in der Blücherstraße einzubrechen. Der Bewohner der Wohnung wurde durch Geräusche an der Wohnungseingangstür wach und machte auf sich aufmerksam, dass jemand in der Wohnung sein. Daraufhin flüchteten die beiden Personen.

Es entstand ein geringer Sachschaden an der Eingangstür.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Unbekannte gelangten am Donnerstag 03.08.2023 zwischen 17-18 Uhr in eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Aus der Wohnung wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Geldbetrages entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Microsoft Mitarbeiterin am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 79-Jährige erhielt am Donnerstag (03.08.2023) auf ihrem Computer eine Warnmeldung, die scheinbar von Microsoft stammte. Für die Behebung des Fehlers rief die Seniorin eine ihr angezeigte Telefonnummer an. Am anderen meldete sich eine unbekannte Frau, die sich als Mitarbeiterin von Microsoft ausgab.

In dem Gespräch gab die 79-Jährige ihre Kontodaten und Zugangsdaten für das Online-Banking preis. Da das Gespräch so lange dauerte, entschied sich die Seniorin ihre Tochter zu verständigen. Die Tochter erkannte, dass es sich um einen Betrug handelte und bewegte die 79-Jährige dazu das Gespräch zu beenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Schaden.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.08.2023, erhielt ein 62-Jähriger zwei SMS. Eine unbekannte Person gab sich hierbei als Kind des 62-Jährigen aus. Der Angeschriebene erkannte die Masche und fiel auf den Betrugsversuch nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.