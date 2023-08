Hochwertige Brillen entwendet

Limburgerhof (ots) – Zu gleich zwei Diebstählen von Brillen, vermutlich durch den gleichen Täter, kam es am Donnerstagnachmittag in der Speyerer Straße. Während die Angestellten in Kundengespräche verwickelt waren, entnahm der unbekannte Mann mehrere Sonnenbrillen aus der Auslage. Als die Angestellte den Mann ansprach, rannte dieser samt Brillen im Gesamtwert von 1.240 Euro aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Bahnhof Limburgerhof.

Kurz zuvor entwendete der gleiche unbekannte Täter aus einem weiteren Brillengeschäft ebenfalls mehrere hochwertige Sonnenbrillen im Gesamtwert von circa 800 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, ca. 150-160 cm groß, 3-Tage-Bart, dunkler Teint, dunkle Augenfarbe, kurz rasierte schwarze Haare, dünne sportliche Figur, trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, rote Turnschuhe und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Hinweise bitte unter Tel: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Seit Montag den 31.07.2023 wird der 56-jährige Herr G. aus Bobenheim-Roxheim vermisst. Er wurde das letzte Mal am 31.07.2023, gegen 11 Uhr an seiner Wohnanschrift in Bobenheim-Roxheim gesehen. Herr G. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er könnte sich auch im Bereich Worms aufhalten.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Herr G. kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,80m, hagere Statur, graues T-Shirt, blaue Jeans, grüne Bomberjacke, Rucksack. Braune/graue Haare mit Zopf, schwarze Brille und Vollbart.

Besonderheit: Herr G. humpelt beim Laufen.

Weitere Informationen und das Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/3frGJ

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt von Herrn G. geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt 7 Gurtverstöße sowie 4 Handyverstöße festgestellt.

Gegen diese Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.