Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität – Kontrollen in Grünanlage

Mainz (ots) – Bei Kontrollen zur Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität in Mainz, kam es am Mittwochabend (02.08.2023) neben anderen Substanzen auch zum Fund von fast 50 Ecstasy Pillen „Blue Punisher“.

Mit Sonderstreifen kontrollierte das K3 der Mainzer Kriminalpolizei Personen, die sich in der Kaiserstraße, insbesondere in der dortigen Grünanlage aufhielten. Zu Beginn der Einsatzmaßnahmen wurden bei einem ein 22- jährigen Mann aus Mainz mehrere, zum Verkauf fertig abgepackte Tütchen Marihuana aufgefunden.

Ebenfalls im Rahmen dieser polizeilichen Maßnahmen konnte ein 20-Jähriger aus Mainz kontrolliert werden. Der junge Mann erblickte zuvor die Zivilpolizisten und warf daraufhin eine Plastiktüte in ein naheliegendes Gebüsch. Bei dem Inhalt der Tüte handelte es sich um fast 50 Ecstasy Pillen mit der Prägung „Blue Punisher“.

Die benannten Ecstasy Pillen weisen eine besonders hohe Dosierung des unter anderem enthaltenen Stoffes MDMA auf und bergen ein besonders hohes Gesundheitsrisiko in Form einer Überdosierung, bis hin zum Tod.

Auch gegen den 20-jährigen Mann aus Mainz wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Insgesamt wurden durch die eingesetzten Zivilstreifen der Krimimalpolizei 36 Personen kontrolliert, ca. 30 Gramm Marihuana, ca. 10 Gramm Haschisch und die oben genannten Ecstasy Pillen aufgefunden und sichergestellt.

Kreis Mainz-Bingen

Raubüberfall auf Tankstelle

Gau-Algesheim (ots) – Am Montag 03.04.2023, kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen. Ein bislang unbekannter Mann betrat mit vorgehaltenem Messer den Verkaufsraum einer Tankstelle und forderte die Kassiererin zur Herausgabe der Bargeldeinnahmen auf.

Nach der Aushändigung der Beute verlies der Unbekannte die Tankstelle über einen Seiteneingang und flüchtete zu Fuß über die Binger Straße in Richtung der Stadtmitte von Gau-Algesheim. Die polizeilichen Ermittlungen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Möglicherweise können Zeugen die auffällige Kleidung des Täters erkennen.

Der männliche Täter war ca. 1,70 Meter groß und mit einem hellen Hoodie (Kapuzenpullover) und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen im Bereich der Unterschenkel bekleidet. Über dem Hoodie trug er eine weiße ärmellose Weste. Im Gesicht hatte er eine weiße Maskierung in Form eines Tuchs oder Schals.

Bei sich führte er einen Rucksack der Marke Fjällräven in schwarz.

Fotos des derzeit unbekannten Täters finden Sie auf unserer Fahndungsseite:

https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/raubueberfall-auf-tankstelle-in-gau-algesheim-lk-mainz-bingen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per Mail an den Kriminaldauerdienst in Mainz:

kdmainz.kdd@polizei.rlp.de oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz

https://www.polizei.rlp.de/onlinewache gegeben werden.