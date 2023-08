Polizeieinsatz mit Spezialeinheiten wegen Bedrohungslage

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es an einem Wohnhaus in Bad Sobernheim und einer Gaststätte in einem Nachbarort zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war eine aktuelle Bedrohungslage, die durch eine 22-jährige Frau bei einer Polizeidienststelle in Hessen zur Anzeige gebracht wurde. Laut Schilderungen der vermeintlich Geschädigten verfüge der Mann, von dem die Drohung ausgehe, auch über Schusswaffen.

Über die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht erwirkt.

Im Verlauf des Einsatzes verschaffte sich das hinzugezogene Spezialeinsatzkommando gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen, das sich in einem gut situierten Wohngebiet in Bad Sobernheim befindet. In dem Gebäude hielten sich zu dieser Zeit keine Personen auf.

Der Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte in der von ihm betriebenen Gaststätte festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Schusswaffen wurden bei dem Einsatz nicht gefunden.

Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 04.08.2023 gegen 10.38 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Humperdinckstraße, Bad Kreuznach gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife konnte festgestellt werden, dass eine Wohnung im 2. OG bereits in Vollbrand stand. Zu diesem Zeitpunkt konnten noch einige der Hausbewohner das Anwesen selbständig verlassen. Z

ahlreiche Bewohner der darüberliegenden Wohnungen standen auf den Balkonen und warteten auf Rettung. Insgesamt wurden 4 Personen durch die Feuerwehr mit Drehleiter gerettet. Durch die starke Rauchentwicklung mussten insgesamt 6 Hausbewohner (im Alter zwischen 4 und 70 Jahren) mit Rauchgasintoxikationen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die genaue Brandursache muss im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch ermittelt werden. Es kann auch noch keine Aussage über die Höhe des Gesamtschadens getroffen werden.