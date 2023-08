Pkw kippt auf Bundesstraße um

Kaiserslautern (ots) – Eine Renault-Fahrerin kam am Donnerstagmittag von der Straße ab. Ihr Pkw kippte dabei um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 60-Jährige fuhr auf der Bundesstraße 270 vom Gelterswoog kommend in Richtung Schopp. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie fuhr gegen den erhöhten Bordstein, so dass der Renault umkippte. Vermutlich war die Fahrerin auf der nassen Straße zu schnell unterwegs. Die 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Um auslaufende Betriebsflüssigkeit kümmerte sich die Straßenmeisterei. Weil das Auto nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt. Die Polizei regelte für die Dauer der Unfallaufnahme den Verkehr. |ksr

Diebe entwenden Geldbeutel und machen große Beute

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte verließen am Donnerstag einen Supermarkt in der Pariser Straße mit mehr Bargeld, als sie zuvor einstecken hatten. Die Täter stahl einer Frau 2.000 Euro. Während des Einkaufs einer 58-Jährigen griffen die Diebe unbemerkt zu.

Sie entwendeten einen teuren Geldbeutel der Marke GUCCI mitsamt Ausweisen, EC-Karten sowie der hohen Summe Bargeld.

Die Polizei empfiehlt: Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie im Alltag benötigen, um gar

nicht erst ins Visier von Kriminellen zu geraten. |ksr

Bankverbindung geändert – Betrüger ergaunern Betrag in 5-stelliger Höhe

Kaiserslautern (ots) – Betrüger erschlichen sich am Montagnachmittag eine Summe in Höhe von mehr als 12.000 Euro. Ihre Masche: Sie gaben an, dass die Bankverbindung einer Rechnung veraltet sei und ersetzten diese durch eine neue IBAN. Dem 51-jährigen Opfer fiel der Schwindel zunächst nicht auf.

Er hatte eine Rechnung eines Dachdeckerbetriebs, welcher tatsächlich Arbeiten bei ihm ausgeführt hatte, per Email erhalten. Kurze Zeit später meldeten sich die Betrüger unter dem gleichen Namen ebenfalls per Mail und gaben die vermeintliche Änderung der IBAN bekannt.

Der Mann dachte sich nichts dabei und überwies den 5-stelligen Betrag. Erst bei einem späteren Telefonat mit der Firma stellte sich heraus, dass der 51-Jährige Betrügern zum Opfer gefallen war. Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach den Absendern des gefälschten Schreibens laufen. |ksr

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Westpfalz (ots) – Betrüger sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, anderen Menschen Lügengeschichten aufzutischen. Meistens versuchen sie, emotionalen Druck aufzubauen, um an das Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen

Eine nach wie vor beliebte Masche ist, dass sich die Unbekannten am Telefon als (falsche) Polizeibeamte ausgeben und beispielsweise behaupten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Dadurch gelingt es ihnen häufig, ihre gutgläubigen Gesprächspartner auszuhorchen und zu erfahren, ob bei ihnen zu Hause etwas zu holen ist.

Gehen die Angerufenen auf die Fragen ein, und haben sie tatsächlich „Schätze“ in ihrer Wohnung versteckt, machen die Betrüger weiter. Sie täuschen Hilfsbereitschaft vor und schicken unter dem Vorwand, die Wertsachen „in Sicherheit zu bringen“, einen Boten vorbei.

Aus dem Raum Schönenberg-Kübelberg wurden der Polizei am Donnerstag insgesamt sieben solcher Fälle gemeldet. Zum Glück erkannten die Betroffenen den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat.

Jeder kann von solchen Anrufen betroffen sein. Deshalb an dieser Stelle noch einmal zur Info: Die Polizei wird Sie nicht am Telefon zu Ihren finanziellen Verhältnissen befragen oder Sie auffordern, Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen!

Falls Sie Anrufe dieser Art erhalten, empfehlen wir Ihnen: Geben Sie keine Details zu Ihren Finanzen, Ihrem privaten Umfeld oder ihren täglichen Gewohnheiten preis. Lassen Sie sich nicht von Fremden aushorchen – auch nicht, wenn diese versuchen, Sie unter Druck zu setzen!

Meist genügt es, dem Anrufer Gegenfragen zu stellen – häufig legen die Betrüger dann von alleine auf. Sie können aber auch selbst bei der Polizei anrufen und nachhören, ob die Geschichte, die Ihnen am Telefon erzählt wurde, der Wahrheit entspricht.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie im Online-Beratungsangebot der Polizei unter https://s.rlp.de/ZOl4D |cri

Kreis Kaiserslautern

Auf Verkehrsunfall folgt Körperverletzung

Schopp (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 270 bei Schopp ereignete. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 06.30 Uhr zu dem Unfall, als ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Mitsubishi in den Gegenverkehr geriet.

Er wich dann, auf Höhe eines Mercedes, nach rechts aus, um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Infolgedessen kollidierte der Mitsubishi jedoch mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes eines 49-Jährigen.

Als beide infolge des Unfalls anhielten, stieg der Mitsubishi-Fahrer aus und schlug dem 49-Jährigen mit der Faust in sein Gesicht. Ebenfalls zerriss er dem Mann sein Hemd und T-Shirt. Beide Männer geben sich gegenseitig die Schuld für den Unfall.

Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |ksr

Nach Geschwindigkeitsüberschreitung Haftbefehl vollstreckt

Ramstein-Miesenbach/A 6 (ots) – Der 59jährige Fahrer eines Renault Transporters fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz zunächst aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit auf. Der Fahrer führte noch einen Anhänger mit. Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug wurde anstatt den erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von 114 km/h festgestellt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die weitere Überprüfung ergab außerdem, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis!

Die drohende Freiheitsstrafe konnte der Fahrer durch Bezahlen der Geldstrafe von 680 EUR vor Ort abwenden. Wegen dem erneuten Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde ein weiteres Strafverfahren

eingeleitet.

Da der Beschuldigte über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er die zu erwartende Geldstrafe von 1540 EUR als Wiederholungstäter in Form einer Sicherheitsleistung ebenfalls vor Ort hinterlegen. Der Transporter wurde durch einen hinzugerufenen Bekannten weitergefahren.|ZVD

Zwei auf einen Streich – Diebe knacken Autos von Pärchen

Otterbach (ots) – Autoknacker haben sich in der Kirchtalstraße gleich an zwei Autos zu schaffen gemacht. Aus einem Jeep stahlen die Unbekannten unter anderem die Zulassungsbescheinigung des Pkw, eine Tankkarte sowie einen Rucksack. Aus einem Audi verschwand der Fahrzeugschein.

Die 24-jährige Halterin des Jeeps war am Mittwoch von Passanten auf eine geöffnete Tür an ihrem Pkw aufmerksam gemacht worden. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ihr Auto durchwühlt wurde. Aufgrund des Diebstahls aus dem Pkw der 24-Jährigen, überprüfte deren Partner ebenfalls seinen dahinter geparkten Audi. Er stellte ebenso einen Diebstahl fest.

In Anbetracht der direkten Nähe beider Fahrzeuge schließt die Polizei einen Zusammenhang beider Taten nicht aus. Zeugen, die den Diebstahl im Zeitraum von Dienstag, 13 Uhr, zu

Mittwoch, 15 Uhr, beobachtet haben, oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr