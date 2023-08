Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn verursacht Unfall

Hockenheim/A61 (ots) – Ein 55-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem Sprinter auf der linken Spur der A61 in Richtung Speyer. Um kurz nach 16:30 Uhr überholte ihn plötzlich ein schwarzer BMW von rechts. Allerdings setzte sich das Fahrzeug so knapp vor den Sprinter, dass der 55-Jährige scharf abbremsen musste. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Es geriet ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Leitplanke, bevor es zum Stehen

kam. Der Mann wurde dadurch nicht verletzt, aber es entstand ein Schaden an Fahrzeug und Leitplanke in Höhe von 20.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung des linken Fahrstreifens der A61 in Fahrtrichtung Speyer, die erst um 18 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227-35826-0, zu melden.

3 Unfälle mit Rehen

Schlierbach/Schönbrunn/Wiesenbach (ots) – Eine Serie von Wildunfällen mit Rehen ereignete sich am Donnerstag. Um kurz nach 13 Uhr stieß die Fahrerin eines Mercedes auf der Schlierbacher Landstraße mit einem Rehkitz zusammen. Dieses lief urplötzlich auf die Fahrbahn in Richtung Neckar, kehrte dann aber wieder um, so dass ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden war.

Um 21:30 Uhr sprang ein Reh auf die K 4105, wo es von einem Skoda-Fahrer gestreift wurde. Dann verschwand es in den Wald. Gegen Mitternacht querte zwischen Wiesenbach und Langenzell ein Reh die L532 und wurde dabei von einem Mercedes erfasst. Bei allen Unfällen entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin und die 2 Fahrer blieben zum Glück aber unverletzt. Ihnen wurde eine Wildunfallbescheinigung ausgestellt. Die Polizei verständigte die jeweiligen Jagdpächter.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz – ca. 20.000 Euro Sachschaden

Hockenheim (ots) – Nachdem ein bisher unbekannter BMW-Fahrer/eine unbekannte BMW-Fahrerin am Mittwoch auf der BAB 61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer einen Unfall verursachte, sucht der Verkehrsdienst Walldorf nun nach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten.

Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer die linke Fahrspur der BAB 61 in Richtung Speyer entlang. Hierbei wurde der 55-Jährige von dem BMW auf der rechten Fahrspur überholt. Um nun einen vorausfahrenden LKW zu überholen, wechselte der oder die Unbekannte kurz darauf plötzlich auf die linke Fahrspur.

Aufgrund des rücksichtslosen Fahrstreifenwechsels und um einen Zusammenstoß zu verhindern, war der 55-Jährige zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Peugeot-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und pralle gegen die Schutzplanken. Der oder die Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Glücklicherweise blieb der 55-Jährige hierbei unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur vollständig gesperrt. Durch den Unfall entstand an dem Peugeot sowie der Schutzplanke ein Sachschaden, welcher auf einen niedrigen 5-stelligen Bereich geschätzt wird. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06227/35826-0 zu melden.

Bahnschranke gestreift

Dossenheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache fuhr am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr, eine 72-Jährige mit ihrem Daimler zu nah an der geöffneten Schranke des Bahnübergangs der Kreuzung Friedrichstraße/Friedrich-Ebert-Straße vorbei. Als die Frau den Übergang in Richtung B 3 passiert, streifte das Fahrzeug den Betonsockel der Schranke.

Dadurch wurde die gesamte Fahrzeugseite massiv zerkratzt und teilweise eingedellt, so dass ein Schaden von 6.000 Euro entstand. Die Höhe des Schadens am Sockel ist noch nicht

bekannt. Die Schranke wurde in ihrer Funktion aber nicht eingeschränkt, so dass

es durch den Unfall zu keiner Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Feuerwehr muss umgestürzten Baum bergen

Schönau (ots) – In der Neckarsteinacher Straße am Ortseingang, von Neckarsteinach kommend, stürzte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Für die Bergung durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn der L 535 ca. 45 min voll gesperrt.

In diesem Zeitraum wurde der Verkehr über das Industriegebiet umgeleitet. Durch den Baum

wurde der Zaun des Grundstücks, auf dem dieser zuvor stand, beschädigt. Die Höhe

des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wiesloch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Ravensburgstraße im Ortsteil Schatthausen. Ein 34-Jähriger Skoda-Fahrer war in Fahrtrichtung Mauer unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang, in Höhe des Wasserschlosses, einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte.

Dieser war während des Überholvorgangs jedoch im Begriff nach links abzubiegen, sodass es zur Kollision kam. Der Traktor kippte dabei zur Seite um, beim Skoda wurden die Airbags ausgelöst. Der Autofahrer, sowie beide Insassen des Traktors, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Letztere wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Ravensburgerstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Nußloch (ots) – Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach und Ochsenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw alleinbeteiligt verunfallte. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford KA in Richtung Maisbach unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über

seinen Pkw. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Um seinen Fahrfehler zu korrigieren versuchte der 20-Jährige seinen Ford mit einer

ruckartigen Lenkbewegung nach links zu steuern. Hierbei prallte er gegen einen Holzmasten, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Glücklicherweise konnte sich der Pkw-Führer selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen ist zum Berichtszeitpunkt nichts bekannt.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Nußloch und Wiesloch-Baiertal,welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde der Ford wieder aufgerichtet. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, er musste im Anschluss abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen.

Zu welchen Beeinträchtigungen es hierdurch in den angrenzenden Ortschaften kommt ist noch unklar. Die Kreisstraße 4157 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme, von 21.55-23.30 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.