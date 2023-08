Kontrolle verloren

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (02.08.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die L 3171 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Nach Angaben des Fahrers kam das Fahrzeug auf dieser Strecke ins Schlingern, rutschte kurz quer zur Fahrbahn und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die dort befindliche Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Ast auf Pkw gefallen

Heringen. Am Donnerstag (03.08.), um 06.30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Sondheim vor der Rhön die L3306 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Wölfershausen. In Höhe der Unfallstelle fiel vermutlich aufgrund des starken Windes ein größerer Ast auf das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Kollision beim Überholmanöver

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (03.08.), gegen 12.15 Uhr, befuhren eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal und ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die L 3171 von Unterweißenborn kommend in Richtung Schenklengsfeld. Der 41-jährige Pkw-Fahrer setzte zum Überholen der Pkw-Fahrerin und eines davor fahrenden Lkw an. Zur gleichen Zeit setzte auch die 47-Jährige zum Spurwechsel an. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Leiplanke touchiert

Ludwigsau. Am Donnerstag (03.08.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Hersfelder Straße in Friedlos stadtauswärts in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.800 Euro.

Kradfahrer auf nasser Fahrbahn gestürzt

Kirchheim. Am Donnerstag (03.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem Kleinkraftrad die B 454 aus Fahrtrichtung Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Fuldabrück fuhr entgegengesetzt. Aus unklarer Ursache kam der 21-Jährige auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen und zu Fall. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und das Kleinkraftrad stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

Zwei Fälle von Jagdwilderei beschäftigen derzeit die Ermittler der Grünberger Polizei.

Im Zeitraum vom 31.07.2023 (Montag), gegen 22.00 Uhr bis zum 01.08.2023 (Dienstag), gegen 11.00 Uhr erschoss ein Unbekannter im Feld im Bereich „Hofgut Ringelhausen“ einen Rehbock. Wenige Tage zuvor, zwischen dem 24.07.2023 und dem 30.07.2023 erlegte ein Unbekannter, ebenfalls durch Schüsse, einen Rehbock zwischen Hungen und Rodheim, in der Nähe des „Hof Grass“.

In beiden Fälle sucht die Polizei Zeugen, die zu den genannten Zeiten bei Ringelhausen oder in der Nähe des „Hof Grass“ in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachteten.

Zudem schließen die Ermittler nicht aus, dass weitere Tiere im Bereich Hungen, aber auch in den angrenzenden Bereichen der Wetterau oder des Vogelsbergkreises getötet wurden und bitten Jagdpächter, die sich in Fällen von Jagdwilderei bisher noch nicht an die Polizei gewandt haben, dies nachzuholen.

Die Polizei bittet ferner Spaziergänger, die Beobachtungen im Zusammenhang mit möglicher Jagdwilderei machen, diese ebenfalls zu melden.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Handy entwendet

Fulda. Eine Frau war am Donnerstag (03.08.) in einem Nagelstudio in der Heinrichstraße, als ein Mann gegen 14.50 Uhr den Laden betrat. Der Unbekannte sprach sie an, griff sodann nach ihrem Handy, einem iPhone 14 pro max, was zu dem Zeitpunkt auf einem Tisch lag und flüchtete in einem grauen VW Passat mit polnischem Kennzeichen. Er wird von Zeugen und der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, Mitte 20, etwa 185 cm groß, von schlanker Statur. Er hatte kurze Haare, einen Bart, trug eine blau-grüne Coronamaske, eine schwarze Basecap sowie einen schwarzen Trainingsanzug mit dem Schriftzug „Armani“ auf dem Rücken. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. Eine im Steinweg gesichert abgestellte Vespa in der Farbe Türkis entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.08.) auf bislang nicht bekannte Weise. Das Zweirad hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Helmfach aufgebrochen

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise öffneten Langfinger das verschlossene Helmfach eines schwarzen Peugeot Motocyles und entwendeten aus dem Inneren unter anderem einen Rucksack sowie diverse Wertgegenstände im Wert von rund 200 Euro. Zudem beschädigten die Unbekannten zwei Seitenleuchten am Roller, sodass ein Sachschaden von rund 50 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de