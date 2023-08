Darmstadt

Wixhausen: Fahrzeuge von Firmengelände entwendet / Polizei sucht Zeugen

Wixhausen (ots) – Mehrere Fahrzeuge einer Firma in der Merianstraße rückten am

Donnerstag (3.8.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 16.30 und

20.30 Uhr auf das Firmengelände. Dort entwendeten sie einen Transporter und eine

Hubarbeitsbühne. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Schäden werden

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie genau es den Kriminellen gelang, die

Fahrzeuge zu entwenden, muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Darmstadt-Arheilgen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Zeugen nach versuchtem Rollerdiebstahl gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten am

Donnerstag (3.8.) in der Bahnstraße scheiterte, woraufhin die Polizei Zeugen

sucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Kriminelle im Zeitraum zwischen 12 und

23 Uhr einen dort abgestellten Roller der Marke „Piaggio“ unter Gewalteinwirkung

zu entwenden. Der Roller hielt dem kriminellen Vorhaben stand. Im Anschluss

suchten sie das Weite. Dennoch entstanden Schäden, die auf einen niedrigen

dreistelligen Betrag geschätzt werden.

Vor diesem Hintergrund sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler

sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Kriminelle erbeuten Autoreifen / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Die Autoreifen eines schwarzen Fords, der in der

Gutenbergstraße abgestellt war, rückten in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten zwischen

Mittwochmittag (2.8.) und Donnerstagmorgen (3.8.) an dem Wagen zu schaffen. Im

Anschluss entwendeten sie die vier Reifen samt Felgen. Mit ihrer Beute

flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 1000 Euro

geschätzt.

Wer zum Diebstahl sachdienliche Hinweise geben kann oder andere verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten

der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 aufzunehmen.

Schaafheim: Mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt / 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Schaafheim (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ermittler des Kriminalkommissariats 34 der Polizei in Darmstadt haben im Rahmen

eines Verfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln am Montag (31.7.) mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt

und drei Beschuldigte vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger befindet sich nach

seiner richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft.

Durch intensive Ermittlungsarbeit war der 34 Jahre alte Mann aus Schaafheim in

das Visier der Beamten geraten. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bestand der

Verdacht, dass er mit Amphetamin und Marihuana regen Handel treiben würde. Im

Rahmen eines Polizeieinsatzes am Montag konnten Zivilfahnder Betäubungsmittel

bei ihm sicherstellen. Bei anschließenden Durchsuchungen in seiner Wohnung sowie

bei den 30 und 47 Jahre alten weiteren Beschuldigten beschlagnahmten

Polizeikräfte insgesamt 1,7 Kilogramm Haschisch, 500 g Marihuana, 1,2 Kilogramm

Amphetamin und 5 Gramm Kokain. Des Weiteren kamen auch Zwillen, eine Armbrust

sowie Messer und 20.000 Euro in amtliche Verwahrung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 34-Jährige am Dienstag

einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen

Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss kam der Festgenommene in eine Haftanstalt.

Er muss sich jetzt wie die anderen beiden Beschuldigten in dem Verfahren

strafrechtlich verantworten.

Pfungstadt: 86-jähriger Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (3.8.) hat sich auf der Rheinstraße

ein Unfall zugetragen, bei dem ein 86 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde.

Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem grauen Nissan die Rheinstraße

in Richtung Pfungstadt-Stadtmitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der

86-Jährige von einem Grundstück im Bereich der Wormser Straße mit seinem Rad auf

die Straße gefahren sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Nissan.

Der 86 Jahre alte Mann wurde nach aktuellem Kenntnisstand schwer, aber nicht

lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden

Fahrzeugen entstanden Schäden, die insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt

wurden.

Wie genau es zum Unfall kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch

geprüft werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu

melden.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Mögliches Diebesgut sichergestellt/Wer erkennt sein Eigentum?

Im Zuge von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit möglichen Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen stehen, hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag (03.08.), gegen 3.30 Uhr, bei einem 25 Jahre alten Mann und seiner 20-jährigen Begleiterin mögliches Diebesgut sichergestellt. Die beiden werden verdächtigt, gezielt nach Wertsachen in nicht verschlossenen Autos geschaut zu haben. Zeugen aus der Kirschenallee verständigten die Polizei, die das Duo anschließend im Bereich Rosserstraße/Am Sportfeld antreffen konnte.

Bislang konnten keine Anhaltspunkte zu den rechtmäßigen Eigentümern erlangt werden. Weil die Beamten nicht ausschließen, dass es sich bei den Gegenständen um Beute aus Straftaten handelt, wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler des Rüsselsheimer Kriminalkommissariats 21/22 mit einem Bild der Gegenstände an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt sein Eigentum wieder oder kann Hinweise zu den rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern geben? Bei den abgebildeten Gegenständen handelt es sich um sechs Sonnenbrillen, unter anderem der Marken RayBan und Otto Kern, einen Alkotester der Marke „Uwelliky“ und einen Huawei-Selfiestick.

Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das Kommissariat 21/22 für Hinweisgeber zu erreichen.

Gernsheim: Kriminelle suchen Baustelle heim

Auf 18 Kabel mit einer Gesamtlänge von rund 260 Metern hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (03.08.) „Am Steinernen Brückchen“ abgesehen. Dort suchten sie ein im Innenausbau befindliches Mehrfamilienhaus heim und zogen die Kabel aus den Wänden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Gernsheim haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06258/9343-0 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.