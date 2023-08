Gegen Pkw gerollt

Um 14:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 72-Jähriger aus Kaufungen mit seinem Pkw die L 3239 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Kammerbach. Aufgrund technischer Probleme schaltete er das Warnblinklicht ein und hielt mit dem Auto an. Ein nachfolgender 59-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf hielt daraufhin ebenfalls mit seinem Pkw dahinter an.

Aus noch nicht näher bekannten Gründen rollte plötzlich der Pkw des 72-Jährigen zurück und gegen den dahinterstehenden Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR entstand. Eine Mitfahrerin im Pkw des 59-Jährigen wurde durch den Aufprall leicht verletzt und am Unfallort ambulant behandelt.

Wildunfälle

Um 01:15 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 29-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der anschließend nicht mehr aufgefunden werden konnte. Sachschaden am Pkw: ca. 250 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:20 Uhr, eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Schimberg, die auf der K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Um 05:53 Uhr befuhr heute früh eine 46-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die B 249 zwischen Frieda und Schwebda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden im Frontbereich.

Unfall beim Abbiegen

11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag, um 13:05 Uhr, in der Eschweger Straße in Wanfried ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 66-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw nach links in die Straße „In der Werraaue“ abzubiegen. Dabei streifte sie den in der Einmündung wartenden Pkw, der von einer 22-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 01:41 Uhr wurde vergangene Nacht ein 35-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Grund der Kontrolle war, dass an dem Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren.

Es fehlte aber auch die erforderliche Fahrerlaubnis, wie sich weiter herausstellte. Und da ein Drogentest positiv auf Cannabis reagierte, wurde noch eine Blutentnahme bei dem 35-Jährigen durchgeführt.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 21:50 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die B 451 zwischen Trubenhausen und Hundelshausen. Ein 18-Jähriger aus Großalmerode, der in Richtung Trubenhausen unterwegs war, erfasste noch eines der Tiere, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Kabeldiebstahl

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 02./03.08.2023 eine Baustelle in der Hermannröder Straße in Marzhausen betreten. Dort entwendeten sie mehrere Verlängerungskabel inklusive der dazugehörigen CEE-Verbinder und zwei Kabeltrommeln im Bereich eines Baukrans. Insgesamt wurden ca. 75 Meter der Verlängerungskabel entwendet. Hinweise: 05542/93040.

