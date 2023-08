Ludwigshafen (ots) – Am 19.06.2023 wurde ein 41-jähriger Mann aus Peru an der K25, zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach, tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Der Verstorbenen arbeitete in einem Café in Weisenheim am Berg und soll dort auch gewohnt haben. Durch intensive und umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Das Amtsgericht Frankenthal erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft U-Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.

Der Verdächtige befindet sich auf der Flucht und wird mit Hochdruck von Staatsanwaltschaft und Polizei gesucht. Weitere Angaben zum Tatverdächtigen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.