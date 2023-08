Großes Geschäft in Bankfiliale

Kaiserslautern (ots) – Zwei Mitarbeiterinnen einer Reinigungsfirma erhielten am Mittwoch während ihrer Arbeit ein besonderes „Geschenk“. Die Frauen reinigten eine Bankfiliale in der Innenstadt als sie einen schlafenden 39-Jährigen im Vorraum des Kreditinstituts entdeckten.

Der Aufforderung, die Filiale zu verlassen, kam der Mann zwar nach, jedoch nicht, ohne ein

unappetitliches „Präsent“ zu hinterlassen. Im Eingangsbereich erleichterte sich der ungebetene Gast und verrichtete ein große „Geschäft“ auf der Treppe.

Die alarmierte Polizei traf den Mann in der Nähe der Bank an.

Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der 39-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs entgegen.

Möglicherweise wird er auch für die Reinigungskosten aufkommen müssen. |ksr

Partynacht endet mit Schlägerei – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Discobesuch endete für zwei Männer am frühen Samstagmorgen anders als geplant. Sie wurden Opfer einer Schlägerei. Der Vorfall ereignete sich in der Zollamtstraße, nachdem die beiden jungen Erwachsenen dort mit einer Personengruppe in Streit gerieten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen eskalierte dieser.

Im Anschluss fuhren die Täter mit einem Pkw in Richtung Trippstadt davon. Der 22-Jährige sowie sein 21-jähriger Freund wurden niedergeschlagen und an Körper und Gesicht verletzt. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Täter sind nach wie vor unbekannt.

Die Polizei fragt deshalb: Haben Sie am Samstag gegen 3:13 Uhr in der Zollamtstraße etwas beobachtet? Sind Sie möglicherweise Zeuge der Schlägerei geworden und können etwas über die Täter sagen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |ksr

Mann randaliert in Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots) – Ein 36-Jähriger randalierte am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Zuvor stritt er vor Ort mit einer unbekannten Person. Als diese Auseinandersetzung handgreiflich wurde, sprach ein Mitarbeiter des

Einkaufszentrums den 36-Jährigen an. Daraufhin fing der Mann mit dem 42-Jährigen Streit an.

Er verfolgte ihn zu seinem Stand, randalierte dort und bedrohte den Mann. Die eintreffende Polizei traf den Unruhestifter vor dem Einkaufszentrum an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte bei ihm einen stark erhöhten Promillewert.

Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Der Mann wurde der Innenstadt verwiesen. Er erhielt einen Platzverweis und blickt einem Strafverfahren entgegen. |ksr

Häuser besprüht – Täter gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter besprühte im Zeitraum zwischen

Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag zwei Häuser auf dem St.-Martins-Platz. Er

hinterließ auf beiden Fassaden sein Graffititag. Dafür nutzte er schwarze Farbe.

Die Polizei sucht Zeugen: Haben Sie eine verdächtige Person im Zeitraum von

Sonntag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, gesehen? Konnten Sie den Täter

möglicherweise beim Sprühen beobachten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

Kontrollen in der Innenstadt fortgesetzt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei setzt ihre Kontrollen in der Innenstadt fort. Am

Dienstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen Jugendlichen, der Zigaretten einstecken hatte. Die Tabakwaren stellten die Polizisten sicher. Sie wurden vernichtet. Die Eltern des Jugendlichen wurden informiert.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an diesem Tag rund um das Rathaus, die Mall und

in der Fußgängerzone 23 Personen. Am Mittwoch war die Innenstadt wegen des Dauerregens gering besucht. An diesem Tag stellte die Polizei keine besonderen Vorkommnisse fest. |ksr

Missachtung des Sicherheitsabstandes – Mazda-Fahrer fährt Kia auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag einem Kia auf. Beide Fahrzeuge waren auf der Vogelwoogstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als die 19-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der 34-Jährige zu spät. Er fuhr mit seinem Mazda dem Kia auf.

Infolgedessen verletzte sich die 19-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkws entstand Sachschaden. |ksr

Kreis Kaiserslautern

Jugendverkehrsschule der Polizei beim Sommerferienprogramm (siehe Foto)

Otterbach-Otterberg (ots) – Die Jugendverkehrsschule Otterberg mit Unterstützung der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern und der Verkehrswacht Kaiserslautern veranstaltete am 26.07.2023 im Rahmen des Sommerferienprogramms der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg einen Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours.

Die Polizei erreichten sehr viele Anmeldungen, jedoch war die Teilnehmerzahl auf 20 Kinder im Alter von 6-10 Jahren begrenzt.

Obwohl es frühmorgens noch regnete, kamen 20 Mädchen und Jungen mit ihren eigenen Fahrrädern und Helmen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung ließ der Regen nach und es blieb den gesamten Vormittag trocken.

Nach der Begrüßung der Kinder wurde überprüft, ob alle Fahrradhelme korrekt eingestellt waren. Anschließend startete die Truppe mit der Begehung des Parcours zu Fuß, mit Erläuterung der einzelnen Stationen. Danach wurden die Kinder altersgemäß in vier Gruppen und an die vier Stationen eingeteilt. Wie beim Zirkeltraining wurden nach und nach die Stationen gewechselt. An der ersten Station sollte über Spurbretter, Metall und Holz, mit und ohne erhöhte Umrandung, gefahren werden. Im weiteren Verlauf mussten die Kinder während der Fahrt mit einer Hand eine kleine halb gefüllte Flasche Wasser greifen und ein paar Meter weiter in einen Eimer fallen lassen. In allen Altersgruppen gab es anfangs bei manchen Kindern Probleme, die Balance zu halten beziehungsweise zum richtigen Zeitpunkt zuzugreifen. Sie wurden langsam an die Übung herangeführt, in dem sie vorerst die Flasche während der Fahrt umwerfen sollten.

An der zweiten Station wurde eine Holzwippe überwunden, die alle Kinder einwandfrei meisterten. Im Anschluss wurde einhändig im Kreis gefahren, wobei mit der freien Hand eine Kette, die im Mittelpunkt des Zirkels befestigt war, in Spannung gehalten werden sollte. Den gleichmäßigen Abstand zu halten, stellte für viele die größte Herausforderung dar, sodass weitere Hütchen für eine äußere Begrenzung aufgestellt wurden.

Die dritte Station bestand aus einer mit Hütchen aufgebauten Acht, in der Kurvenfahren mit Richtungswechsel geübt wurde. Die ältesten Radfahrer fanden das schnell anspruchslos, weshalb die Hütchen enger zusammengeschoben und ein Kind nach dem anderen in die Acht geschickt wurden, sodass am Ende alle sechs Gruppenmitglieder gleichzeitig fuhren. Dies erforderte eine sehr gute Balance, da äußerst langsam und rücksichtsvoll gefahren werden musste. Die Jungs waren hochkonzentriert und begeistert. Der neunjährige Ben kommentierte die Anpassung mit „Hier bin ich genau richtig!“.

Bei der letzten Station wurde im Slalom, danach mit Tempo eine Gerade befahren und im vorgegebenen Bereich, vorne und zu den Seiten mit Stangen begrenzt, angehalten. Dadurch lernten die Kinder, wie ihr Rad auf Vorder- und Hinterradbremse reagiert und wie lange der Bremsweg ist. Anfangs war die Fahrbahn noch nass, später trocken, dadurch merkten die Kinder, dass auch der Straßenzustand eine wichtige Rolle beim Bremsen spielt.

Zum Abschluss wurde der gesamte Parcours auf Zeit gefahren. In den jeweiligen Altersgruppen lagen die Zeiten dicht beieinander. Der Schnellste jeder Gruppe erhielt ein leuchtendes „Klatschband“ der Verkehrswacht.

Am Ende der Veranstaltung erhielt jedes Kind eine Urkunde und einen leuchtenden Smiley-Anhänger.

Alle waren mit viel Spaß dabei und es war schön zu sehen, wie schnell die Kinder ihre Fähigkeiten verbesserten. Auf Grund der großen Nachfrage beabsichtigt die Polizei, die Veranstaltung nächstes Jahr erneut durchzuführen. |jvs

Mann überweist Betrügern vierstelligen Betrag

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 70-Jähriger fiel am Dienstag auf

eine Betrugsmasche rein. Er überwies einem angeblichen Microsoftmitarbeiter

einen Betrag in vierstelliger Höhe. Das Geld erhielt der Unbekannte in Form von

Google-Play-Karten. Eine aufmerksame Tankstellenmitarbeiterin deckte den Betrug

auf.

Der 70-Jährige erkundigte sich bei der Frau über die Karten und nach deren

Limits. Trotz eindringlicher Mahnung durch die Kassiererin, dass diese Karten

für Betrugsdelikte genutzt werden können, kaufte der Mann mehrere

Gutscheinkarten. Dies kam der 50-Jährigen merkwürdig vor. Sie kontaktierte die

Polizei und teilte ihren Verdacht mit. Die Beamten handelten sofort und

ermittelten die Adresse des vermeintlichen Opfers. Sie trafen den 70-Jährigen

daheim an, und es stellte sich heraus, dass der Mann bereits auf den Betrüger

hereingefallen war.

Die angeblichen Microsoftmitarbeiter behaupten, dass der eigene Computer mit

Schadsoftware befallen sei oder gehackt wurde. Sie geben vor, ihre Hilfe

anzubieten. Infolgedessen bitten die Betrüger ihre Opfer, auf ihrem Gerät eine

Fernwartungssoftware zu installieren oder eine bestimmte Summe mittels

Gutscheinkarten zu überweisen, damit der Schaden rückgängig gemacht werden kann.

Die folgende Website der Polizeilichen Kriminalprävention informiert, wie Sie

sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können: https://www.polizei-beratung.de

/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ Die Polizei warnt davor,

unbekannten Personen Geld zu überweisen oder Ihnen den Zugriff auf Ihren

Computer zu gewähren. |ksr